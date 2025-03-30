Воскресенье, 30 марта, 2025
6.5 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

Кличко объяснил, почему в Киеве массово демонтируют МАФы (ВИДЕО)

Киевские власти не прекращают убирать/сносить малые архитектурные формы (МАФы/коммерческие объекты) в городе, обустраивая на местах скопления киосков «зеленые зоны».

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-профиле мэра Киева Виталия Кличко, вчера работы, направленные на снос/демонтаж МАФов, завершили на территории Печерского и начали в Оболонском районе.

Исходя из слов Кличко, в течение конца 2025 года планируется демонтировать идентичные конструкции еще в четырех районах, аналогично тому, как ранее освободили множество локаций возле станций метрополитена.

Мэр столицы добавил, что предприниматели могут законно арендовать места под размещение временных сооружений в Киеве, воспользовавшись электронными аукционами, которые власть регулярно организует в системе «Прозорро.Продажи», стремясь обеспечить выполнение четких правил и равных условий всеми участниками.

Кличко уверен — такие изменения не только позволят упорядочить городскую среду, но и обеспечат стабильность наполнения столичного бюджета.

Горячее за неделю

Общество

Помощь для украинцев: как безработные в Польше могут получить более 400 тыс. гривен

0
Украинцы, которые находятся в Польше без работы, имеют шанс...
Экономика

Тривалість життя більше залежить від способу життя, ніж від генів — дослідження

0
Нові дані доводять, що попри генетичну схильність, наші повсякденні...
Экономика

Життя за покликом серця: чи дійсно ми йдемо своїм шляхом

0
Якщо ви відчуваєте, що вашому життю чогось не вистачає,...
Экономика

Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 30 марта: графики отключения

0
В настоящее время бытовые потребители в Киеве и области...
Общество

Украинцы имеют право требовать перерасчета пенсий: каких случаев это касается

0
Граждане Украины могут подать обращение в Пенсионный фонд с...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Кому будут выплачивать только четверть от пенсии в 2025 году и почему: ответ ПФУ
Следующая статья
В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как правильно сказать: сварить кофе или заварить

0
Утренний ритуал многих украинцев не обходится без чашки...

День ангела Олексія 16 жовтня 2024: значення імені, привітання та листівки

0
16 жовтня – особливий...

Новые правила выхода на пенсию: в Украине ежегодно будет расти необходимый стаж

0
В Украине с 2025 года повысили требования к страховому...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.