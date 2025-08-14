Четверг, 14 августа, 2025
Актуальный курс валют в Украине на 14 августа 2025 года: свежие данные по доллару, евро, злотому, фунту и франку в банках и обменных пунктах.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Курс валют на сегодня 14 августа 2025 года в Украине

Финансовая стабильность и грамотное планирование бюджета напрямую зависят от того, насколько своевременно мы отслеживаем изменения на валютном рынке. Сегодня, 14 августа 2025 года, курсы валют в Украине демонстрируют умеренную динамику: колебания минимальны, но даже незначительные изменения могут повлиять на стоимость товаров, импортных услуг и зарубежных переводов. Знание актуальных показателей покупки и продажи валют в банках, обменных пунктах и на межбанке поможет правильно выбрать момент для обмена и избежать лишних расходов. В этой статье от DNEWS мы подробно разберём свежие данные по доллару, евро, злотому, фунту и франку, рассмотрим предложения крупнейших банков, сравним курсы в разных городах и дадим практические рекомендации, которые помогут сэкономить при конвертации.

Средний курс валют в банках Украины на 14 августа 2025 года

Сегодняшние данные по курсам валют в банках Украины показывают относительную стабильность, хотя евро демонстрирует лёгкий рост по сравнению с предыдущими днями.

Доллар США (USD)

По состоянию на утро 14 августа:

  • Покупка: 41,2000 грн (изменение −0,05 грн)
  • Продажа: 41,7500 грн (без изменений)
  • Курс НБУ: 41,5149 грн (+0,09 грн)

Доллар остаётся в узком диапазоне, что удобно для планирования крупных платежей и обменных операций.

Евро (EUR)

  • Покупка: 48,2150 грн (+0,12 грн)
  • Продажа: 48,8750 грн (+0,07 грн)
  • Курс НБУ: 48,6472 грн (+0,57 грн)

Евро показывает умеренный рост, что может быть связано с колебаниями на международных рынках.

Польский злотый (PLN)

  • Покупка: 11,0000 грн (+0,10 грн)
  • Продажа: 11,5750 грн (+0,07 грн)
  • Курс НБУ: 11,4228 грн (+0,14 грн)

Злотый укрепляется, что важно учитывать при поездках в Польшу и расчётах за импорт.

Британский фунт (GBP)

  • Покупка: 55,1000 грн (без изменений)
  • Продажа: 56,4500 грн (без изменений)
  • Курс НБУ: 56,3606 грн (+0,61 грн)

Фунт удерживает высокую позицию, оставаясь одной из самых дорогих валют на украинском рынке.

Швейцарский франк (CHF)

  • Покупка: 51,0000 грн (без изменений)
  • Продажа: 51,9900 грн (без изменений)
  • Курс НБУ: 51,6869 грн (+0,63 грн)

Франк сохраняет стабильность, но незначительно дорожает по курсу НБУ.

Наличный курс валют на 14 августа 2025 года

Наличный рынок сегодня показывает минимальные колебания, что делает обмен более предсказуемым.

  • USD: покупка — 41,40 грн, продажа — 41,48 грн
  • EUR: покупка — 48,41 грн, продажа — 48,64 грн
  • PLN: покупка — 11,30 грн, продажа — 11,40 грн
  • GBP: покупка — 55,40 грн, продажа — 55,99 грн
  • CHF: покупка — 51,50 грн, продажа — 52,05 грн

Такие значения говорят о том, что банки и обменники удерживают близкие к межбанковским котировки.

Курсы валют в крупнейших банках Украины

Разброс значений между банками сегодня минимален, но внимательное сравнение всё же позволяет выбрать более выгодный вариант.

ПриватБанк

  • USD: 41,10 / 41,70

Райффайзен Банк

  • USD: 41,24 / 41,64
  • Карта: 40,82 / 42,00

ПУМБ

  • USD: 41,20 / 41,80
  • Карта: 41,30 / 41,60

Сенс Банк

  • USD: 41,25 / 41,65
  • Карта: 41,15 / 42,10

Радабанк

  • USD: 41,20 / 41,65
  • Карта: 41,35 / 41,65

Покупка по минимальной цене сегодня доступна в ПриватБанке (41,10 грн), а продажа с наименьшей надбавкой — в Райффайзен Банке (41,64 грн).

Курсы в обменных пунктах по городам

Средний курс в обменных пунктах на 14 августа 2025 года:

  • USD: покупка — 41,40 грн, продажа — 41,48 грн
  • EUR: покупка — 48,41 грн, продажа — 48,64 грн
  • PLN: покупка — 11,30 грн, продажа — 11,40 грн
  • GBP: покупка — 55,40 грн, продажа — 55,99 грн
  • CHF: покупка — 51,50 грн, продажа — 52,05 грн

В Киеве, Львове и Днепре разница по доллару составляет не более 5 копеек, что говорит о выровненном рынке.

Динамика курса на межбанке

Межбанк по состоянию на вечер 13 августа закрылся следующими значениями:

  • USD: 41,5000 / 41,5300 (+0,03 грн)
  • EUR: 48,5716 / 48,5901 (+0,25 грн)

Рост евро на межбанке может отразиться на наличном рынке в ближайшие дни.

Практические советы по обмену валют

Чтобы минимизировать потери при конвертации:

  • Сравнивайте курсы сразу в нескольких банках и обменниках.
  • Уточняйте комиссии при оплате картой за границей.
  • Следите за динамикой курса НБУ — он влияет на установку банковских котировок.
  • Планируйте крупные покупки валюты в дни минимальных колебаний.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в августе 2025 года в Украине: прогноз и реальные ожидания.

