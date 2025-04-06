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Экономика
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Кличко сообщил о последствиях утренней ракетной атаки РФ на Киев (ФОТО)

Ранним утром этого воскресенья, 6 апреля, российско-оккупационные войска совершили воздушную атаку на столицу нашей страны, выпустив баллистические ракеты.

Кличко повідомив про наслідки ранкової ракетної атаки РФ на Київ (ФОТО)

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко, в результате российских обстрелов, на территориях Дарницкого, Соломенского и Оболонского района вспыхнули пожары.

Исходя из слов Кличко, в результате ракетной атаки государства-террориста на столицу, в городе зафиксированы пожары, охватившие нежилые застройки в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах.

Мэр Киева добавил — в Дарницком районе из-за очередного военного преступления страны-агрессора пострадали три человека (два человека — вовремя госпитализированы). Также повреждения получили 8 автотранспортных средств.

На территории Оболонского района вследствие вражеской атаки возникло возгорание в периметре офисного центра, а также произошло частичное разрушение здания.

Выехавшие на места «прилетов» специалисты-спасатели продолжают работу над устранением последствий.

Кличко повідомив про наслідки ранкової ракетної атаки РФ на Київ (ФОТО)

Последствия атаки в Киев. Фото – novyny.live

Кличко повідомив про наслідки ранкової ракетної атаки РФ на Київ (ФОТО)

Последствия атаки на Киев2. Фото – novyny.live

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