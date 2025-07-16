16 июля 2025 года в Украине наблюдается стабильность валютного рынка. Важнейшие курсы, такие как доллар США, евро, злотый, фунт и крона, продолжают быть в фокусе внимания как для физических, так и для юридических лиц. Описание актуальных курсов от DNEWS валют поможет вам избежать лишних трат при обмене и сделает финансовые операции более выгодными.

Что влияет на курс валют в Украине

Курс валют в Украине зависит от множества факторов, включая мировую экономическую ситуацию, решения центральных банков и спрос на валюту в стране. В июле 2025 года курс доллара США к гривне продолжает колебаться в пределах 41,5-42,0 UAH за доллар. Эти значения могут изменяться в зависимости от ситуации на международных рынках и внутреннего спроса.

Сейчас в Украине валютный рынок стабилизировался, и курсы валют продолжают демонстрировать умеренные колебания. Если вы планируете обмен валюты или хотите узнать текущие ставки, важно следить за курсами в банках и обменных пунктах.

Курс валют в банках Украины на 16 июля 2025 года

В 2025 году в Украине наблюдается стабильный обменный курс. Ниже приведены данные о курсе валют в банках и обменных пунктах Украины на 16 июля 2025 года.

Доллар США

Покупка в банках : 41,55 UAH

: 41,55 UAH Продажа в банках : 42,05 UAH

: 42,05 UAH Курс НБУ: 41,82 UAH

Доллар США продолжает быть основным объектом валютных операций в Украине. Средний курс покупки и продажи остается стабильным в пределах 41,5-42,0 UAH. Меньше всего курс изменился по отношению к последним неделям, что свидетельствует о стабильности в экономике страны.

Евро

Покупка в банках : 48,68 UAH

: 48,68 UAH Продажа в банках : 49,20 UAH

: 49,20 UAH Курс НБУ: 48,80 UAH

Курс евро остается на уровне 48,7-49,2 UAH. Это связано с умеренным спросом на евро как валюту для расчетов в международной торговле и путешествиях. За последние недели курс евро не претерпел значительных изменений.

Польский злотый

Покупка в банках : 11,15 UAH

: 11,15 UAH Продажа в банках : 11,65 UAH

: 11,65 UAH Курс НБУ: 11,47 UAH

Польский злотый немного снизился в стоимости за последний месяц. Однако это изменение незначительное и не оказывает ощутимого воздействия на ежедневные валютные операции.

Фунт стерлингов

Покупка в банках : 56,00 UAH

: 56,00 UAH Продажа в банках : 57,20 UAH

: 57,20 UAH Курс НБУ: 56,22 UAH

Фунт стерлингов, как и евро, продолжает демонстрировать умеренные колебания. В последние недели курс фунта остался на уровне 56,0-57,2 UAH. Это также говорит о стабильности в курсах валют в Украине.

Швейцарский франк

Покупка в банках : 52,25 UAH

: 52,25 UAH Продажа в банках : 53,00 UAH

: 53,00 UAH Курс НБУ: 52,49 UAH

Швейцарский франк остается одной из стабильных валют на рынке. Его курс не претерпел значительных изменений и колеблется в пределах 52,2-53,0 UAH. Эта валюта продолжает оставаться популярной в качестве инвестиционной.

Сравнение курсов валют по данным обменных пунктов

В обменных пунктах Украины курс валют может немного отличаться от банковских ставок. Например, на 16 июля 2025 года в обменных пунктах:

Доллар США : покупка — 41,68 UAH, продажа — 41,75 UAH

: покупка — 41,68 UAH, продажа — 41,75 UAH Евро : покупка — 48,88 UAH, продажа — 49,14 UAH

: покупка — 48,88 UAH, продажа — 49,14 UAH Польский злотый : покупка — 11,40 UAH, продажа — 11,55 UAH

: покупка — 11,40 UAH, продажа — 11,55 UAH Фунт стерлингов : покупка — 56,36 UAH, продажа — 57,00 UAH

: покупка — 56,36 UAH, продажа — 57,00 UAH Швейцарский франк: покупка — 52,40 UAH, продажа — 53,00 UAH

Как видим, разница между курсами в банках и обменных пунктах незначительная, однако, в обменниках могут быть дополнительные комиссии за операции.

Почему важно следить за курсом валют

Курс валют оказывает прямое влияние на финансовые операции и бюджет каждого человека. Изменения валютных курсов могут существенно повлиять на стоимость товаров, услуг и путешествий за рубеж. Особенно это актуально для тех, кто занимается международной торговлей или часто путешествует.

Знание актуального курса валют помогает принять оптимальное решение о покупке или продаже валюты, а также предсказать, как будет меняться финансовая ситуация в ближайшие дни.

Прогнозы на будущее

Прогнозировать изменения курса валют в Украине — дело нелегкое. Однако можно ожидать, что в ближайшие месяцы доллар США останется в пределах 41-42 UAH, евро может продолжить торговаться около 49 UAH, а курс польского злотого и фунта стерлингов будет оставаться в пределах тех же значений.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.