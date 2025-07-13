Ситуация на валютном рынке Украины 13 июля 2025 года вызывает живой интерес у населения и бизнеса. Колебания доллара, евро и других ключевых валют отражают как внутренние процессы в экономике страны, так и глобальные макроэкономические тренды. Сегодня украинцы внимательно следят за курсом валют в Украине, ведь от него напрямую зависит стоимость импорта, цены на топливо, арендные ставки и даже отпускные расходы. В этом материале от DNEWS мы рассмотрим текущие котировки в банках и обменных пунктах, сравним их с официальным курсом НБУ и проанализируем динамику за последнюю неделю. Мы также затронем поведение межбанка, объясним, где и как лучше менять валюту, и как зафиксировать выгодный курс.
Актуальные данные по курсу валют в Украине на 13 июля
Несмотря на определённые внешние факторы, валютный рынок остаётся относительно стабильным. Гривна демонстрирует сдержанную динамику, а курс доллара и евро показывает лишь незначительные колебания. Особенно это важно для тех, кто планирует крупные покупки, переводы или зарубежные поездки.
Курсы в банках: среднее значение и разброс
USD (доллар США)
Покупка: 41,50 грн, продажа: 41,95 грн, курс НБУ: 41,8232 грн
EUR (евро)
Покупка: 48,65 грн, продажа: 49,35 грн, курс НБУ: 48,975 грн
PLN (злотый)
Покупка: 11,15 грн, продажа: 11,65 грн, курс НБУ: 11,5279 грн
GBP (фунт стерлингов)
Покупка: 56,00 грн, продажа: 57,40 грн, курс НБУ: 56,7792 грн
CHF (швейцарский франк)
Покупка: 52,25 грн, продажа: 53,00 грн, курс НБУ: 52,5681 грн
Крупные банки предлагают схожие котировки, но при безналичном расчёте и оплате картой возможны отличия. Лучше заранее уточнять у консультанта или в колл-центре.
Курсы в обменниках: практичные цифры на руках
На наличном рынке 13 июля 2025 года наблюдаются следующие значения:
USD — покупка: 41,63 грн, продажа: 41,70 грн
EUR — покупка: 49,05 грн, продажа: 49,25 грн
PLN — покупка: 11,47 грн, продажа: 11,58 грн
GBP — покупка: 56,50 грн, продажа: 57,10 грн
CHF — покупка: 52,50 грн, продажа: 53,10 грн
Разница между покупкой и продажей минимальна. Это особенно выгодно тем, кто совершает обмен в больших объёмах. Однако не стоит забывать о возможных дополнительных сборах.
Информация по городам: где менять выгоднее
В разных регионах Украины курс может незначительно отличаться. В Киеве наблюдается наибольшая конкуренция между обменниками. Это сказывается на курсе в пользу клиента. Во Львове и Одессе курс евро немного выше, чем в Харькове и Днепре. В Запорожье курс доллара близок к среднему.
Какой курс устанавливает НБУ и зачем он нужен
Национальный банк Украины публикует официальный курс ежедневно. Он используется в бухгалтерии, расчётах по договорам и оценке таможенных пошлин.
Роль курса НБУ в экономике
Официальный курс применяется государственными структурами и ориентирует рынок. Он влияет на стоимость импортных товаров, расчёты по внешним контрактам и пенсионные выплаты.
Отличие от рыночного курса
Как правило, курс НБУ немного ниже банковского. Например, на 13 июля официальный курс доллара составляет 41,8232 грн, в то время как в банках он колеблется от 41,50 до 41,95 грн. Это создаёт пространство для спекуляций, особенно при больших объёмах.
Динамика курса валют за последнюю неделю
Отслеживая данные с 6 по 13 июля, можно отметить, что доллар США незначительно снизился. Евро демонстрирует неустойчивость на фоне новостей из ЕС, а злотый остаётся на привычном уровне.
Изменения по доллару
За последнюю неделю курс доллара в банках снизился на 10–15 копеек. Это обусловлено повышением предложения на внутреннем рынке и снижением спроса со стороны импортеров.
Колебания евро
Курс евро колебался в диапазоне 48,60–49,35 грн. Это связано с публикацией инфляционных показателей в Евросоюзе и динамикой немецкой экономики. Официальный курс на 13 июля — 48,975 грн.
Межбанковский рынок: за кулисами валютного обмена
Межбанк играет ключевую роль в формировании рыночных котировок. Именно здесь банки покупают и продают валюту в больших объёмах.
Котировки на межбанке
По данным на 11 июля:
USD — покупка: 41,76 грн, продажа: 41,80 грн
EUR — покупка: 48,8257 грн, продажа: 48,8558 грн
Эти значения формируют основу для дальнейшего ценообразования в банках и обменниках.
Почему торги закрыты на выходных
На выходных межбанк не работает. Поэтому актуальные данные берутся с пятничных торгов и корректируются в понедельник. Это может вызывать незначительные расхождения в понедельник утром.
Что влияет на курс валют в Украине
Формирование курса — результат комплексных факторов: международных, экономических и даже политических.
Влияние внешних факторов
Курс доллара зависит от процентной ставки ФРС, цен на нефть и золото, а также стабильности на мировых рынках. Евро подвержен внутренним колебаниям в ЕС, а фунт — внутренней политике Британии.
Влияние внутренней экономики
На курс валют в Украине влияют инфляция, курс Нацбанка, объём экспорта и импорта, валютные резервы. Спрос населения также оказывает давление, особенно перед отпускным сезоном или в период нестабильности.
Где лучше менять валюту: банк или обменник
Каждый формат имеет свои преимущества. Банки надёжны, но обменники часто дают более выгодный курс.
Преимущества обменников
- Более узкий спред между покупкой и продажей
- Возможность торга при больших суммах
- Быстрое обслуживание
Преимущества банков
- Безопасность
- Работа по лицензии
- Возможность зафиксировать курс через приложение
В любом случае стоит сравнивать предложения и учитывать дополнительные сборы.
Как получить лучший курс и избежать потерь
Существует несколько простых советов, которые помогут получить максимум выгоды.
Использование онлайн-сервисов
Площадки вроде minfin.com.ua или banker.ua обновляют курсы в реальном времени. Это помогает сравнивать и выбирать оптимальный курс.
Безопасность операций
Никогда не меняйте валюту у случайных людей. Используйте проверенные обменники, лучше с видеонаблюдением и документами.
Перспективы курса на ближайшие дни
По оценкам аналитиков, до конца июля 2025 года курс доллара останется в пределах 41,5–42 грн, евро — 49–49,5 грн, злотый — 11,3–11,6 грн. Возможна незначительная волатильность из-за решений ЕЦБ и изменений экспорта зерна.
Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.