Финансовая стабильность и точная информация о валютном курсе играют ключевую роль в жизни каждого, кто сталкивается с обменом валют. 01 июня 2025 года актуальные значения курса доллара, евро, злотого и других популярных валют в Украине демонстрируют умеренную волатильность и предсказуемость. Изучение курса валют в Украине помогает принимать обоснованные решения при совершении покупок, инвестициях и международных расчетах. Особенно важно знать не только курс НБУ, но и коммерческий курс в банках и обменниках, ведь он отличается и может повлиять на итоговую сумму сделки.

Сегодняшняя финансовая ситуация в стране требует особого внимания. Валютный рынок демонстрирует устойчивость, однако даже незначительные колебания способны повлиять на расходы или доходы. Поэтому важно вовремя отслеживать средний курс валют в банках Украины, а также анализировать предложения обменников. Это позволяет выбрать наиболее выгодный вариант и не потерять деньги на конвертации. Ниже в статье DNEWS представлены актуальные данные и детальный анализ курса валют на 01.06.2025 года.

Средний курс валют на 01 июня 2025 года

На начало июня курсы валют в банках Украины остаются стабильными. Средние значения, опубликованные НБУ и коммерческими банками, позволяют оценить рыночную ситуацию более объективно.

Перед тем как перейти к детальному разбору, следует отметить: для большинства украинцев на практике важны именно курсы покупки и продажи валют в кассах и обменниках. Именно они определяют, сколько гривен потребуется за покупку доллара, евро или злотого, а также какую сумму можно получить при обратной операции.

Курс доллара США (USD)

Средний курс в банках:

Покупка: 41,20 грн

Продажа: 41,72 грн

Курс НБУ: 41,53 грн

Наличный курс в обменниках:

Покупка: 41,40 грн

Продажа: 41,45 грн

Стабильность курса доллара на фоне умеренного спроса говорит о том, что паники на рынке нет. Тем не менее, при покупке наличной валюты лучше сверять предложения разных банков и обменных пунктов.

Курс евро (EUR)

Средний курс в банках:

Покупка: 46,73 грн

Продажа: 47,50 грн

Курс НБУ: 46,80 грн

Наличный курс:

Покупка: 47,15 грн

Продажа: 47,30 грн

Евро показывает незначительное укрепление по сравнению с концом мая. Это может быть связано с динамикой на международных рынках и изменениями в еврозоне.

Курс польского злотого (PLN)

Средний курс в банках:

Покупка: 10,70 грн

Продажа: 11,50 грн

Курс НБУ: 11,05 грн

Наличный курс:

Покупка: 11,03 грн

Продажа: 11,13 грн

Польский злотый сохраняет уверенные позиции. Он востребован среди украинцев, работающих и путешествующих в Польшу, а также для расчётов с партнёрами в соседней стране.

Курс валют в крупнейших банках страны

На основе данных, обновленных 01 июня 2025 года, можно проследить различия в курсах, предлагаемых банками. Некоторые из них фиксируют курс ближе к официальному, другие — с наценкой. Переходя от анализа общих данных к частным предложениям, становится ясно, где выгоднее купить или продать валюту.

Покупка и продажа валют в банках

Чтобы сделать правильный выбор, важно сравнить предложения нескольких финансовых учреждений. Приведём актуальные данные.

Доллар США в банках

ПриватБанк : 41,20 / 41,80 грн

: 41,20 / 41,80 грн ПУМБ : 41,30 / 41,90 грн

: 41,30 / 41,90 грн Сенс Банк : 41,35 / 41,90 грн

: 41,35 / 41,90 грн Укрсиббанк : 41,20 / 41,85 грн

: 41,20 / 41,85 грн Кредитвест Банк: 41,30 / 41,60 грн

Средний курс в банках показывает разброс до 60 копеек. Это существенная разница при больших суммах.

Евро в банках

monobank : 41,33 / 41,83 грн (карточные операции)

: 41,33 / 41,83 грн (карточные операции) Правекс Банк : 41,40 / 41,63 грн

: 41,40 / 41,63 грн абанк : 41,30 / 41,83 грн

: 41,30 / 41,83 грн Таскомбанк: 41,33 / 41,88 грн

Хотя евро менее волатилен, чем доллар, курс также варьируется, особенно при оплате картой.

Польский злотый в банках

Обменные пункты предлагают от 11,03 до 11,13 грн

до Банковские курсы — до 11,50 грн на продажу

На практике это означает, что в обменниках можно приобрести злотый немного выгоднее, чем в кассе банка.

Курс валют в обменных пунктах

Обменники часто предлагают более узкий спред, особенно в крупных городах. При этом разница между покупкой и продажей может составлять всего 5 копеек, как это наблюдается по доллару на 01.06.2025 года.

Обзор по городам

Курс валют в обменниках зависит от региона. Например, в Киеве курс доллара чуть выше, чем в Запорожье или Харькове, что связано с уровнем спроса и предложений.

Курс в обменниках по доллару и евро

USD : 41,40 / 41,45 грн

: 41,40 / 41,45 грн EUR: 47,15 / 47,30 грн

Разница между банками и обменниками в этот день минимальна. При этом комиссий в обменниках, как правило, нет.

Курс в обменниках по злотому, фунту и франку

PLN : 11,03 / 11,13 грн

: 11,03 / 11,13 грн GBP : 55,65 / 56,19 грн

: 55,65 / 56,19 грн CHF: 50,01 / 50,70 грн

Цены остаются на уровне конца мая, что говорит об относительном спокойствии на рынке.

Динамика курса валют в мае и начале июня

Анализируя курс валют в Украине за последние недели, можно отметить следующие тенденции.

Изменения по доллару

С 25 мая по 01 июня курс доллара оставался стабильным. Небольшие колебания в пределах 10–15 копеек не оказали существенного влияния на рынок. Это говорит о контролируемой ситуации и сбалансированности спроса и предложения.

Изменения по евро и злотому

Евро слегка подорожал на межбанке, но на наличном рынке изменений почти не наблюдалось. Польский злотый стабилен — что выгодно для тех, кто совершает переводы или покупки в польских магазинах.

Межбанк и курс НБУ

Межбанковский рынок оказывает значительное влияние на поведение коммерческих банков. На 30 мая торги по доллару завершились на уровне:

Покупка : 41,56 грн

: 41,56 грн Продажа: 41,60 грн

Это подтверждает, что банки формируют свои кассовые курсы, ориентируясь именно на межбанк. Аналогичная ситуация наблюдается и по евро:

Покупка : 47,05 грн

: 47,05 грн Продажа: 47,08 грн

В ближайшие дни существенных изменений не ожидается.

Практические советы для обмена валют

Тем, кто планирует обменять валюту, стоит учитывать не только курс валют на сегодня, но и комиссию, если она есть. Также имеет значение форма расчета: наличными, по карте или онлайн.

Советы для выгодного обмена

Сравнивайте предложения в разных банках и обменниках

Уточняйте комиссию заранее

Используйте конвертер валют для расчета итоговой суммы

Следите за официальным курсом НБУ, чтобы не переплачивать

Онлайн-обмен и карточные курсы

Многие банки предлагают более выгодный курс при безналичных операциях. Это особенно актуально при покупках за границей или переводах. Например, monobank и ПУМБ публикуют отдельные курсы для карточных платежей, которые часто ниже кассовых.

Курс валют стабилен и предсказуем

На 01 июня 2025 года курс валют в Украине отличается стабильностью. Это создаёт благоприятную среду для планирования поездок, инвестиций и других финансовых операций. Несмотря на мелкие колебания, рынок остаётся в равновесии, а предложения банков и обменников достаточно разнообразны, чтобы выбрать лучший вариант.

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