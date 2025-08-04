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Курс валют на 4 августа 2025: доллар 41,60–41,69, евро 48,20–48,43. Где выгоднее менять валюту и какие банки лидируют сегодня?
Курс валют на 4 августа 2025: доллар 41,60–41,69, евро 48,20–48,43. Где выгоднее менять валюту и какие банки лидируют сегодня?
Экономика
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Курс валют на 4 августа 2025 года: свежие данные банков и обменников

Перед тем как отправиться в обменный пункт или сделать перевод, стоит внимательно изучить актуальный курс валют на 4 августа 2025 года. Финансовые показатели на сегодня демонстрируют не только стабильность по основным направлениям, но и интересные колебания, которые могут повлиять на решение о покупке или продаже валюты. Средний курс доллара и евро слегка подрос, а вот швейцарский франк заметно подешевел. Это даёт дополнительное пространство для манёвра тем, кто следит за выгодными моментами. Кроме того, мы собрали информацию по курсам в разных банках, чтобы вы могли сравнить предложения и выбрать лучшее. Также в статье от DNEWS — данные по межбанку, наличным обменникам и динамика за последнюю неделю. Полный разбор с цифрами, практической пользой и актуальными графиками — в подробном материале ниже.

Обзор курса валют в банках Украины на 4 августа

Финансовый рынок в начале недели остаётся довольно активным, особенно в части котировок доллара и евро. В этой части статьи вы узнаете, как изменились официальные и рыночные курсы, и какие банки предлагают наиболее выгодные условия на сегодняшний день.

Средний курс доллара и евро на сегодня

Согласно данным банков и официальных источников:

  • USD:
    • Покупка: 41,45 грн (−0.03 грн)
    • Продажа: 42,00 грн (+0.03 грн)
    • Курс НБУ: 41,7644 грн (+0.05 грн)
  • EUR:
    • Покупка: 47,60 грн (+0.05 грн)
    • Продажа: 48,69 грн (+0.24 грн)
    • Курс НБУ: 47,6448 грн (−0.10 грн)

Текущие данные свидетельствуют о незначительном росте доллара и более ощутимом повышении курса евро. Это может быть связано как с международными колебаниями, так и с внутренним спросом на валюту в преддверии выходных.

Ситуация с другими валютами

Для тех, кто следит не только за евро и долларом:

  • PLN (польский злотый):
    • Покупка: 10,90 грн
    • Продажа: 11,45 грн
    • Курс НБУ: 11,1425 грн
  • GBP (фунт стерлингов):
    • Покупка: 54,80 грн
    • Продажа: 56,40 грн
    • Курс НБУ: 54,962 грн
  • CHF (швейцарский франк):
    • Покупка: 50,90 грн
    • Продажа: 52,50 грн
    • Курс НБУ: 51,1787 грн

На фоне прошлой недели швейцарский франк подешевел сразу на 60 копеек в покупке. Это делает его выгодной валютой для покупки сегодня.

Курс валют в популярных банках

Перед тем как отправляться в отделение, стоит узнать предложения от крупных банков. Далее представлены актуальные курсы на утро 4 августа 2025 года.

Курсы в ПриватБанке, Райффайзен и ПУМБ

  • ПриватБанк:
    • USD: 41,35 / 41,95
    • EUR: не указано
  • Райффайзен Банк:
    • USD: 41,64 / 41,95
    • EUR: 41,23 / 42,38
  • ПУМБ:
    • USD: 41,50 / 42,10
    • EUR: 41,60 / 41,90

Эти банки предлагают стабильные условия, но с небольшим разбросом между покупкой и продажей.

Курсы в Сенс Банке, Таскомбанке и других

  • Сенс Банк:
    • USD: 41,60 / 42,05
    • EUR: 41,45 / 42,25
  • Таскомбанк:
    • USD: нет данных
    • EUR: 41,55 / 42,10
  • Прокредит Банк:
    • USD и EUR: 41,45 / 41,98

Как видно, наиболее сбалансированные условия по доллару — в Прокредит Банке. А вот по евро выгодным остаётся предложение ПУМБ.

Наличный курс и обменники

Наличные курсы в обменных пунктах практически не изменились с начала недели. Разница между покупкой и продажей минимальна.

Наличный курс доллара, евро и злотого

  • USD: 41,60 / 41,69
  • EUR: 48,20 / 48,43
  • PLN: 11,21 / 11,38

Если сравнить с банковскими данными, обменники сегодня предлагают более узкий спред, особенно по доллару. Это удобно для операций с наличными суммами.

Фунт, франк и тенденции по обменным пунктам

  • GBP: 55,19 / 55,91
  • CHF: 51,55 / 52,35

На фоне стабильности евро и доллара, курс франка остаётся наиболее подвижным. Это подтверждает тренд, наблюдаемый в течение последних семи дней.

Динамика курса валют за неделю

За последнюю неделю рынок пережил плавные изменения. Графики динамики валют дают представление о трендах.

Тенденции по USD и EUR

  • USD: вырос с 41,40 до 41,76 грн (НБУ)
  • EUR: снизился с 47,74 до 47,64 грн (НБУ)

Несмотря на общее мнение о росте валют, евро демонстрирует снижение, особенно на фоне стабильного курса доллара.

Какой валюте отдать предпочтение сегодня

Если вы планируете покупку — рассмотрите доллар. Его рост может продолжиться. Продажа же более выгодна в случае с евро, пока его курс ещё удерживается на высоком уровне в обменниках.

Курсы на межбанке и тенденции

Интересно взглянуть на данные межбанковских торгов, особенно если вас интересует курс для крупных сумм или безналичных операций.

Межбанковские значения на 1 августа

  • USD:
    • Покупка: 41,80 грн
    • Продажа: 41,83 грн
    • Изменение: +0.07 грн
  • EUR:
    • Покупка: 48,33 грн
    • Продажа: 48,35 грн
    • Изменение: +0.70 грн

Межбанк сигнализирует о возможном повышении курса в ближайшие дни, особенно по евро. Это стоит учитывать при планировании сделок.

Как использовать эти данные на практике

Для конвертации крупных сумм — межбанк может быть выгоднее. Но важно помнить о комиссиях и доступности операций.

Стоит ли менять валюту сегодня

На основании всех представленных данных, можно выделить несколько ключевых рекомендаций:

  • Покупка доллара сегодня может быть оправданной, особенно на фоне роста межбанковского курса.
  • Продажа евро актуальна — курс в обменниках ещё высок.
  • Франк — подходящий выбор для тех, кто ищет актив с пониженной ценой.
  • Следите за динамикой, если не срочно — лучше подождать.

Также перед операциями уточняйте наличие комиссий и актуальность курса в банке или обменнике. Даже разница в 10 копеек может быть ощутимой при больших суммах.

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