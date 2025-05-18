В условиях нестабильной экономики и постоянных колебаний на финансовых рынках всё больше граждан следят за курсами иностранных валют. Особенно это касается доллара США, евро и польского злотого — самых популярных валют среди населения. Эти деньги используются в международных расчётах, онлайн-покупках, туристических поездках, а также играют важную роль в формировании сбережений и инвестиционных стратегий.

На 18 мая 2025 года ситуация на валютном рынке остаётся напряжённой, однако наблюдается относительная стабильность. Банки, обменные пункты и онлайн-сервисы предлагают свои котировки, и разница в них может быть ощутимой. Поэтому важно сравнивать предложения и анализировать тенденции, чтобы выгодно обменивать валюту и понимать, чего ожидать в ближайшем будущем. В этом обзоре DNEWS представлены самые актуальные данные по курсу доллара, евро и злотого в Украине.

Актуальный курс доллара 18 мая 2025 года

Доллар остаётся главной валютой, к которой привязано большинство расчётов. Его курс стабилизировался после скачков начала месяца, и сейчас наблюдается плавное укрепление.

Таким образом, наблюдается умеренный рост, связанный с внешнеполитическими факторами и внутренней макроэкономикой.

Курс доллара в банках

Средний курс покупки и продажи доллара в коммерческих банках на 18 мая:

Покупка : 39,10 грн

: 39,10 грн Продажа: 39,60 грн

Крупные банки предлагают минимальную разницу между курсами, особенно в онлайн-приложениях.

Курс доллара в обменниках

В обменных пунктах курс традиционно отличается. Но сегодня он ближе к банковскому:

Покупка : 39,30 грн

: 39,30 грн Продажа: 39,50 грн

Отдельные обменники в центральных районах предлагают более выгодные условия — важно проверять заранее.

Межбанк и курс НБУ

На межбанковском рынке доллар находится в таких пределах:

Покупка : 39,20 грн

: 39,20 грн Продажа: 39,25 грн

Официальный курс Национального банка Украины: 39,20 грн.

Курс евро на сегодня — стабильность в динамике

Евро активно используется в расчётах с Европейским союзом, что делает его важной валютой для внутреннего рынка.

Помимо этого, курс евро чувствителен к инфляции в ЕС и динамике мировых цен на энергоносители.

Курс евро в банках

На утро 18 мая 2025 года средние банковские курсы составляют:

Покупка : 42,30 грн

: 42,30 грн Продажа: 42,90 грн

У крупных банков разбег между курсами сокращён, особенно при безналичных операциях.

Курс евро в обменниках

В обменных пунктах предлагаются следующие котировки:

Покупка : 42,50 грн

: 42,50 грн Продажа: 42,85 грн

Многие обменники ориентируются на спрос, поэтому курс может меняться в течение дня.

Курс по НБУ и на межбанке

Официальный курс Национального банка Украины: 42,55 грн

На межбанке евро колеблется в диапазоне 42,50–42,65 грн.

Польский злотый — курс и динамика на 18 мая

Злотый особенно интересует тех, кто связан с работой или поездками в Польшу. Его курс меняется плавно, без резких скачков, но всё же требует внимания.

Кроме того, злотый отражает общие тренды Восточной Европы и чувствителен к внутренним решениям польского центробанка.

Курс злотого в банках

Сегодня банки предлагают такие курсы злотого:

Покупка : 9,15 грн

: 9,15 грн Продажа: 9,45 грн

Некоторые учреждения предлагают выгодные условия для обмена крупных сумм.

Курс злотого в обменных пунктах

В обменниках злотый торгуется на уровне:

Покупка : 9,25 грн

: 9,25 грн Продажа: 9,40 грн

Операции с этой валютой чаще всего проходят в приграничных регионах и крупных городах.

Официальный курс злотого по НБУ

Национальный банк установил официальный курс злотого на уровне 9,30 грн.

Какие факторы влияют на курс валют в Украине

Курс иностранных валют формируется под воздействием множества факторов. Один из главных — соотношение спроса и предложения. Кроме того, важную роль играют:

Состояние экономики и уровень инфляции

Действия центрального банка

Геополитические события

Мировые цены на сырьё и энергоносители

Следовательно, даже небольшое изменение в одном из этих факторов может повлиять на курс сразу нескольких валют.

Советы при покупке и продаже валюты

Чтобы получить выгоду при обмене валют, следует соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, сравнивайте курсы в разных местах. Онлайн-сервисы помогают быстро узнать актуальные предложения.

Во-вторых, учитывайте комиссии и условия банков.

В-третьих, обращайте внимание на тенденции — иногда выгоднее подождать день-два.

Наконец, если вы часто имеете дело с валютой, рассмотрите возможность открыть мультивалютную карту — это удобно и экономит средства.

Стоит ли сейчас покупать валюту

На 18 мая 2025 года курсы доллара, евро и злотого демонстрируют стабильность. Колебания в пределах допустимой нормы позволяют спокойно планировать покупки и обмены.

Таким образом, если вы планируете поездку или крупную покупку, текущие условия можно считать благоприятными. Однако всегда следите за актуальной информацией и анализируйте ситуацию.

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