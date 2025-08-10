С каждым днем финансовая ситуация на валютном рынке претерпевает изменения, которые напрямую влияют на повседневные расходы, планирование поездок, инвестиции и ведение бизнеса. Сегодня, 10 августа 2025 года, банки и обменные пункты уже обновили котировки, и важно знать, какие курсы предлагают финансовые учреждения по основным валютам — доллару США, евро, польскому злотому и британскому фунту. Эта информация пригодится тем, кто собирается покупать или продавать валюту, оплачивать покупки за границей или переводить средства в другую страну. В этой статье от DNEWS мы собрали самые свежие данные по курсам валют в банках, обменных пунктах и по официальному курсу НБУ, а также рассмотрим динамику цен, чтобы понять, в какую сторону движется рынок. Это поможет вам выбрать оптимальный момент для обмена и избежать лишних расходов.

Средний курс валют в банках на 10 августа 2025 года

Анализируя банковские котировки, можно заметить, что цены на валюту сохраняют относительную стабильность, однако колебания в пределах нескольких копеек все же присутствуют. Это связано с межбанковскими торгами и внутренними стратегиями банков по привлечению клиентов.

Курс доллара США в банках

Сегодня средний курс покупки доллара в банках составляет 41,25 грн, а продажи — 41,72 грн.

Официальный курс НБУ на 10 августа 2025 года зафиксирован на отметке 41,4564 грн. Это означает, что по сравнению с предыдущей неделей курс практически не изменился, сохранив стабильность.

Курс евро в банках

Средний курс покупки евро составляет 48,00 грн, а продажи — 48,70 грн.

Официальная цена от НБУ — 48,276 грн. Евро также демонстрирует устойчивость, что дает возможность планировать крупные покупки или переводы без опасений резкого скачка.

Курс злотого и фунта на сегодня

Помимо основных мировых валют, внимание стоит уделить и региональным, таким как польский злотый, а также британскому фунту, который остается одной из самых дорогих валют на рынке.

Курс польского злотого

Сегодня средняя покупка злотого в банках — 10,90 грн, продажа — 11,45 грн.

По курсу НБУ злотый оценивается в 11,3297 грн. Эта валюта интересна тем, кто ведет бизнес или планирует поездки в Польшу, ведь курс злотого остается достаточно предсказуемым.

Курс британского фунта

Фунт стерлингов стабильно удерживает высокую позицию на валютном рынке. Средняя покупка в банках — 55,00 грн, продажа — 56,40 грн, официальный курс НБУ — 55,6055 грн. Для тех, кто получает доход в фунтах, текущая ситуация выглядит выгодной.

Наличный курс валют в обменных пунктах

Валютные операции в обменниках часто более привлекательны по курсу, чем в банках, однако стоит помнить о комиссиях и скрытых платежах. На сегодня данные выглядят следующим образом.

Курс доллара наличный

В обменных пунктах средняя покупка доллара — 41,43 грн, продажа — 41,50 грн. Разница между покупкой и продажей минимальна, что выгодно для срочных операций.

Курс евро наличный

Средняя покупка — 48,35 грн, продажа — 48,50 грн. Спред в 15 копеек указывает на стабильность спроса и предложения.

Курс злотого и фунта в обменниках

Если рассматривать региональные валюты, то и по ним ситуация стабильна, что позволяет прогнозировать затраты в краткосрочной перспективе.

Злотый наличный

Средняя покупка — 11,25 грн, продажа — 11,37 грн.

Разница в 12 копеек делает операции с этой валютой достаточно выгодными.

Фунт наличный

Средняя покупка — 55,11 грн, продажа — 55,79 грн.

Колебания минимальны, что позволяет без спешки выбирать момент обмена.

Динамика курса валют за неделю

На протяжении последних семи дней колебания валютных курсов были незначительными. Например, доллар в начале недели торговался в пределах 41,20–41,25 грн за покупку и 41,70–41,73 грн за продажу. Евро держался в районе 48,00–48,05 грн при покупке и 48,68–48,72 грн при продаже. Это говорит о стабилизации ситуации на валютном рынке, что выгодно для долгосрочного планирования.

Курсы в популярных банках

Сегодня, 10 августа, банки предлагают следующие условия:

ПриватБанк : 41,05 / 41,65 грн

: 41,05 / 41,65 грн ПУМБ : 41,20 / 41,80 грн

: 41,20 / 41,80 грн Сенс Банк : 41,20 / 41,75 грн

: 41,20 / 41,75 грн Правекс Банк : 41,20 / 41,55 грн

: 41,20 / 41,55 грн monobank: 41,25 / 41,66 грн

Как видно, разброс цен минимален, что облегчает выбор банка для обмена.

Советы для выгодного обмена валюты

Для тех, кто планирует обменивать крупные суммы, важно не только смотреть на курсы в разных банках и обменниках, но и учитывать комиссии, время проведения операций, а также прогнозы экспертов. Иногда выгоднее провести операцию утром, когда курс еще не успел измениться после межбанковских торгов.

