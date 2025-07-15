В условиях финансовой нестабильности курс валют в Украине продолжает оставаться важным индикатором экономической ситуации. На 15 июля 2025 года банки и обменники предлагают разные котировки, а официальный курс Национального банка Украины демонстрирует умеренные колебания. Доллар, евро и злотый остаются в центре внимания как у бизнеса, так и у частных лиц. Изменения не кардинальны, но ощутимы — особенно для тех, кто планирует обмен крупных сумм, поездки за границу или валютные переводы. В этой статье от DNEWS собраны актуальные значения, а также проведён анализ динамики за последнюю неделю и даны практические рекомендации для обмена.

Средний курс валют в банках Украины на 15 июля

На фоне стабильной работы финансовой системы банковские котировки держатся на устойчивом уровне. Однако между банками сохраняется разброс, который важно учитывать при выборе точки обмена.

Курсы доллара, евро, злотого, фунта и франка

Данные взяты с официальных сайтов банков и обновлены 15 июля:

USD

• Покупка: 41,50 грн

• Продажа: 42,05 грн

• Курс НБУ: 41,8355 грн

• Покупка: 41,50 грн • Продажа: 42,05 грн • Курс НБУ: 41,8355 грн EUR

• Покупка: 48,55 грн

• Продажа: 49,30 грн

• Курс НБУ: 48,8973 грн

• Покупка: 48,55 грн • Продажа: 49,30 грн • Курс НБУ: 48,8973 грн PLN

• Покупка: 11,1750 грн

• Продажа: 11,6750 грн

• Курс НБУ: 11,4775 грн

• Покупка: 11,1750 грн • Продажа: 11,6750 грн • Курс НБУ: 11,4775 грн GBP

• Покупка: 56,00 грн

• Продажа: 57,40 грн

• Курс НБУ: 56,4068 грн

• Покупка: 56,00 грн • Продажа: 57,40 грн • Курс НБУ: 56,4068 грн CHF

• Покупка: 52,2250 грн

• Продажа: 53,10 грн

• Курс НБУ: 52,5374 грн

Разница между покупкой и продажей остаётся в пределах нормы. Это говорит о стабилизации валютного рынка и умеренной реакции на международные изменения.

Как изменилась динамика курса за неделю

Если сравнивать с 8 июля, доллар немного снизился — на 6 копеек в покупке, но остался неизменным в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке, а в продаже прибавил 5 копеек. Злотый и фунт стерлингов показали минимальные изменения — в пределах 5 копеек. Это отражает сезонное затишье и отсутствие резких макроэкономических событий.

Курсы в популярных банках Украины

Разброс в котировках между банками может достигать 40–60 копеек. Потому сравнивать предложения — обязательная практика перед обменом.

Курс в ПриватБанке и Райффайзен Банке

ПриватБанк :

• USD: 41,39 / 41,99

• Обновление: 06:01

: • USD: 41,39 / 41,99 • Обновление: 06:01 Райффайзен Банк:

• USD: 41,66 / 41,94

• EUR: 41,23 / 42,36

• Обновление: 06:02

Райффайзен предлагает выгодную покупку евро, но в продаже — курс выше среднего. ПриватБанк ориентируется на стабильность, не стремясь к агрессивной конкуренции.

Сравнение ПУМБ, Сенс Банка и monobank

ПУМБ :

• USD: 41,60 / 42,20

• EUR: 41,70 / 42,00

: • USD: 41,60 / 42,20 • EUR: 41,70 / 42,00 Сенс Банк :

• USD: 41,55 / 42,05

• EUR: 41,50 / 42,05

: • USD: 41,55 / 42,05 • EUR: 41,50 / 42,05 monobank:

• EUR: 41,55 / 42,01

Сенс Банк и monobank предлагают конкурентные курсы на продажу, особенно по евро. ПУМБ слегка завышает курс на продажу доллара, но его покупка — ближе к рынку.

Курс валют в обменниках на 15 июля

В обменных пунктах курс немного отличается от банковского. Особенно заметна стабильность по доллару.

Наличный курс доллара и евро

USD

• Покупка: 41,67 грн

• Продажа: 41,75 грн

• Покупка: 41,67 грн • Продажа: 41,75 грн EUR

• Покупка: 49,06 грн

• Продажа: 49,24 грн

Разница между покупкой и продажей составляет лишь 8–18 копеек. Это делает обменники конкурентоспособными, особенно при небольших суммах.

Курс злотого, фунта и франка

PLN

• Покупка: 11,45 грн

• Продажа: 11,55 грн

• Покупка: 11,45 грн • Продажа: 11,55 грн GBP

• Покупка: 56,50 грн

• Продажа: 57,00 грн

• Покупка: 56,50 грн • Продажа: 57,00 грн CHF

• Покупка: 52,50 грн

• Продажа: 53,10 грн

Если нужно обменять европейскую валюту, лучше делать это через обменные пункты. Комиссий чаще всего нет, а курс — ближе к межбанку.

Динамика курса валют на межбанке

На межбанковском рынке не наблюдается резких движений. Закрытие торгов 14 июля показало незначительные колебания.

Доллар и евро на межбанке

USD

• Покупка: 41,78 грн

• Продажа: 41,81 грн

• Покупка: 41,78 грн • Продажа: 41,81 грн EUR

• Покупка: 48,8199 грн

• Продажа: 48,8382 грн

Эти значения важны для компаний и трейдеров, работающих с международными транзакциями. Разница с наличным рынком минимальна, что говорит об устойчивом курсообразовании.

Тенденции

За последние 7 дней курс доллара оставался в диапазоне 41,50–41,85 грн. Евро демонстрировал более выраженную волатильность. Это связано с ожиданиями решений ЕЦБ и валютными колебаниями внутри ЕС.

Курс валют в городах Украины

В разных регионах курс может немного отличаться. Это связано с конкуренцией и спросом.

Киев, Львов, Харьков, Днепр

Киев :

• USD: 41,67 / 41,75

• EUR: 49,06 / 49,24

: • USD: 41,67 / 41,75 • EUR: 49,06 / 49,24 Львов :

• USD: 41,65 / 41,73

• EUR: 49,05 / 49,22

: • USD: 41,65 / 41,73 • EUR: 49,05 / 49,22 Харьков :

• USD: 41,66 / 41,74

• EUR: 49,07 / 49,25

: • USD: 41,66 / 41,74 • EUR: 49,07 / 49,25 Днепр:

• USD: 41,68 / 41,76

• EUR: 49,08 / 49,26

Разница — в пределах 2 копеек. Это говорит о высокой синхронизации наличного рынка по всей стране.

Одесса, Запорожье, другие города

Одесса :

• USD: 41,67 / 41,75

• EUR: 49,09 / 49,27

: • USD: 41,67 / 41,75 • EUR: 49,09 / 49,27 Запорожье:

• USD: 41,65 / 41,73

• EUR: 49,05 / 49,23

В регионах курсы аналогичны столичным, что облегчает планирование обмена.

Советы по выгодному обмену валют

Стабильный курс валют в Украине на 15 июля создаёт возможности для рационального обмена. Чтобы получить лучший результат, важно учитывать несколько нюансов.

Как выбрать банк или обменник

• Сравнивайте предложения — курсы могут отличаться даже в пределах одного района.

• Обращайте внимание на комиссии — некоторые банки удерживают до 1% при оплате картой.

• Проверяйте актуальность — курсы обновляются ежечасно. Лучше ориентироваться на утренние данные.

Наличка или карта — что выгоднее

При оплате картой может применяться внутренний курс банка, который отличается от рыночного. Иногда он выгоднее, но чаще — наоборот. Рекомендуется уточнить курс в колл-центре.

На 15 июля 2025 года курс валют в Украине остаётся стабильным. Разброс между банками и обменниками минимален, а котировки демонстрируют устойчивость. Это создаёт благоприятные условия как для частных лиц, так и для бизнеса. Чтобы выбрать лучший курс, необходимо внимательно следить за обновлениями и не пренебрегать сравнительным анализом.

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