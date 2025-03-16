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Экономика
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Короткая тренировка, которая укрепляет память и защищает мозг

Даже 5 минут простых движений каждый день могут стать ключом к лучшей памяти, хорошему настроению и долголетию, ведь мозг реагирует на активность так же, как мышцы – чем больше работает, тем сильнее становится.

Движение – это не только путь к физической форме, но и мощный инструмент поддержки мозга. Исследования показывают, что даже несколько минут активности могут помочь замедлить возрастное понижение когнитивных функций. Оказывается, регулярное выполнение простых упражнений улучшает кровообращение, стимулирует рост нейронов и способствует образованию особых укрепляющих мозг белков.

Наши мышцы производят так называемые «молекулы надежды», которые обладают антидепрессантным эффектом и защищают от стресса. Чем активнее мы двигаемся, тем больше этих молекул попадает в мозг, улучшая настроение и общее самочувствие. Даже короткая тренировка заставляет организм работать более эффективно, активизируя внутренние механизмы восстановления и адаптации к нагрузкам.

Ключевым фактором в сохранении здоровья мозга является выработка белка BDNF, отвечающего за рост новых клеток и укрепление связей между ними. Это своеобразное «удобрение» для нервной системы, улучшающее память, концентрацию и когнитивную гибкость. В то же время, физическая активность уменьшает уровень кортизола, основного гормона стресса, способствуя более глубокому и качественному сну.

Регулярные, пусть и короткие тренировки помогают мозгу адаптироваться к изменениям и поддерживать высокую производительность. Они работают как внутренний ресурс, улучшающий эмоциональное состояние, повышающий уровень энергии и защищающий от негативных последствий старения. Чем раньше вы начнете уделять внимание физической активности, тем дольше ваш мозг будет оставаться острым и активным.

Напомним, ранее мы писали о простом тесте в минуту, который покажет настоящий возраст вашей физической формы.

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