Курс валют на 8 апреля 2025 в Украине: доллар, евро, злотый

В условиях нестабильной экономической ситуации в Украине, отслеживание актуальных курсов валют становится не просто необходимостью, а жизненно важным инструментом для планирования личных финансов и ведения бизнеса. Колебания курса доллара, евро и польского злотого напрямую влияют на цены товаров, услуг и уровень инфляции. Особенно это касается импортеров, экспортеров, путешественников и тех, кто имеет сбережения в иностранной валюте. Понимание текущих тенденций валютного рынка помогает принимать обоснованные решения, избегать финансовых потерь и эффективно управлять своими средствами. В данной статье DNEWS подробно рассмотримт курсы основных валют на 8 апреля 2025 года в различных регионах Украины, чтобы предоставить читателям полную картину и помочь сориентироваться в текущей экономической обстановке.
Официальные курсы НБУ на 8 апреля 2025 года
Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:
- Доллар США (USD): 41,0807 грн
- Евро (EUR): 45,0532 грн
- Польский злотый (PLN): 10,4921 грн
Эти показатели демонстрируют незначительное снижение курса гривны по отношению к ключевым мировым валютам, что может отразиться на потребительских ценах и импортных поставках.
Наличные курсы валют в банках Украины
Средние наличные курсы валют в украинских банках на 8 апреля 2025 года:
- Доллар США:
- Покупка: 40,75 грн
- Продажа: 41,35 грн
- Евро:
- Покупка: 44,70 грн
- Продажа: 45,50 грн
- Польский злотый:
- Покупка: 10,30 грн
- Продажа: 11,05 грн
Курс валют зависит от конкретного банка и может незначительно отличаться даже в пределах одного города.
Курсы валют в Киеве
В столице Украины, Киеве, наблюдаются такие значения курсов валют:
- Доллар США:
- Покупка: 40,65 грн
- Продажа: 41,25 грн
- Евро:
- Покупка: 44,60 грн
- Продажа: 45,60 грн
- Польский злотый:
- Покупка: 10,30 грн
- Продажа: 11,05 грн
Большое количество обменных пунктов влияет на конкуренцию, что может играть на руку потребителю.
Курсы валют во Львове
Во Львове, как в приграничном городе с активной миграцией и торговлей с Польшей, курсы валют таковы:
- Доллар США:
- Покупка: 40,80 грн
- Продажа: 41,39 грн
- Евро:
- Покупка: 45,00 грн
- Продажа: 45,68 грн
- Польский злотый:
- Покупка: 10,50 грн
- Продажа: 10,60 грн
Наличие большого количества злотых на рынке делает курс этой валюты особенно выгодным во Львове.
Курсы валют в Одессе
В Одессе, как в городе с морским портом и развитой логистикой, установились следующие курсы:
- Доллар США:
- Покупка: 40,70 грн
- Продажа: 41,30 грн
- Евро:
- Покупка: 44,80 грн
- Продажа: 45,60 грн
- Польский злотый:
- Покупка: 10,40 грн
- Продажа: 10,90 грн
Экспортно-импортные потоки напрямую зависят от изменения курса доллара и евро.
Курсы валют в Харькове
В Харькове, восточном научно-промышленном центре Украины, валютные показатели следующие:
- Доллар США:
- Покупка: 40,75 грн
- Продажа: 41,35 грн
- Евро:
- Покупка: 44,70 грн
- Продажа: 45,50 грн
- Польский злотый:
- Покупка: 10,30 грн
- Продажа: 11,05 грн
Обменники работают стабильно, однако разница в курсах между точками достигает 0,15 грн.
Курсы валют в Днепре
В Днепре, городе с активным бизнесом и производством, зафиксированы такие значения:
- Доллар США:
- Покупка: 40,72 грн
- Продажа: 41,32 грн
- Евро:
- Покупка: 44,75 грн
- Продажа: 45,55 грн
- Польский злотый:
- Покупка: 10,35 грн
- Продажа: 11,00 грн
Колебания курса валют в Днепре часто опережают общерынковые тренды, что важно учитывать при обмене.
Курсы валют в Запорожье
Запорожье демонстрирует следующие курсы:
- Доллар США:
- Покупка: 40,73 грн
- Продажа: 41,33 грн
- Евро:
- Покупка: 44,78 грн
- Продажа: 45,58 грн
- Польский злотый:
- Покупка: 10,36 грн
- Продажа: 11,01 грн
Динамика валютных котировок здесь традиционно спокойная, без резких скачков.
Курсы валют в Виннице
В Виннице, городе с развитой аграрной экономикой, на 8 апреля 2025 года курсы таковы:
- Доллар США:
- Покупка: 40,74 грн
- Продажа: 41,34 грн
- Евро:
- Покупка: 44,76 грн
- Продажа: 45,56 грн
- Польский злотый:
- Покупка: 10,34 грн
- Продажа: 11,02 грн
Курс валют в Виннице стабилен и близок к среднему по стране.
Что влияет на курс валют в Украине
Курс валют зависит от множества факторов:
– международных рынков,
– состояния платёжного баланса,
– политики НБУ,
– притока валютной выручки от экспорта,
– уровня импорта.
Также важную роль играют ожидания бизнеса и населения, сезонность и геополитика.
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