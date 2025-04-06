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Экономика
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«Коалиция желающих» определилась с шагами по предоставлению гарантий безопасности Украине — Сырский

Франция и Великобритания провели серию саммитов с лидерами стран Европы, а также собирали начальников оборонных штабов ряда государств, чтобы понять, какие гарантии безопасности смогут предоставить Украине.

«Коаліція охочих» визначилася з кроками щодо надання гарантій безпеки Україні — Сирський

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный Telegram-профиль главка ВСУ Александра Сырского, в период обсуждений с начальником британского штаба обороны Энтони Радакином и руководителем Объединенного штаба ВС Франции Тьери Бюркаром удалось определить шаги, направленные на ускорение предоставления гарантий безопасности Украины.

Исходя из слов Сырского, вышеописанные действия смогут гарантировать приближение и сохранение устойчивого и справедливого мира в Украине. В частности, накануне, 5 апреля, главкомы ВС Великобритании и Франции смогли согласовать общее видение сценария, что поможет достичь и поддержать долгосрочную безопасность как на Украине, так и на территории всей Европы.

Главком ВСУ добавил — прибытие в нашу страну Радакина и Бюркара, возглавляющих вооруженные силы государств-лидеров «коалиции желающих», показало «непреклонную решимость» партнеров, стремящихся объединиться для укрепления действующей архитектуры общемировой безопасности.

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