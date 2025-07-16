16 июля 2025 года в Украине наблюдается стабильность валютного рынка. Важнейшие курсы, такие как доллар США, евро, злотый, фунт и крона, продолжают быть в фокусе внимания как для физических, так и для юридических лиц. Описание актуальных курсов от DNEWS валют поможет вам избежать лишних трат при обмене и сделает финансовые операции более выгодными.
Что влияет на курс валют в Украине
Курс валют в Украине зависит от множества факторов, включая мировую экономическую ситуацию, решения центральных банков и спрос на валюту в стране. В июле 2025 года курс доллара США к гривне продолжает колебаться в пределах 41,5-42,0 UAH за доллар. Эти значения могут изменяться в зависимости от ситуации на международных рынках и внутреннего спроса.
Сейчас в Украине валютный рынок стабилизировался, и курсы валют продолжают демонстрировать умеренные колебания. Если вы планируете обмен валюты или хотите узнать текущие ставки, важно следить за курсами в банках и обменных пунктах.
Курс валют в банках Украины на 16 июля 2025 года
В 2025 году в Украине наблюдается стабильный обменный курс. Ниже приведены данные о курсе валют в банках и обменных пунктах Украины на 16 июля 2025 года.
Доллар США
- Покупка в банках: 41,55 UAH
- Продажа в банках: 42,05 UAH
- Курс НБУ: 41,82 UAH
Доллар США продолжает быть основным объектом валютных операций в Украине. Средний курс покупки и продажи остается стабильным в пределах 41,5-42,0 UAH. Меньше всего курс изменился по отношению к последним неделям, что свидетельствует о стабильности в экономике страны.
Евро
- Покупка в банках: 48,68 UAH
- Продажа в банках: 49,20 UAH
- Курс НБУ: 48,80 UAH
Курс евро остается на уровне 48,7-49,2 UAH. Это связано с умеренным спросом на евро как валюту для расчетов в международной торговле и путешествиях. За последние недели курс евро не претерпел значительных изменений.
Польский злотый
- Покупка в банках: 11,15 UAH
- Продажа в банках: 11,65 UAH
- Курс НБУ: 11,47 UAH
Польский злотый немного снизился в стоимости за последний месяц. Однако это изменение незначительное и не оказывает ощутимого воздействия на ежедневные валютные операции.
Фунт стерлингов
- Покупка в банках: 56,00 UAH
- Продажа в банках: 57,20 UAH
- Курс НБУ: 56,22 UAH
Фунт стерлингов, как и евро, продолжает демонстрировать умеренные колебания. В последние недели курс фунта остался на уровне 56,0-57,2 UAH. Это также говорит о стабильности в курсах валют в Украине.
Швейцарский франк
- Покупка в банках: 52,25 UAH
- Продажа в банках: 53,00 UAH
- Курс НБУ: 52,49 UAH
Швейцарский франк остается одной из стабильных валют на рынке. Его курс не претерпел значительных изменений и колеблется в пределах 52,2-53,0 UAH. Эта валюта продолжает оставаться популярной в качестве инвестиционной.
Сравнение курсов валют по данным обменных пунктов
В обменных пунктах Украины курс валют может немного отличаться от банковских ставок. Например, на 16 июля 2025 года в обменных пунктах:
- Доллар США: покупка — 41,68 UAH, продажа — 41,75 UAH
- Евро: покупка — 48,88 UAH, продажа — 49,14 UAH
- Польский злотый: покупка — 11,40 UAH, продажа — 11,55 UAH
- Фунт стерлингов: покупка — 56,36 UAH, продажа — 57,00 UAH
- Швейцарский франк: покупка — 52,40 UAH, продажа — 53,00 UAH
Как видим, разница между курсами в банках и обменных пунктах незначительная, однако, в обменниках могут быть дополнительные комиссии за операции.
Почему важно следить за курсом валют
Курс валют оказывает прямое влияние на финансовые операции и бюджет каждого человека. Изменения валютных курсов могут существенно повлиять на стоимость товаров, услуг и путешествий за рубеж. Особенно это актуально для тех, кто занимается международной торговлей или часто путешествует.
Знание актуального курса валют помогает принять оптимальное решение о покупке или продаже валюты, а также предсказать, как будет меняться финансовая ситуация в ближайшие дни.
Прогнозы на будущее
Прогнозировать изменения курса валют в Украине — дело нелегкое. Однако можно ожидать, что в ближайшие месяцы доллар США останется в пределах 41-42 UAH, евро может продолжить торговаться около 49 UAH, а курс польского злотого и фунта стерлингов будет оставаться в пределах тех же значений.
Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.