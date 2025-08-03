В начале августа 2025 года курсы валют снова вызывают повышенное внимание: нестабильная геополитика, изменения на международных рынках и локальные регуляторные шаги подогревают интерес к доллару, евро, злотому и другим иностранным валютам. Особенно остро вопрос стоит перед теми, кто планирует крупные покупки, поездки за границу, переводы или инвестиции. Оперативное знание курса помогает экономить и избегать неприятных сюрпризов. В этой статье от DNEWS вы получите полную и достоверную картину валютных котировок на 3 августа 2025 года: от курса НБУ до актуальных цен в банках и обменниках. Мы разберем средние значения, колебания, данные по крупнейшим банкам и наличным пунктам в разных регионах. А также предложим полезные советы, как выбрать выгодный курс и избежать скрытых комиссий. Эта информация пригодится как частным лицам, так и предпринимателям.

Обзор курса валют в Украине на 3 августа 2025 года

С начала месяца курс доллара и евро демонстрирует относительную стабильность. Однако на фоне легких колебаний на межбанке и различий между курсами банков и обменников важно понимать реальную рыночную ситуацию.

Перед тем как перейти к деталям по банкам и городам, остановимся на официальных данных и среднерыночных показателях. Это позволит сформировать объективную базу для анализа и сравнения.

Официальный курс валют от НБУ

На 3 августа 2025 года Национальный банк Украины установил следующие курсы:

USD — 41,7132 грн

— 41,7132 грн EUR — 47,7491 грн

— 47,7491 грн PLN — 11,1736 грн

— 11,1736 грн GBP — 55,222 грн

— 55,222 грн CHF — 51,3709 грн

Эти значения являются ориентиром для банков и других участников валютного рынка. Однако реальные курсы в кассах могут отличаться — как в меньшую, так и в большую сторону.

Средний курс в банках Украины

Анализ среднего банковского курса позволяет отследить текущую ситуацию на рынке наличной и безналичной валюты. Вот как выглядят данные на утро 3 августа:

Валюта Покупка Продажа USD 41,4750 41,9750 EUR 47,5500 48,4500 PLN 10,9000 11,5000 GBP 55,0000 56,4000 CHF 51,5000 52,5000

Такая разница между покупкой и продажей — это стандартная маржа банков. Она может варьироваться в зависимости от региона, политики банка и количества операции.

Курсы в крупнейших банках страны

После официальных и средних курсов логично перейти к конкретике — рассмотрим предложения ведущих банков Украины. Эти данные особенно важны для тех, кто пользуется карточками или планирует обмен в отделении.

На 3 августа 2025 года ситуация в банках следующая:

ПриватБанк, ПУМБ, monobank

ПриватБанк — 41,30 / 41,90

— 41,30 / 41,90 ПУМБ — 41,50 / 42,10 (нал), 41,60 / 41,90 (карта)

— 41,50 / 42,10 (нал), 41,60 / 41,90 (карта) monobank — 41,50 / 42,00

Все три банка предлагают курс, близкий к среднерыночному, но с небольшими отклонениями в зависимости от способа оплаты.

Сенс Банк, Таскомбанк, абанк

Сенс Банк — 41,50 / 42,10 (нал), 41,45 / 42,25 (карта)

— 41,50 / 42,10 (нал), 41,45 / 42,25 (карта) Таскомбанк — 41,50 / 42,05

— 41,50 / 42,05 абанк — 41,50 / 41,99

Обратите внимание: курс при оплате картой может отличаться от наличного, а также не все банки раскрывают обе котировки.

Правекс Банк, Альянс Банк, Кредитвест Банк

Правекс Банк — 41,55 / 41,88

— 41,55 / 41,88 Альянс Банк — 41,40 / 41,85

— 41,40 / 41,85 Кредитвест Банк — 41,50 / 41,80

Для обмена на крупную сумму лучше заранее сравнить условия в этих банках.

Курс валют в обменных пунктах по регионам

Следующим важным ориентиром являются обменные пункты. Они часто предлагают чуть более выгодные условия по сравнению с банками, но важно учитывать надежность точки обмена.

Вот усредненные данные по наличному курсу в обменниках Украины на 3 августа 2025 года:

Валюта Покупка Продажа USD 41,60 41,70 EUR 48,20 48,41 PLN 11,21 11,40 GBP 55,20 55,97 CHF 51,50 52,37

Отличия в копейках — это и есть ваша возможная экономия или переплата, особенно при обмене крупных сумм.

Города с лучшими курсами

Киев — традиционно широкий диапазон и высокая конкуренция

— традиционно широкий диапазон и высокая конкуренция Львов — часто лучшие курсы на евро и злотый

— часто лучшие курсы на евро и злотый Днепр — стабильные показатели по доллару

— стабильные показатели по доллару Одесса — удобный выбор для наличного обмена

— удобный выбор для наличного обмена Харьков, Запорожье — ориентируются на среднерыночный уровень

Рекомендуем мониторить курсы в мобильных приложениях перед посещением обменника.

Динамика и тенденции курса валют

Для полноценной картины важно проанализировать не только моментальные значения, но и общую динамику за последние дни и недели.

Изменения по сравнению с 27 июля

USD : с 41,50 вырос до 41,60

: с 41,50 вырос до 41,60 EUR : без изменений — остался на уровне 48,20

: без изменений — остался на уровне 48,20 PLN: стабилен — 11,21

Такая динамика свидетельствует о временной стабилизации валютного рынка.

На межбанке 1 августа

USD — 41,8000 / 41,8300

— 41,8000 / 41,8300 EUR — 48,3333 / 48,3512

Межбанк завершил торги с небольшим ростом, что может отразиться на завтрашних курсах.

Практические советы по выгодному обмену валюты

Зная курс валют на 3 августа 2025 года, можно сэкономить на операциях, если следовать нескольким рекомендациям:

Сравнивайте предложения разных банков

Курс может отличаться на 20–30 копеек между банками.

Не все банки взимают комиссию — уточняйте заранее.

Пользуйтесь картой за границей с умом

Иногда карта дает лучший курс, чем наличный обмен.

Уточните в банке, по какому курсу будет списание.

Используйте онлайн-конвертеры

Примеры: 100 USD по среднему курсу = 4 145 UAH

Для крупных сумм онлайн-конвертеры помогут рассчитать итоговую сумму.

Стоит ли покупать валюту сегодня

Стабильность, зафиксированная на 3 августа 2025 года, создает благоприятные условия для валютных операций. Особенно комфортно чувствуют себя те, кто отслеживает не только текущий курс, но и динамику, а также выбирает выгодные предложения.

Если вы планируете обмен — сделайте это осознанно: проверьте курс, сравните банки, позвоните в кассу. Даже разница в 10 копеек на 1000 долларов может принести экономию в сотни гривен.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в августе 2025 года в Украине: прогноз и реальные ожидания.