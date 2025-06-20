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Актуальный курс валют 20 июня 2025 в Украине: сравнение банков, обменников, динамика за неделю и советы, как обменять по выгодному курсу.
Актуальный курс валют 20 июня 2025 в Украине: сравнение банков, обменников, динамика за неделю и советы, как обменять по выгодному курсу.
Экономика
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Курс валют на сегодня 20 июня 2025 в банках и обменниках Украины

В условиях нестабильной мировой экономики внимание к курсу валют в Украине стало особенно пристальным. Будь то поездка за границу, онлайн-шопинг или международные переводы — каждый шаг требует понимания текущего курса доллара, евро и других иностранных валют. Именно поэтому ежедневно обновляемые данные приобретают стратегическое значение.

Сегодня, 20 июня 2025 года, банки и обменные пункты Украины предлагают разнообразные условия покупки и продажи валют. Мы собрали все самые свежие цифры, сравнили данные ведущих банков, добавили курс НБУ и динамику изменений, чтобы вы могли быстро оценить ситуацию и принять финансово выгодное решение. Ниже в статье DNEWS — полный обзор актуального наличного и безналичного курса валют, информации об обменных пунктах, трендах недели и советах для выгодной конверсии.

Средний курс валют в банках на 20 июня

По данным на утро пятницы, курс валют в Украине показывает умеренную стабильность. Хотя колебания минимальны, точная информация может сыграть важную роль при крупных сделках или зарубежных переводах.

Доллар США (USD)

Средний курс доллара в украинских банках сегодня следующий: покупка — 41,45 грн, продажа — 42,00 грн. По данным НБУ, официальный курс установлен на отметке 41,6854 грн. В течение суток доллар укрепился на 0,05 грн.

Евро (EUR)

Курс евро также демонстрирует незначительные изменения. Банки предлагают покупку по 47,65 грн и продажу по 48,50 грн. Национальный банк определил курс евро на уровне 47,859 грн. Это на 0,04 грн ниже вчерашнего показателя.

Польский злотый (PLN)

По злотому наблюдается незначительный прирост: банки покупают по 10,85 грн, продают по 11,55 грн. Курс НБУ — 11,1895 грн, что на 0,02 грн меньше, чем накануне.

Британский фунт стерлингов (GBP)

Средняя цена покупки фунта — 55,30 грн, продажи — 56,70 грн. Согласно официальным данным, курс фунта НБУ составляет 56,0335 грн. За сутки почти не изменился.

Швейцарский франк (CHF)

Курс франка остаётся стабильным: покупка — 50,50 грн, продажа — 51,50 грн. Национальный курс — 50,9788 грн, прирост составил 0,05 грн.

Курс наличных в обменниках: чем отличается от банковского

Наличный курс в обменных пунктах зачастую немного выше, особенно при продаже. Это связано с более гибкой политикой и отсутствием скрытых комиссий.

На 20 июня 2025 года наличный курс:

  • Доллар: покупка — 41,58 грн, продажа — 41,70 грн
  • Евро: покупка — 48,20 грн, продажа — 48,39 грн
  • Злотый: покупка — 11,20 грн, продажа — 11,30 грн
  • Фунт: покупка — 55,90 грн, продажа — 56,42 грн
  • Франк: покупка — 51,00 грн, продажа — 51,58 грн

Почему наличный курс важен

Во многих регионах страны именно обменники становятся основным источником валюты. Особенно это актуально для городов, где количество отделений крупных банков ограничено.

Отличия между курсами

Банки зачастую устанавливают разные курсы для операций через кассу и по карте. Например, Райффайзен предлагает доллар по 41,67/41,98 грн в кассе и по 41,22/42,43 грн по карте. Это стоит учитывать перед обменом.

Курсы популярных банков: сравнение предложений

Каждое утро банки обновляют котировки, и сегодня они выглядят следующим образом. Для вашего удобства приведены данные по доллару США.

Основные предложения

  • ПриватБанк: 41,39 / 41,99
  • ПУМБ: 41,40 / 42,00
  • Сенс Банк: 41,55 / 42,05
  • Прокредит Банк: 41,46 / 42,06
  • Райффайзен Банк: 41,67 / 41,98

Как выбрать лучший курс

Чтобы выбрать наиболее выгодный курс, сравнивайте не только цифры, но и условия банка. Некоторые могут взимать комиссию за конвертацию, другие — предоставлять бонусы при обмене онлайн.

Динамика курса валют: стоит ли ожидать рост

На графиках за неделю видны умеренные колебания. За последние семь дней доллар укрепился на 0,12 грн, евро — на 0,05 грн. Это может быть сигналом будущего роста, особенно на фоне новостей о валютных интервенциях и международной политике.

Что влияет на колебания курса

Факторы, влияющие на курс валют, включают:

  • геополитические события;
  • инфляцию;
  • уровень резервов НБУ;
  • спрос на наличную валюту.

Прогноз на ближайшее время

Если текущие тренды сохранятся, курс доллара может продолжить рост. Однако многое зависит от политики регуляторов и внешнеэкономической ситуации.

Валютный конвертер: сколько гривен за 100 долларов

По среднему банковскому курсу, 100 долларов сегодня эквивалентны примерно 4140 гривен. Однако при использовании обменника итоговая сумма может отличаться.

Разница в цифрах

В зависимости от того, где вы покупаете валюту — в банке, через карту или в обменнике — итоговая сумма может отличаться на десятки гривен. При больших суммах это уже чувствительно.

Когда выгоднее менять

Самое выгодное время для обмена — утро. В это время банки обновляют котировки, и конкуренция делает курс более лояльным.

Полезные советы: как сэкономить на валютных операциях

Чтобы минимизировать потери на обмене валют, следуйте нескольким рекомендациям.

Используйте мобильные приложения

Большинство банков предоставляют мобильные сервисы, где можно в режиме реального времени отследить курс, сравнить предложения и даже забронировать валюту.

Учитывайте комиссии

Перед операцией проверьте, взимает ли банк скрытую комиссию при расчётах в валюте. Иногда выгоднее воспользоваться обменником.

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