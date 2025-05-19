Финансовая стабильность и грамотное управление личными сбережениями во многом зависят от своевременного анализа валютного курса. Особенно это актуально в условиях колебаний на международных рынках и внутренней экономической динамики. 19 мая 2025 года курс валют в Украине остаётся относительно стабильным, без резких изменений. Банковские учреждения, обменные пункты и межбанк фиксируют незначительные колебания основных валют — доллара, евро, злотого и чешской кроны. Обзор DNEWS поможет понять, где и по какому курсу выгоднее проводить обмен.

Средний курс валют в банках Украины

Банковские курсы остаются основным ориентиром для граждан, планирующих валютные операции. Они отличаются от наличного курса и межбанка, но являются важной составляющей общей картины.

Доллар США

По состоянию на 19 мая 2025 года средний курс покупки доллара в банках составляет 41,1750 грн, а продажи — 41,7400 грн. Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс на отметке 41,4983 грн, что отражает незначительное укрепление.

Евро

Евро продолжает демонстрировать стабильность и лёгкое повышение. Банки предлагают покупку по 46,1500 грн, а продажу — по 46,8250 грн. Официальный курс НБУ — 46,449 грн, рост составил 0,07 грн за сутки.

Польский злотый

Польская валюта остаётся востребованной среди тех, кто работает или сотрудничает с соседней страной. Средняя покупка злотого в банках Украины — 10,5000 грн, продажа — 11,3000 грн. Официальный курс НБУ составляет 10,9252 грн, с минимальным снижением в 0,01 грн.

Чешская крона

Хотя крона реже фигурирует в заголовках, она остаётся актуальной для украинцев, связанных с Чехией. По данным обменных сервисов, курс покупки чешской кроны — 1,80–1,85 грн, а продажа — 1,88–1,95 грн. Данных от НБУ на 19 мая по кроне нет, но средний курс сохраняется стабильным уже несколько недель.

Наличный курс валют в обменниках

Рынок наличной валюты ориентируется на спрос и конкуренцию между обменными пунктами. Он часто предлагает более выгодные условия, особенно в крупных городах.

Доллар США

На 19 мая в обменниках Украины доллар можно приобрести по курсу 41,50 грн, а продать — по 41,42 грн. Разница между курсами минимальна, что свидетельствует о низкой волатильности.

Евро

Евро продаётся по 46,70 грн, покупается по 46,50 грн. Эта валюта продолжает сохранять позиции без значительных скачков.

Польский злотый

Курс злотого в обменниках составляет 10,90 грн (покупка) и 11,05 грн (продажа). Эти показатели совпадают со средним банковским уровнем, что делает обмен в обменниках удобным и выгодным.

Чешская крона

Чешскую валюту в обменных пунктах можно купить по курсу 1,92–1,95 грн, а сдать — по 1,83–1,87 грн. Пункты обмена в Киеве и Львове предлагают самые выгодные условия.

Межбанк: ситуация на валютном рынке

На межбанковском рынке активные торги по основным валютам завершились в пятницу, 16 мая. Это позволяет оценить динамику перед началом новой недели.

Доллар США

Доллар на межбанке торговался по 41,5100 грн (покупка) и 41,5500 грн (продажа). Незначительное повышение отразило общее укрепление доллара в регионе.

Евро

Евро зафиксирован на уровне 46,4953 грн (покупка) и 46,5235 грн (продажа). Эти данные согласуются с направлением курсов на наличном рынке.

Злотый и крона

На межбанковском рынке польский злотый редко фигурирует как отдельная позиция, но в расчётах с Польшей он активно используется через кросс-курсы. Чешская крона пока не торгуется в режиме прямых сделок на межбанке, её курс чаще используется для ориентиров.

Курсы в крупнейших банках

Некоторые банки предлагают курсы, отличающиеся от среднерыночных. Это связано с политикой маржи, наличием валюты и спросом в отделениях.

Пример: Украинский банк реконструкции и развития

Здесь курс доллара составляет 40,20 грн (покупка) и 41,80 грн (продажа). Хотя курс покупки ниже среднерыночного, продажи остаются на типичном уровне.

Конвертация: курс по 100 долларам

Согласно среднему курсу на 19 мая, 100 долларов можно обменять на 4 117,5 грн. Такой показатель учитывает банковскую статистику без учёта комиссий.

Для других валют расчёты следующие:

100 евро = 4 644,9 грн

100 злотых = 1 092,5 грн

100 чешских крон = 188–195 грн

Динамика за неделю

Сравнение с данными за 12 мая показывает:

Доллар вырос на 0,03 грн

Евро — на 0,07 грн

Злотый — незначительное снижение на 0,01 грн

Крона — без изменений

Это подтверждает стабильность курса в мае.

Рекомендации по обмену

Для выгодной конверсии стоит:

Сравнивать курсы на разных платформах: НБУ, банки, обменники

Использовать онлайн-бронирование курса

Учитывать комиссии, особенно при безналичных операциях

Также важно избегать спешки и обменивать крупные суммы в проверенных учреждениях.

Что ожидается в ближайшие дни

Специалисты не прогнозируют резких скачков в ближайшие 2–3 дня. Возможны небольшие корректировки, связанные с изменением валютных резервов и внешнеэкономической ситуацией.

Если не будет глобальных новостей или изменений в макроэкономике, курсы продолжат удерживаться в текущих коридорах.

19 мая 2025 года валютный рынок Украины демонстрирует устойчивость. Доллар, евро, злотый и крона сохраняют стабильные позиции. Варианты для обмена — широкие: от межбанка до локальных обменников. Взвешенный подход и регулярный мониторинг позволяют выбрать лучший момент для финансовых операций.

Ранее мы писали о том, безопасно ли хранить все деньги на карточке и не снимать наличку.