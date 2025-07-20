Сегодня, 20 июля 2025 года, мы подготовили для вас актуальную информацию о курсе валют в Украине. На протяжении последних недель валютный рынок в стране демонстрирует активные колебания, и мы представим вам самые последние данные о курсах обмена валют в банках и обменниках. Информация на данный момент может быть полезна для тех, кто планирует обмен валюты или просто интересуется динамикой рынка.

Прежде чем перейти к подробному разбору, важно отметить, что курсы валют могут варьироваться не только от банка к банку, но и от города к городу, а также зависеть от типа валюты (наличный или безналичный расчет). DNEWS рассказывает, какие курсы действуют сегодня, и воспользуйтесь возможностью сэкономить на обмене.

Средний курс валют в банках Украины на 20 июля 2025 года

На сегодняшний день в украинских банках средний курс обмена валют выглядит следующим образом:

Курс доллара США (USD) в банках

Покупка : 41,5000 UAH

: 41,5000 UAH Продажа : 42,0500 UAH

: 42,0500 UAH Курс НБУ: 41,867 UAH

Курс евро (EUR) в банках

Покупка : 48,3000 UAH

: 48,3000 UAH Продажа : 49,0000 UAH

: 49,0000 UAH Курс НБУ: 48,4527 UAH

Курс польского злотого (PLN) в банках

Покупка : 10,9000 UAH

: 10,9000 UAH Продажа : 11,5500 UAH

: 11,5500 UAH Курс НБУ: 11,3853 UAH

Курс британского фунта стерлингов (GBP) в банках

Покупка : 55,4000 UAH

: 55,4000 UAH Продажа : 56,8000 UAH

: 56,8000 UAH Курс НБУ: 56,0578 UAH

Курс швейцарского франка (CHF) в банках

Покупка : 51,7500 UAH

: 51,7500 UAH Продажа : 52,7500 UAH

: 52,7500 UAH Курс НБУ: 51,9958 UAH

Динамика курса валют за последнюю неделю

За прошедшую неделю курс доллара в Украине снизился, что положительно повлияло на обменные операции. Однако, несмотря на этот тренд, курс евро и других валют остаются достаточно стабильными. На примере курса доллара видно, что на 19 июля 2025 года в банках курс покупки доллара составлял 41,50 UAH, а на 20 июля увеличился до 41,65 UAH.

Такая динамика может сигнализировать о возможных изменениях в валютной политике страны, и стоит следить за дальнейшими колебаниями курса.

Средний курс валют в обменных пунктах

Кроме банков, на курс валют также влияют обменные пункты. На сегодняшний день в обменных пунктах можно наблюдать следующие курсы:

Курс доллара США (USD)

Покупка : 41,65 UAH

: 41,65 UAH Продажа: 41,73 UAH

Курс евро (EUR)

Покупка : 48,70 UAH

: 48,70 UAH Продажа: 48,90 UAH

Курс польского злотого (PLN)

Покупка : 11,40 UAH

: 11,40 UAH Продажа: 11,50 UAH

Курс британского фунта стерлингов (GBP)

Покупка : 56,01 UAH

: 56,01 UAH Продажа: 56,75 UAH

Курс швейцарского франка (CHF)

Покупка : 52,20 UAH

: 52,20 UAH Продажа: 52,80 UAH

Различия в курсах между банками и обменниками

Разница в курсах валют между банками и обменниками может быть существенной. В банках часто предлагаются более выгодные условия для операций с крупными суммами, но в обменниках можно найти более гибкие условия для обмена небольших сумм наличных денег.

При этом, стоит помнить, что в некоторых случаях в обменниках могут взиматься дополнительные комиссии или скрытые расходы, о которых стоит заранее узнать. Рекомендуется заранее проверять актуальные курсы на официальных сайтах банков и обменных пунктов, чтобы избежать ненужных трат.

Как выбрать лучший курс валют

Когда речь идет о выборе обменного курса, важно учитывать несколько факторов:

Где обменивать валюту — если обменять валюту через банк, вам могут предложить более выгодные условия для крупных сумм, но на маленькие суммы курс может быть менее выгодным. Какая валюта вам нужна — если вы планируете обменивать валюту в меньших объемах, лучше обратить внимание на обменники, которые часто предлагают хорошие курсы на небольшие суммы. Скрытые комиссии и расходы — всегда проверяйте комиссии, которые могут быть установлены банками или обменниками.

Как курс валют влияет на экономику

Курс валют оказывает значительное влияние на экономику Украины. Колебания курса влияют на стоимость импорта и экспорта, а также на уровень инфляции и покупательную способность населения. Понимание динамики валютных курсов помогает не только крупным бизнесам, но и частным лицам в принятии обоснованных решений при обмене валюты.

Как защитить свои сбережения от колебаний валют

Если вы хотите защитить свои сбережения от влияния колебаний курса валют, стоит обратить внимание на валютные депозиты или другие финансовые инструменты, которые могут помочь минимизировать риски. Важно следить за новостями и экономической ситуацией, чтобы принимать своевременные решения.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.