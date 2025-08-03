В начале августа 2025 года курсы валют снова вызывают повышенное внимание: нестабильная геополитика, изменения на международных рынках и локальные регуляторные шаги подогревают интерес к доллару, евро, злотому и другим иностранным валютам. Особенно остро вопрос стоит перед теми, кто планирует крупные покупки, поездки за границу, переводы или инвестиции. Оперативное знание курса помогает экономить и избегать неприятных сюрпризов. В этой статье от DNEWS вы получите полную и достоверную картину валютных котировок на 3 августа 2025 года: от курса НБУ до актуальных цен в банках и обменниках. Мы разберем средние значения, колебания, данные по крупнейшим банкам и наличным пунктам в разных регионах. А также предложим полезные советы, как выбрать выгодный курс и избежать скрытых комиссий. Эта информация пригодится как частным лицам, так и предпринимателям.
Обзор курса валют в Украине на 3 августа 2025 года
С начала месяца курс доллара и евро демонстрирует относительную стабильность. Однако на фоне легких колебаний на межбанке и различий между курсами банков и обменников важно понимать реальную рыночную ситуацию.
Перед тем как перейти к деталям по банкам и городам, остановимся на официальных данных и среднерыночных показателях. Это позволит сформировать объективную базу для анализа и сравнения.
Официальный курс валют от НБУ
На 3 августа 2025 года Национальный банк Украины установил следующие курсы:
- USD — 41,7132 грн
- EUR — 47,7491 грн
- PLN — 11,1736 грн
- GBP — 55,222 грн
- CHF — 51,3709 грн
Эти значения являются ориентиром для банков и других участников валютного рынка. Однако реальные курсы в кассах могут отличаться — как в меньшую, так и в большую сторону.
Средний курс в банках Украины
Анализ среднего банковского курса позволяет отследить текущую ситуацию на рынке наличной и безналичной валюты. Вот как выглядят данные на утро 3 августа:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41,4750
|41,9750
|EUR
|47,5500
|48,4500
|PLN
|10,9000
|11,5000
|GBP
|55,0000
|56,4000
|CHF
|51,5000
|52,5000
Такая разница между покупкой и продажей — это стандартная маржа банков. Она может варьироваться в зависимости от региона, политики банка и количества операции.
Курсы в крупнейших банках страны
После официальных и средних курсов логично перейти к конкретике — рассмотрим предложения ведущих банков Украины. Эти данные особенно важны для тех, кто пользуется карточками или планирует обмен в отделении.
На 3 августа 2025 года ситуация в банках следующая:
ПриватБанк, ПУМБ, monobank
- ПриватБанк — 41,30 / 41,90
- ПУМБ — 41,50 / 42,10 (нал), 41,60 / 41,90 (карта)
- monobank — 41,50 / 42,00
Все три банка предлагают курс, близкий к среднерыночному, но с небольшими отклонениями в зависимости от способа оплаты.
Сенс Банк, Таскомбанк, абанк
- Сенс Банк — 41,50 / 42,10 (нал), 41,45 / 42,25 (карта)
- Таскомбанк — 41,50 / 42,05
- абанк — 41,50 / 41,99
Обратите внимание: курс при оплате картой может отличаться от наличного, а также не все банки раскрывают обе котировки.
Правекс Банк, Альянс Банк, Кредитвест Банк
- Правекс Банк — 41,55 / 41,88
- Альянс Банк — 41,40 / 41,85
- Кредитвест Банк — 41,50 / 41,80
Для обмена на крупную сумму лучше заранее сравнить условия в этих банках.
Курс валют в обменных пунктах по регионам
Следующим важным ориентиром являются обменные пункты. Они часто предлагают чуть более выгодные условия по сравнению с банками, но важно учитывать надежность точки обмена.
Вот усредненные данные по наличному курсу в обменниках Украины на 3 августа 2025 года:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41,60
|41,70
|EUR
|48,20
|48,41
|PLN
|11,21
|11,40
|GBP
|55,20
|55,97
|CHF
|51,50
|52,37
Отличия в копейках — это и есть ваша возможная экономия или переплата, особенно при обмене крупных сумм.
Города с лучшими курсами
- Киев — традиционно широкий диапазон и высокая конкуренция
- Львов — часто лучшие курсы на евро и злотый
- Днепр — стабильные показатели по доллару
- Одесса — удобный выбор для наличного обмена
- Харьков, Запорожье — ориентируются на среднерыночный уровень
Рекомендуем мониторить курсы в мобильных приложениях перед посещением обменника.
Динамика и тенденции курса валют
Для полноценной картины важно проанализировать не только моментальные значения, но и общую динамику за последние дни и недели.
Изменения по сравнению с 27 июля
- USD: с 41,50 вырос до 41,60
- EUR: без изменений — остался на уровне 48,20
- PLN: стабилен — 11,21
Такая динамика свидетельствует о временной стабилизации валютного рынка.
На межбанке 1 августа
- USD — 41,8000 / 41,8300
- EUR — 48,3333 / 48,3512
Межбанк завершил торги с небольшим ростом, что может отразиться на завтрашних курсах.
Практические советы по выгодному обмену валюты
Зная курс валют на 3 августа 2025 года, можно сэкономить на операциях, если следовать нескольким рекомендациям:
Сравнивайте предложения разных банков
- Курс может отличаться на 20–30 копеек между банками.
- Не все банки взимают комиссию — уточняйте заранее.
Пользуйтесь картой за границей с умом
- Иногда карта дает лучший курс, чем наличный обмен.
- Уточните в банке, по какому курсу будет списание.
Используйте онлайн-конвертеры
- Примеры: 100 USD по среднему курсу = 4 145 UAH
- Для крупных сумм онлайн-конвертеры помогут рассчитать итоговую сумму.
Стоит ли покупать валюту сегодня
Стабильность, зафиксированная на 3 августа 2025 года, создает благоприятные условия для валютных операций. Особенно комфортно чувствуют себя те, кто отслеживает не только текущий курс, но и динамику, а также выбирает выгодные предложения.
Если вы планируете обмен — сделайте это осознанно: проверьте курс, сравните банки, позвоните в кассу. Даже разница в 10 копеек на 1000 долларов может принести экономию в сотни гривен.
Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в августе 2025 года в Украине: прогноз и реальные ожидания.