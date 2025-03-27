КНДР усиливает помощь РФ, Пхеньян отправляет солдат, ракеты и снаряды – СМИ

СМИ сообщают, что Северная Корея увеличивает военную помощь РФ, Пхеньян отправляет россиянам солдат, ракеты и снаряды.

Международное агентство Associated Press пишет, что, по данным южнокорейского военного отчета, в январе и феврале Ким Чен Ын направил в РФ еще около 3000 бойцов. Также диктатор передает России ракеты, снаряды и артиллерийское оборудование, сообщает издание «Kreschatic».

В частности, Москва получила от Пхеньяна около 220 единиц 240-мм РСЗО, 170-мм самоходные гаубицы и значительное количество баллистических ракет малой дальности. При этом КНДР может увеличить поставки оружия.

В то же время солдаты КНДР приобретают важный боевой опыт, а также играют ключевую роль в стратегии Москвы для войны против Украины.

Как сообщалось, американский президент Дональд Трамп высказался по поводу смягчения санкций против России по требованию Кремля.