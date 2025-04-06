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Экономика
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Киевская городская прокуратура уточнила данные о жертвах утреннего обстрела столицы (ФОТО)

Утром этого выходного дня армия Путина совершила воздушную атаку на Киев, ударив баллистическими ракетами по Дарницкому, Соломенскому и Оболонскому району столицы.

Київська міська прокуратура уточнила дані щодо жертв ранкового обстрілу столиці (ФОТО)

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную Facebook-страницу Киевской городской прокуратуры, сейчас на местах «прилетов» работают экстренные службы и группы правоохранителей, документирующие очередное военное преступление, совершенное государством-террористом.

Как стало известно, в Оболонском районе, в результате ракетных обстрелов РФ, произошло возгорание в мебельном цехе, а также частично разрушены верхние этажи офисного центра. Кроме того, повреждено 13 автотранспортных средств, припаркованных неподалеку.

В Дарницком районе также возник пожар, охвативший нежилое сооружение, а на территории Соломенского района фрагментами упавшей ракеты выбито остекление торговых киосков.

В Киевской городской прокуратуре добавили: согласно уточненным данным, в результате российских обстрелов погиб один человек, и три человека — травмированы.

Київська міська прокуратура уточнила дані щодо жертв ранкового обстрілу столиці (ФОТО)

Последствия атаки РФ на Киев1. Фото – facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура уточнила дані щодо жертв ранкового обстрілу столиці (ФОТО)

Последствия атаки РФ на Киев2. Фото – facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура уточнила дані щодо жертв ранкового обстрілу столиці (ФОТО)

Последствия атаки РФ на Киев3. Фото – facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура уточнила дані щодо жертв ранкового обстрілу столиці (ФОТО)

Последствия атаки РФ на Киев4. Фото – facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура уточнила дані щодо жертв ранкового обстрілу столиці (ФОТО)

Последствия атаки РФ на Киев5. Фото – facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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