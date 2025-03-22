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Экономика
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КГГА рассказала, в какие часы воскресенья будет перекрыто движение на Оболони (ИНФОГРАФИКА)

Завтра, 23 марта, на территории Оболонского района состоится благотворительное спортивное мероприятие «Десятка Несокрушимости. Киев – Забег Герои Нации».

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу Киевской городской государственной администрации (КГГА), в воскресенье, с 6 часов утра до 1 часов дня, на Оболони частично перекроют движение транспорта из-за проведения вышеописанного забега.

Как стало известно, транспортные ограничения коснутся:

  • с 8 часов 30 минут до 10 часов 30 минут утра — улицы Приречковой (речь идет о ближней полосе движения к заливу Собачье Гирло, пролегающее от стоянки лодок к дому под номером 35);
  • с 6 часов утра до 1 часов дня — Оболонской набережной;
  • с 8 часов 30 минут утра до 12 часов дня — Оболонского острова;
  • с 8 часов 30 минут утра до 12 часов 30 минут дня — периметра парка «Наталка».
  • Маршрут бегунов: от Оболонской набережной через Оболонский остров и парк «Наталка» до Оболонской набережной (до беседки «Водного стадиона»).

Отмечено, что контролировать соблюдение ограничений движения водителями станут сотрудники Управления патрульной полиции города Киева.

КМДА розповіла, у які години неділі буде перекрито рух на Оболоні (ІНФОГРАФІКА)

Схема движения и часы ограничений. Фото – runukraine.org

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