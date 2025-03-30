Кличко объяснил, почему в Киеве массово демонтируют МАФы (ВИДЕО)

Киевские власти не прекращают убирать/сносить малые архитектурные формы (МАФы/коммерческие объекты) в городе, обустраивая на местах скопления киосков «зеленые зоны».

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-профиле мэра Киева Виталия Кличко, вчера работы, направленные на снос/демонтаж МАФов, завершили на территории Печерского и начали в Оболонском районе.

Исходя из слов Кличко, в течение конца 2025 года планируется демонтировать идентичные конструкции еще в четырех районах, аналогично тому, как ранее освободили множество локаций возле станций метрополитена.

Мэр столицы добавил, что предприниматели могут законно арендовать места под размещение временных сооружений в Киеве, воспользовавшись электронными аукционами, которые власть регулярно организует в системе «Прозорро.Продажи», стремясь обеспечить выполнение четких правил и равных условий всеми участниками.

Кличко уверен — такие изменения не только позволят упорядочить городскую среду, но и обеспечат стабильность наполнения столичного бюджета.