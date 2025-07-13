Ситуация на валютном рынке Украины 13 июля 2025 года вызывает живой интерес у населения и бизнеса. Колебания доллара, евро и других ключевых валют отражают как внутренние процессы в экономике страны, так и глобальные макроэкономические тренды. Сегодня украинцы внимательно следят за курсом валют в Украине, ведь от него напрямую зависит стоимость импорта, цены на топливо, арендные ставки и даже отпускные расходы. В этом материале от DNEWS мы рассмотрим текущие котировки в банках и обменных пунктах, сравним их с официальным курсом НБУ и проанализируем динамику за последнюю неделю. Мы также затронем поведение межбанка, объясним, где и как лучше менять валюту, и как зафиксировать выгодный курс.

Актуальные данные по курсу валют в Украине на 13 июля

Несмотря на определённые внешние факторы, валютный рынок остаётся относительно стабильным. Гривна демонстрирует сдержанную динамику, а курс доллара и евро показывает лишь незначительные колебания. Особенно это важно для тех, кто планирует крупные покупки, переводы или зарубежные поездки.

Курсы в банках: среднее значение и разброс

USD (доллар США)

Покупка: 41,50 грн, продажа: 41,95 грн, курс НБУ: 41,8232 грн

EUR (евро)

Покупка: 48,65 грн, продажа: 49,35 грн, курс НБУ: 48,975 грн

PLN (злотый)

Покупка: 11,15 грн, продажа: 11,65 грн, курс НБУ: 11,5279 грн

GBP (фунт стерлингов)

Покупка: 56,00 грн, продажа: 57,40 грн, курс НБУ: 56,7792 грн

CHF (швейцарский франк)

Покупка: 52,25 грн, продажа: 53,00 грн, курс НБУ: 52,5681 грн

Крупные банки предлагают схожие котировки, но при безналичном расчёте и оплате картой возможны отличия. Лучше заранее уточнять у консультанта или в колл-центре.

Курсы в обменниках: практичные цифры на руках

На наличном рынке 13 июля 2025 года наблюдаются следующие значения:

USD — покупка: 41,63 грн, продажа: 41,70 грн

EUR — покупка: 49,05 грн, продажа: 49,25 грн

PLN — покупка: 11,47 грн, продажа: 11,58 грн

GBP — покупка: 56,50 грн, продажа: 57,10 грн

CHF — покупка: 52,50 грн, продажа: 53,10 грн

Разница между покупкой и продажей минимальна. Это особенно выгодно тем, кто совершает обмен в больших объёмах. Однако не стоит забывать о возможных дополнительных сборах.

Информация по городам: где менять выгоднее

В разных регионах Украины курс может незначительно отличаться. В Киеве наблюдается наибольшая конкуренция между обменниками. Это сказывается на курсе в пользу клиента. Во Львове и Одессе курс евро немного выше, чем в Харькове и Днепре. В Запорожье курс доллара близок к среднему.

Какой курс устанавливает НБУ и зачем он нужен

Национальный банк Украины публикует официальный курс ежедневно. Он используется в бухгалтерии, расчётах по договорам и оценке таможенных пошлин.

Роль курса НБУ в экономике

Официальный курс применяется государственными структурами и ориентирует рынок. Он влияет на стоимость импортных товаров, расчёты по внешним контрактам и пенсионные выплаты.

Отличие от рыночного курса

Как правило, курс НБУ немного ниже банковского. Например, на 13 июля официальный курс доллара составляет 41,8232 грн, в то время как в банках он колеблется от 41,50 до 41,95 грн. Это создаёт пространство для спекуляций, особенно при больших объёмах.

Динамика курса валют за последнюю неделю

Отслеживая данные с 6 по 13 июля, можно отметить, что доллар США незначительно снизился. Евро демонстрирует неустойчивость на фоне новостей из ЕС, а злотый остаётся на привычном уровне.

Изменения по доллару

За последнюю неделю курс доллара в банках снизился на 10–15 копеек. Это обусловлено повышением предложения на внутреннем рынке и снижением спроса со стороны импортеров.

Колебания евро

Курс евро колебался в диапазоне 48,60–49,35 грн. Это связано с публикацией инфляционных показателей в Евросоюзе и динамикой немецкой экономики. Официальный курс на 13 июля — 48,975 грн.

Межбанковский рынок: за кулисами валютного обмена

Межбанк играет ключевую роль в формировании рыночных котировок. Именно здесь банки покупают и продают валюту в больших объёмах.

Котировки на межбанке

По данным на 11 июля:

USD — покупка: 41,76 грн, продажа: 41,80 грн

EUR — покупка: 48,8257 грн, продажа: 48,8558 грн

Эти значения формируют основу для дальнейшего ценообразования в банках и обменниках.

Почему торги закрыты на выходных

На выходных межбанк не работает. Поэтому актуальные данные берутся с пятничных торгов и корректируются в понедельник. Это может вызывать незначительные расхождения в понедельник утром.

Что влияет на курс валют в Украине

Формирование курса — результат комплексных факторов: международных, экономических и даже политических.

Влияние внешних факторов

Курс доллара зависит от процентной ставки ФРС, цен на нефть и золото, а также стабильности на мировых рынках. Евро подвержен внутренним колебаниям в ЕС, а фунт — внутренней политике Британии.

Влияние внутренней экономики

На курс валют в Украине влияют инфляция, курс Нацбанка, объём экспорта и импорта, валютные резервы. Спрос населения также оказывает давление, особенно перед отпускным сезоном или в период нестабильности.

Где лучше менять валюту: банк или обменник

Каждый формат имеет свои преимущества. Банки надёжны, но обменники часто дают более выгодный курс.

Преимущества обменников

Более узкий спред между покупкой и продажей

Возможность торга при больших суммах

Быстрое обслуживание

Преимущества банков

Безопасность

Работа по лицензии

Возможность зафиксировать курс через приложение

В любом случае стоит сравнивать предложения и учитывать дополнительные сборы.

Как получить лучший курс и избежать потерь

Существует несколько простых советов, которые помогут получить максимум выгоды.

Использование онлайн-сервисов

Площадки вроде minfin.com.ua или banker.ua обновляют курсы в реальном времени. Это помогает сравнивать и выбирать оптимальный курс.

Безопасность операций

Никогда не меняйте валюту у случайных людей. Используйте проверенные обменники, лучше с видеонаблюдением и документами.

Перспективы курса на ближайшие дни

По оценкам аналитиков, до конца июля 2025 года курс доллара останется в пределах 41,5–42 грн, евро — 49–49,5 грн, злотый — 11,3–11,6 грн. Возможна незначительная волатильность из-за решений ЕЦБ и изменений экспорта зерна.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.