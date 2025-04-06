Кличко сообщил о последствиях утренней ракетной атаки РФ на Киев (ФОТО)

Ранним утром этого воскресенья, 6 апреля, российско-оккупационные войска совершили воздушную атаку на столицу нашей страны, выпустив баллистические ракеты.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко, в результате российских обстрелов, на территориях Дарницкого, Соломенского и Оболонского района вспыхнули пожары.

Исходя из слов Кличко, в результате ракетной атаки государства-террориста на столицу, в городе зафиксированы пожары, охватившие нежилые застройки в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах.

Мэр Киева добавил — в Дарницком районе из-за очередного военного преступления страны-агрессора пострадали три человека (два человека — вовремя госпитализированы). Также повреждения получили 8 автотранспортных средств.

На территории Оболонского района вследствие вражеской атаки возникло возгорание в периметре офисного центра, а также произошло частичное разрушение здания.

Выехавшие на места «прилетов» специалисты-спасатели продолжают работу над устранением последствий.

Последствия атаки в Киев. Фото – novyny.live

Последствия атаки на Киев2. Фото – novyny.live