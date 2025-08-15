Сегодня, 15 августа 2025 года, украинцы активно следят за колебаниями валют: кто-то готовится к поездке, кто-то отправляет деньги за границу, а бизнес внимательно реагирует на каждую сотую гривны. Средние банковские курсы торгуются около 41,21–41,30 ₴ за доллар и 48,00–48,70 ₴ за евро, при умеренных отличиях между продажей и покупкой. Важно понимать, какие банки предлагают лучший курс, как влияет наценка на покупки и какие прогнозы можно построить на ближайшие дни. DNEWS представляет глубокий анализ текущей ситуации: сравнение с курсом НБУ, динамику разворота, рекомендации по выгодной покупке и факторы, которые стоит учитывать сегодня.

Средние банковские курсы валют в Украине

В среднем по банкам сегодня:

USD : покупка — 41,2050 ₴ (+0,01), продажа — 41,6500 ₴ (–0,08), курс НБУ — 41,45 ₴ (–0,06)

: покупка — (+0,01), продажа — (–0,08), курс НБУ — (–0,06) EUR : покупка — 48,0000 ₴ (–0,20), продажа — 48,7000 ₴ (–0,10), курс НБУ — 48,4405 ₴ (–0,21)

: покупка — (–0,20), продажа — (–0,10), курс НБУ — (–0,21) PLN : покупка — 11,0500 ₴ (+0,05), продажа — 11,6250 ₴ (+0,03), курс НБУ — 11,3777 ₴ (–0,05)

: покупка — (+0,05), продажа — (+0,03), курс НБУ — (–0,05) GBP : покупка — 55,2000 ₴ (0,00), продажа — 56,5000 ₴ (0,00), курс НБУ — 56,2663 ₴ (–0,09)

: покупка — (0,00), продажа — (0,00), курс НБУ — (–0,09) CHF: покупка — 51,0000 ₴ (–0,10), продажа — 52,0000 ₴ (+0,01), курс НБУ — 51,4619 ₴ (–0,23)

Эти данные отражают стабильность на межбанковском рынке, небольшие корректировки, но без резких колебаний. Особенно важно обратить внимание, что курс НБУ находится между покупкой и продажей — хороший ориентир для оценки.

Наличные курсы для обмена в пунктах

Наличные курсы в обменных пунктах на сегодня:

USD : покупка — 41,39 ₴ , продажа — 41,45 ₴

: покупка — , продажа — EUR : покупка — 48,35 ₴ , продажа — 48,50 ₴

: покупка — , продажа — PLN : покупка — 11,28 ₴ , продажа — 11,40 ₴

: покупка — , продажа — GBP : покупка — 55,49 ₴ , продажа — 56,00 ₴

: покупка — , продажа — CHF: покупка — 51,46 ₴, продажа — 52,00 ₴

Наличный курс обычно чуть выше, чем средний по банкам, но разница минимальна — всего несколько десятков копеек. Это отличный вариант для быстрого обмена, если курс по картам или онлайн-переводам не доступен.

Рейтинг курсов в банках (на 08:22–08:23)

Вот актуальные котировки покупки/продажи киевских банков:

Приватбанк — 41,03 / 41,63

— 41,03 / 41,63 Райффайзен Банк — 41,28 / 41,62

— 41,28 / 41,62 ПУМБ — 41,20 / 41,80

— 41,20 / 41,80 Сенс Банк — 41,25 / 41,65

— 41,25 / 41,65 Укрсиббанк — 41,15 / 41,75

— 41,15 / 41,75 Таскомбанк — 41,15 / 41,64

— 41,15 / 41,64 абанк — 41,20 / 41,80

— 41,20 / 41,80 Прокредит Банк — 41,20 / 41,70

— 41,20 / 41,70 Банк Кредит Днепр — 41,30 / 41,62

— 41,30 / 41,62 МТБ Банк — 41,30 / 41,70

— 41,30 / 41,70 Альянс Банк — 41,20 / 41,45

— 41,20 / 41,45 Радабанк — 41,20 / 41,65

— 41,20 / 41,65 Правэкс Банк — 41,20 / 41,55

— 41,20 / 41,55 Пиреус Банк — 41,25 / 41,65

— 41,25 / 41,65 Клиринг Дом — 41,25 / 41,55

— 41,25 / 41,55 Коминбанк — 41,21 / 41,53

— 41,21 / 41,53 Юнекс Банк — 41,10 / 41,60

— 41,10 / 41,60 Агропросперис — 41,25 / 41,63

Среди предложений Приватбанк и Райффайзен дают наиболее выгодный курс покупки, а Укрсиббанк — самое выгодное предложение для покупки доллара за гривны.

Динамика курса и средние значения

На межбанке курс составляет:

USD : покупка — 41,4150 ₴ , продажа — 41,4450 ₴ (+0,01)

: покупка — , продажа — (+0,01) EUR: покупка — 48,3892 ₴, продажа — 48,4119 ₴ (+0,14)

Средний курс в обменных пунктах примерно совпадает с банковским — USD ~41,40–41,45 ₴, EUR ~48,35–48,50 ₴. Это подтверждает высокую ликвидность и стабильность валютного рынка.

Полезные советы для населения и бизнеса

Бизнесу рекомендуется ориентироваться на банковский средний курс для крупных операций — комиссия минимальна, ликвидность высокая. При этом физлицам чаще выгоднее использовать банки с лучшим курсом покупки — например, Приватбанк 41.03 ₴, или Райффайзен 41.28 ₴. Если срочно нужен наличный доллар, обратите внимание на обменники, где курс продажи USD ~41,45 ₴ — отличная альтернатива.

Прогноз на ближайшие дни и рекомендации

Исходя из текущей динамики, резких скачков курса не предвидится. Уровень курса стабильный. Внутри августа возможен небольшой рост на 0,10–0,20 ₴, но без резких движений. Для выгодной операции — закупаться сегодня, ориентируясь на средний курс НБУ, и не держать валюту в Деньгах слишком долго, чтобы избежать потерь при возможных колебаниях.

