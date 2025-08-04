Перед тем как отправиться в обменный пункт или сделать перевод, стоит внимательно изучить актуальный курс валют на 4 августа 2025 года. Финансовые показатели на сегодня демонстрируют не только стабильность по основным направлениям, но и интересные колебания, которые могут повлиять на решение о покупке или продаже валюты. Средний курс доллара и евро слегка подрос, а вот швейцарский франк заметно подешевел. Это даёт дополнительное пространство для манёвра тем, кто следит за выгодными моментами. Кроме того, мы собрали информацию по курсам в разных банках, чтобы вы могли сравнить предложения и выбрать лучшее. Также в статье от DNEWS — данные по межбанку, наличным обменникам и динамика за последнюю неделю. Полный разбор с цифрами, практической пользой и актуальными графиками — в подробном материале ниже.
Обзор курса валют в банках Украины на 4 августа
Финансовый рынок в начале недели остаётся довольно активным, особенно в части котировок доллара и евро. В этой части статьи вы узнаете, как изменились официальные и рыночные курсы, и какие банки предлагают наиболее выгодные условия на сегодняшний день.
Средний курс доллара и евро на сегодня
Согласно данным банков и официальных источников:
- USD:
- Покупка: 41,45 грн (−0.03 грн)
- Продажа: 42,00 грн (+0.03 грн)
- Курс НБУ: 41,7644 грн (+0.05 грн)
- EUR:
- Покупка: 47,60 грн (+0.05 грн)
- Продажа: 48,69 грн (+0.24 грн)
- Курс НБУ: 47,6448 грн (−0.10 грн)
Текущие данные свидетельствуют о незначительном росте доллара и более ощутимом повышении курса евро. Это может быть связано как с международными колебаниями, так и с внутренним спросом на валюту в преддверии выходных.
Ситуация с другими валютами
Для тех, кто следит не только за евро и долларом:
- PLN (польский злотый):
- Покупка: 10,90 грн
- Продажа: 11,45 грн
- Курс НБУ: 11,1425 грн
- GBP (фунт стерлингов):
- Покупка: 54,80 грн
- Продажа: 56,40 грн
- Курс НБУ: 54,962 грн
- CHF (швейцарский франк):
- Покупка: 50,90 грн
- Продажа: 52,50 грн
- Курс НБУ: 51,1787 грн
На фоне прошлой недели швейцарский франк подешевел сразу на 60 копеек в покупке. Это делает его выгодной валютой для покупки сегодня.
Курс валют в популярных банках
Перед тем как отправляться в отделение, стоит узнать предложения от крупных банков. Далее представлены актуальные курсы на утро 4 августа 2025 года.
Курсы в ПриватБанке, Райффайзен и ПУМБ
- ПриватБанк:
- USD: 41,35 / 41,95
- EUR: не указано
- Райффайзен Банк:
- USD: 41,64 / 41,95
- EUR: 41,23 / 42,38
- ПУМБ:
- USD: 41,50 / 42,10
- EUR: 41,60 / 41,90
Эти банки предлагают стабильные условия, но с небольшим разбросом между покупкой и продажей.
Курсы в Сенс Банке, Таскомбанке и других
- Сенс Банк:
- USD: 41,60 / 42,05
- EUR: 41,45 / 42,25
- Таскомбанк:
- USD: нет данных
- EUR: 41,55 / 42,10
- Прокредит Банк:
- USD и EUR: 41,45 / 41,98
Как видно, наиболее сбалансированные условия по доллару — в Прокредит Банке. А вот по евро выгодным остаётся предложение ПУМБ.
Наличный курс и обменники
Наличные курсы в обменных пунктах практически не изменились с начала недели. Разница между покупкой и продажей минимальна.
Наличный курс доллара, евро и злотого
- USD: 41,60 / 41,69
- EUR: 48,20 / 48,43
- PLN: 11,21 / 11,38
Если сравнить с банковскими данными, обменники сегодня предлагают более узкий спред, особенно по доллару. Это удобно для операций с наличными суммами.
Фунт, франк и тенденции по обменным пунктам
- GBP: 55,19 / 55,91
- CHF: 51,55 / 52,35
На фоне стабильности евро и доллара, курс франка остаётся наиболее подвижным. Это подтверждает тренд, наблюдаемый в течение последних семи дней.
Динамика курса валют за неделю
За последнюю неделю рынок пережил плавные изменения. Графики динамики валют дают представление о трендах.
Тенденции по USD и EUR
- USD: вырос с 41,40 до 41,76 грн (НБУ)
- EUR: снизился с 47,74 до 47,64 грн (НБУ)
Несмотря на общее мнение о росте валют, евро демонстрирует снижение, особенно на фоне стабильного курса доллара.
Какой валюте отдать предпочтение сегодня
Если вы планируете покупку — рассмотрите доллар. Его рост может продолжиться. Продажа же более выгодна в случае с евро, пока его курс ещё удерживается на высоком уровне в обменниках.
Курсы на межбанке и тенденции
Интересно взглянуть на данные межбанковских торгов, особенно если вас интересует курс для крупных сумм или безналичных операций.
Межбанковские значения на 1 августа
- USD:
- Покупка: 41,80 грн
- Продажа: 41,83 грн
- Изменение: +0.07 грн
- EUR:
- Покупка: 48,33 грн
- Продажа: 48,35 грн
- Изменение: +0.70 грн
Межбанк сигнализирует о возможном повышении курса в ближайшие дни, особенно по евро. Это стоит учитывать при планировании сделок.
Как использовать эти данные на практике
Для конвертации крупных сумм — межбанк может быть выгоднее. Но важно помнить о комиссиях и доступности операций.
Стоит ли менять валюту сегодня
На основании всех представленных данных, можно выделить несколько ключевых рекомендаций:
- Покупка доллара сегодня может быть оправданной, особенно на фоне роста межбанковского курса.
- Продажа евро актуальна — курс в обменниках ещё высок.
- Франк — подходящий выбор для тех, кто ищет актив с пониженной ценой.
- Следите за динамикой, если не срочно — лучше подождать.
Также перед операциями уточняйте наличие комиссий и актуальность курса в банке или обменнике. Даже разница в 10 копеек может быть ощутимой при больших суммах.
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