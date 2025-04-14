На начало новой недели валютный рынок Украины сохраняет тенденции умеренной волатильности. Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют на понедельник, 14 апреля 2025 года, и, судя по значениям, гривна сохраняет относительную стабильность. Однако евро продолжает демонстрировать рост, устанавливая новые ценовые рекорды. DNEWS разбирается, что происходит с основными иностранными валютами — долларом и евро — и чего ждать украинцам в ближайшее время.

Курс доллара: стабильность с минимальными колебаниями

На 14 апреля 2025 года курс доллара США установлен на уровне 41,38 гривны за доллар. По сравнению с пятницей (11 апреля), когда доллар стоил 41,40 грн, наблюдается незначительное снижение курса — всего на 2 копейки. Такая динамика свидетельствует о стабилизации американской валюты на межбанковском рынке и отсутствии резких скачков в спросе и предложении.

Аналитики отмечают, что колебания в пределах 10–20 копеек на текущем этапе считаются нормальными, особенно на фоне умеренной активности импорта и экспорта, а также стабильного поведения Нацбанка в вопросе валютных интервенций.

Курс евро: новый максимум весны

Евро продолжает дорожать. По данным на понедельник, курс евро достиг отметки 46,91 гривны за единицу, что стало новым рекордом 2025 года. За последние недели курс евро вырос более чем на 70 копеек, а по сравнению с началом марта — почти на 1,5 гривны.

Эксперты связывают этот рост с несколькими факторами:

укрепление евро по отношению к доллару на мировом рынке

увеличение спроса на евро внутри Украины со стороны бизнеса и населения

ожидания инфляционного давления в странах ЕС, что подогревает интерес к инвестициям в европейскую валюту

Тем не менее, специалисты пока не прогнозируют резкого скачка евро выше 47 грн, но указывают, что курс может задержаться на высоких значениях как минимум до конца апреля.

Курс злотого и фунта: в тени «большой двойки»

Польский злотый также укрепился — его курс составляет 10,92 грн, тогда как курс британского фунта достиг 54,17 грн. Обе валюты демонстрируют рост, но не столь значительный, как евро. Тем не менее, фунт удерживает статус самой дорогой валюты из представленных, опережая евро почти на 7 гривен.

Для трудовых мигрантов и путешественников эта информация актуальна при расчётах на обмен и перевод средств.

Что влияет на курс валют в Украине

Формирование курса гривны по отношению к основным валютам зависит от ряда факторов:

действия НБУ , в частности валютные интервенции

, в частности валютные интервенции поведение экспортеров и импортеров

внутриполитическая и экономическая стабильность

глобальные колебания курсов доллара и евро

инфляционные ожидания как в Украине, так и в мире

Также немаловажную роль играет сезонность — весной и летом, как правило, происходит снижение спроса на иностранную валюту, что стабилизирует гривну.

Чего ожидать дальше

На текущей неделе аналитики прогнозируют умеренную стабильность валютного рынка. Существенных предпосылок для резких скачков нет. Тем не менее, курс евро может колебаться в пределах 46,80–47,10 грн, а доллар, скорее всего, останется в диапазоне 41,30–41,50 грн.

Главное — следить за новостями от Нацбанка и реакцией межбанковского рынка на внешние факторы.

На 14 апреля 2025 года курс гривны по отношению к основным валютам остаётся стабильным, с небольшим понижением доллара и уверенным ростом евро. Гражданам стоит учитывать динамику курсов при планировании поездок, валютных покупок и инвестиций. А также помнить: главная защита от валютных рисков — диверсификация и грамотное планирование.

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