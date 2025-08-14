Финансовая стабильность и грамотное планирование бюджета напрямую зависят от того, насколько своевременно мы отслеживаем изменения на валютном рынке. Сегодня, 14 августа 2025 года, курсы валют в Украине демонстрируют умеренную динамику: колебания минимальны, но даже незначительные изменения могут повлиять на стоимость товаров, импортных услуг и зарубежных переводов. Знание актуальных показателей покупки и продажи валют в банках, обменных пунктах и на межбанке поможет правильно выбрать момент для обмена и избежать лишних расходов. В этой статье от DNEWS мы подробно разберём свежие данные по доллару, евро, злотому, фунту и франку, рассмотрим предложения крупнейших банков, сравним курсы в разных городах и дадим практические рекомендации, которые помогут сэкономить при конвертации.
Средний курс валют в банках Украины на 14 августа 2025 года
Сегодняшние данные по курсам валют в банках Украины показывают относительную стабильность, хотя евро демонстрирует лёгкий рост по сравнению с предыдущими днями.
Доллар США (USD)
По состоянию на утро 14 августа:
- Покупка: 41,2000 грн (изменение −0,05 грн)
- Продажа: 41,7500 грн (без изменений)
- Курс НБУ: 41,5149 грн (+0,09 грн)
Доллар остаётся в узком диапазоне, что удобно для планирования крупных платежей и обменных операций.
Евро (EUR)
- Покупка: 48,2150 грн (+0,12 грн)
- Продажа: 48,8750 грн (+0,07 грн)
- Курс НБУ: 48,6472 грн (+0,57 грн)
Евро показывает умеренный рост, что может быть связано с колебаниями на международных рынках.
Польский злотый (PLN)
- Покупка: 11,0000 грн (+0,10 грн)
- Продажа: 11,5750 грн (+0,07 грн)
- Курс НБУ: 11,4228 грн (+0,14 грн)
Злотый укрепляется, что важно учитывать при поездках в Польшу и расчётах за импорт.
Британский фунт (GBP)
- Покупка: 55,1000 грн (без изменений)
- Продажа: 56,4500 грн (без изменений)
- Курс НБУ: 56,3606 грн (+0,61 грн)
Фунт удерживает высокую позицию, оставаясь одной из самых дорогих валют на украинском рынке.
Швейцарский франк (CHF)
- Покупка: 51,0000 грн (без изменений)
- Продажа: 51,9900 грн (без изменений)
- Курс НБУ: 51,6869 грн (+0,63 грн)
Франк сохраняет стабильность, но незначительно дорожает по курсу НБУ.
Наличный курс валют на 14 августа 2025 года
Наличный рынок сегодня показывает минимальные колебания, что делает обмен более предсказуемым.
- USD: покупка — 41,40 грн, продажа — 41,48 грн
- EUR: покупка — 48,41 грн, продажа — 48,64 грн
- PLN: покупка — 11,30 грн, продажа — 11,40 грн
- GBP: покупка — 55,40 грн, продажа — 55,99 грн
- CHF: покупка — 51,50 грн, продажа — 52,05 грн
Такие значения говорят о том, что банки и обменники удерживают близкие к межбанковским котировки.
Курсы валют в крупнейших банках Украины
Разброс значений между банками сегодня минимален, но внимательное сравнение всё же позволяет выбрать более выгодный вариант.
ПриватБанк
- USD: 41,10 / 41,70
Райффайзен Банк
- USD: 41,24 / 41,64
- Карта: 40,82 / 42,00
ПУМБ
- USD: 41,20 / 41,80
- Карта: 41,30 / 41,60
Сенс Банк
- USD: 41,25 / 41,65
- Карта: 41,15 / 42,10
Радабанк
- USD: 41,20 / 41,65
- Карта: 41,35 / 41,65
Покупка по минимальной цене сегодня доступна в ПриватБанке (41,10 грн), а продажа с наименьшей надбавкой — в Райффайзен Банке (41,64 грн).
Курсы в обменных пунктах по городам
Средний курс в обменных пунктах на 14 августа 2025 года:
- USD: покупка — 41,40 грн, продажа — 41,48 грн
- EUR: покупка — 48,41 грн, продажа — 48,64 грн
- PLN: покупка — 11,30 грн, продажа — 11,40 грн
- GBP: покупка — 55,40 грн, продажа — 55,99 грн
- CHF: покупка — 51,50 грн, продажа — 52,05 грн
В Киеве, Львове и Днепре разница по доллару составляет не более 5 копеек, что говорит о выровненном рынке.
Динамика курса на межбанке
Межбанк по состоянию на вечер 13 августа закрылся следующими значениями:
- USD: 41,5000 / 41,5300 (+0,03 грн)
- EUR: 48,5716 / 48,5901 (+0,25 грн)
Рост евро на межбанке может отразиться на наличном рынке в ближайшие дни.
Практические советы по обмену валют
Чтобы минимизировать потери при конвертации:
- Сравнивайте курсы сразу в нескольких банках и обменниках.
- Уточняйте комиссии при оплате картой за границей.
- Следите за динамикой курса НБУ — он влияет на установку банковских котировок.
- Планируйте крупные покупки валюты в дни минимальных колебаний.
