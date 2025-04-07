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Экономика
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Кому бот, а кому – почти человек: почему для искусственного интеллекта должны действовать разные правила в зависимости от роли

Искусственный интеллект больше не просто инструмент — он становится участником взаимоотношений, требующих четких социальных и этических границ в зависимости от той роли, которую он играет в нашем общении.

Кому бот, а кому – майже людина: чому для штучного інтелекту мають діяти різні правила залежно від ролі

Навигация Отношения имеют значениеЭтика в зависимости от контекстаОсновные типы человеческих взаимоотношенийДизайн и регулирование должны учитывать роль ШИЧ пересмотреть регуляторные подходы

Искусственный интеллект стремительно врывается в нашу повседневную жизнь, принимая на себя все больше функций, которые раньше были исключительно человеческими. От помощников в обучении до виртуальных партнеров роль ИИ меняется в зависимости от контекста, в котором он применяется. Но что делать, если один и тот же бот играет роль наставника, психолога и друга одновременно? Этические вызовы такого развития событий требуют новых подходов к пониманию границ допустимого в общении между человеком и машиной.

Отношения имеют значение

В человеческом обществе разные типы взаимодействий базируются на определенных социальных нормах, формирующих наше восприятие правильного и допустимого. Мы общаемся иначе с врачом, чем с партнером, и по-разному обращаемся с преподавателем или руководителем. Те же принципы должны применяться и ко II, если он берет на себя социальные роли.

Использование чат-бота в качестве наставника или терапевта требует от него соответствующего поведения, основанного на заботе и эмпатии. Если же этот бот ограничивается лишь техническими советами, несмотря на эмоциональное состояние пользователя, это может быть уместно только в рамках бизнес-коммуникации, но не в роли друга или психолога.

Этика в зависимости от контекста

В разных типах взаимоотношений действуют разные моральные ожидания. Родительская забота отличается от обмена услугами между соседями, а романтические отношения не имеют ничего общего с официальной иерархией. То, что приемлемо в одном случае, может быть совершенно неуместно в другом.

Когда ИИ выполняет функцию друга или партнера, пользователь ожидает взаимности, эмпатии и поддержки. Если система действует жестко по протоколу, избегая сложных тем, это создает разрыв между ожиданиями и реальностью, что может иметь негативные психологические последствия для человека.

Основные типы человеческих отношений

Исследователи выделяют четыре основные функции взаимоотношений: забота, обмен, романтический интерес и иерархия. В каждом типе взаимодействия существует свой набор правил и ожиданий, которые следует учитывать при создании и использовании ИИ.

К примеру, в отношениях, основанных на заботе, нет места для расчета или выгоды. Если бот выполняет роль друга, но при этом требует оплаты за эмоциональную поддержку, это создает конфликт между коммерческой природой сервиса и нравственными ожиданиями пользователя.

Основные функции отношений:

  • Беспокойство: безусловная поддержка без ожидания вознаграждения
  • Обмен: взаимовыгодное сотрудничество с подсчетом «кто кому виноват»
  • Романтические связи: эмоциональная близость, интимность
  • Иерархия: авторитет, подчинение, наставничество

Дизайн и регулировка должны учитывать роль ИИ

При разработке новых ИИ систем следует учитывать не только их техническую способность, но и социальную роль, которую они будут выполнять. Внимательное проектирование взаимодействия позволит избежать конфликтов ожиданий и обеспечить нравственное соответствие.

С точки зрения пользователя важно осознавать потенциальные риски. Зависимость от ИИ в чувствительных контекстах может привести к эмоциональному вреду, если система не способна правильно поддержать человека в нужный момент.

Пора просмотреть регуляторные подходы

Регуляторные органы, занимающиеся вопросами искусственного интеллекта, в большинстве своем оценивают риски на основе области применения. Но более эффективным подходом было бы учитывать именно контекст взаимоотношений, в которых функционирует ИИ.

Отличая, например, роль обучающего помощника от виртуального партнера, можно создать более точные и справедливые правила регулирования. В конце концов человеческие ожидания в значительной степени формируются не функциональностью системы, а именно тем, какую роль она играет в нашей жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, будет ли восстание машин.

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