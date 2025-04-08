Курс валют на 8 апреля 2025 в Украине: доллар, евро, злотый

В условиях нестабильной экономической ситуации в Украине, отслеживание актуальных курсов валют становится не просто необходимостью, а жизненно важным инструментом для планирования личных финансов и ведения бизнеса. Колебания курса доллара, евро и польского злотого напрямую влияют на цены товаров, услуг и уровень инфляции. Особенно это касается импортеров, экспортеров, путешественников и тех, кто имеет сбережения в иностранной валюте. Понимание текущих тенденций валютного рынка помогает принимать обоснованные решения, избегать финансовых потерь и эффективно управлять своими средствами. В данной статье DNEWS подробно рассмотримт курсы основных валют на 8 апреля 2025 года в различных регионах Украины, чтобы предоставить читателям полную картину и помочь сориентироваться в текущей экономической обстановке.

Официальные курсы НБУ на 8 апреля 2025 года

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

Доллар США (USD): 41,0807 грн

41,0807 грн Евро (EUR): 45,0532 грн

45,0532 грн Польский злотый (PLN): 10,4921 грн

Эти показатели демонстрируют незначительное снижение курса гривны по отношению к ключевым мировым валютам, что может отразиться на потребительских ценах и импортных поставках.

Наличные курсы валют в банках Украины

Средние наличные курсы валют в украинских банках на 8 апреля 2025 года:

Доллар США: Покупка: 40,75 грн Продажа: 41,35 грн

Евро: Покупка: 44,70 грн Продажа: 45,50 грн

Польский злотый: Покупка: 10,30 грн Продажа: 11,05 грн



Курс валют зависит от конкретного банка и может незначительно отличаться даже в пределах одного города.

Курсы валют в Киеве

В столице Украины, Киеве, наблюдаются такие значения курсов валют:

Доллар США: Покупка: 40,65 грн Продажа: 41,25 грн

Евро: Покупка: 44,60 грн Продажа: 45,60 грн

Польский злотый: Покупка: 10,30 грн Продажа: 11,05 грн



Большое количество обменных пунктов влияет на конкуренцию, что может играть на руку потребителю.

Курсы валют во Львове

Во Львове, как в приграничном городе с активной миграцией и торговлей с Польшей, курсы валют таковы:

Доллар США: Покупка: 40,80 грн Продажа: 41,39 грн

Евро: Покупка: 45,00 грн Продажа: 45,68 грн

Польский злотый: Покупка: 10,50 грн Продажа: 10,60 грн



Наличие большого количества злотых на рынке делает курс этой валюты особенно выгодным во Львове.

Курсы валют в Одессе

В Одессе, как в городе с морским портом и развитой логистикой, установились следующие курсы:

Доллар США: Покупка: 40,70 грн Продажа: 41,30 грн

Евро: Покупка: 44,80 грн Продажа: 45,60 грн

Польский злотый: Покупка: 10,40 грн Продажа: 10,90 грн



Экспортно-импортные потоки напрямую зависят от изменения курса доллара и евро.

Курсы валют в Харькове

В Харькове, восточном научно-промышленном центре Украины, валютные показатели следующие:

Доллар США: Покупка: 40,75 грн Продажа: 41,35 грн

Евро: Покупка: 44,70 грн Продажа: 45,50 грн

Польский злотый: Покупка: 10,30 грн Продажа: 11,05 грн



Обменники работают стабильно, однако разница в курсах между точками достигает 0,15 грн.

Курсы валют в Днепре

В Днепре, городе с активным бизнесом и производством, зафиксированы такие значения:

Доллар США: Покупка: 40,72 грн Продажа: 41,32 грн

Евро: Покупка: 44,75 грн Продажа: 45,55 грн

Польский злотый: Покупка: 10,35 грн Продажа: 11,00 грн



Колебания курса валют в Днепре часто опережают общерынковые тренды, что важно учитывать при обмене.

Курсы валют в Запорожье

Запорожье демонстрирует следующие курсы:

Доллар США: Покупка: 40,73 грн Продажа: 41,33 грн

Евро: Покупка: 44,78 грн Продажа: 45,58 грн

Польский злотый: Покупка: 10,36 грн Продажа: 11,01 грн



Динамика валютных котировок здесь традиционно спокойная, без резких скачков.

Курсы валют в Виннице

В Виннице, городе с развитой аграрной экономикой, на 8 апреля 2025 года курсы таковы:

Доллар США: Покупка: 40,74 грн Продажа: 41,34 грн

Евро: Покупка: 44,76 грн Продажа: 45,56 грн

Польский злотый: Покупка: 10,34 грн Продажа: 11,02 грн



Курс валют в Виннице стабилен и близок к среднему по стране.

Что влияет на курс валют в Украине

Курс валют зависит от множества факторов:

– международных рынков,

– состояния платёжного баланса,

– политики НБУ,

– притока валютной выручки от экспорта,

– уровня импорта.

Также важную роль играют ожидания бизнеса и населения, сезонность и геополитика.

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