Сегодняшний курс валют в Украине: доллар ~41,21–41,30 ₴, евро ~48,00–48,70 ₴. Приватбанк и Райффайзен предлагают лучшие условия покупки.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Курс валют на сегодня, 15 августа 2025 года в Украине: актуальные данные и анализ

Сегодня, 15 августа 2025 года, украинцы активно следят за колебаниями валют: кто-то готовится к поездке, кто-то отправляет деньги за границу, а бизнес внимательно реагирует на каждую сотую гривны. Средние банковские курсы торгуются около 41,21–41,30 ₴ за доллар и 48,00–48,70 ₴ за евро, при умеренных отличиях между продажей и покупкой. Важно понимать, какие банки предлагают лучший курс, как влияет наценка на покупки и какие прогнозы можно построить на ближайшие дни. DNEWS представляет глубокий анализ текущей ситуации: сравнение с курсом НБУ, динамику разворота, рекомендации по выгодной покупке и факторы, которые стоит учитывать сегодня.

Средние банковские курсы валют в Украине

В среднем по банкам сегодня:

  • USD: покупка — 41,2050 ₴ (+0,01), продажа — 41,6500 ₴ (–0,08), курс НБУ — 41,45 ₴ (–0,06)
  • EUR: покупка — 48,0000 ₴ (–0,20), продажа — 48,7000 ₴ (–0,10), курс НБУ — 48,4405 ₴ (–0,21)
  • PLN: покупка — 11,0500 ₴ (+0,05), продажа — 11,6250 ₴ (+0,03), курс НБУ — 11,3777 ₴ (–0,05)
  • GBP: покупка — 55,2000 ₴ (0,00), продажа — 56,5000 ₴ (0,00), курс НБУ — 56,2663 ₴ (–0,09)
  • CHF: покупка — 51,0000 ₴ (–0,10), продажа — 52,0000 ₴ (+0,01), курс НБУ — 51,4619 ₴ (–0,23)

Эти данные отражают стабильность на межбанковском рынке, небольшие корректировки, но без резких колебаний. Особенно важно обратить внимание, что курс НБУ находится между покупкой и продажей — хороший ориентир для оценки.

Наличные курсы для обмена в пунктах

Наличные курсы в обменных пунктах на сегодня:

  • USD: покупка — 41,39 ₴, продажа — 41,45 ₴
  • EUR: покупка — 48,35 ₴, продажа — 48,50 ₴
  • PLN: покупка — 11,28 ₴, продажа — 11,40 ₴
  • GBP: покупка — 55,49 ₴, продажа — 56,00 ₴
  • CHF: покупка — 51,46 ₴, продажа — 52,00 ₴

Наличный курс обычно чуть выше, чем средний по банкам, но разница минимальна — всего несколько десятков копеек. Это отличный вариант для быстрого обмена, если курс по картам или онлайн-переводам не доступен.

Рейтинг курсов в банках (на 08:22–08:23)

Вот актуальные котировки покупки/продажи киевских банков:

  • Приватбанк — 41,03 / 41,63
  • Райффайзен Банк — 41,28 / 41,62
  • ПУМБ — 41,20 / 41,80
  • Сенс Банк — 41,25 / 41,65
  • Укрсиббанк — 41,15 / 41,75
  • Таскомбанк — 41,15 / 41,64
  • абанк — 41,20 / 41,80
  • Прокредит Банк — 41,20 / 41,70
  • Банк Кредит Днепр — 41,30 / 41,62
  • МТБ Банк — 41,30 / 41,70
  • Альянс Банк — 41,20 / 41,45
  • Радабанк — 41,20 / 41,65
  • Правэкс Банк — 41,20 / 41,55
  • Пиреус Банк — 41,25 / 41,65
  • Клиринг Дом — 41,25 / 41,55
  • Коминбанк — 41,21 / 41,53
  • Юнекс Банк — 41,10 / 41,60
  • Агропросперис — 41,25 / 41,63

Среди предложений Приватбанк и Райффайзен дают наиболее выгодный курс покупки, а Укрсиббанк — самое выгодное предложение для покупки доллара за гривны.

Динамика курса и средние значения

На межбанке курс составляет:

  • USD: покупка — 41,4150 ₴, продажа — 41,4450 ₴ (+0,01)
  • EUR: покупка — 48,3892 ₴, продажа — 48,4119 ₴ (+0,14)

Средний курс в обменных пунктах примерно совпадает с банковским — USD ~41,40–41,45 ₴, EUR ~48,35–48,50 ₴. Это подтверждает высокую ликвидность и стабильность валютного рынка.

Полезные советы для населения и бизнеса

Бизнесу рекомендуется ориентироваться на банковский средний курс для крупных операций — комиссия минимальна, ликвидность высокая. При этом физлицам чаще выгоднее использовать банки с лучшим курсом покупки — например, Приватбанк 41.03 ₴, или Райффайзен 41.28 ₴. Если срочно нужен наличный доллар, обратите внимание на обменники, где курс продажи USD ~41,45 ₴ — отличная альтернатива.

Прогноз на ближайшие дни и рекомендации

Исходя из текущей динамики, резких скачков курса не предвидится. Уровень курса стабильный. Внутри августа возможен небольшой рост на 0,10–0,20 ₴, но без резких движений. Для выгодной операции — закупаться сегодня, ориентируясь на средний курс НБУ, и не держать валюту в Деньгах слишком долго, чтобы избежать потерь при возможных колебаниях.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в августе 2025 года в Украине: прогноз и реальные ожидания.

Новое на сайте

