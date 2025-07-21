Понедельник, 21 июля 2025 года, начинается с оживления валютного рынка Украины. Новая неделя — новые ориентиры: курс доллара, евро и других популярных валют снова в центре внимания. Сегодня особенно важно понимать, по каким ставкам работают банки, как изменилась ситуация по сравнению с предыдущими днями, и где наиболее выгодный обмен. Эта информация полезна как для тех, кто отправляется в путешествие, так и для тех, кто планирует финансовые операции внутри страны.

Чтобы не терять деньги на конвертации и быть в курсе последних колебаний, стоит разбираться не только в курсе НБУ, но и в средних рыночных ставках, актуальных данных от обменников, а также понимать нюансы работы с картами в разных банках. В этой статье от DNEWS собраны все важные цифры, включая курс наличной и безналичной валюты, а также данные межбанка. Вы также найдете информацию о разнице между банками, особенностях комиссии и практических советах. Прочитайте до конца, чтобы узнать, как изменились курсы за последнюю неделю и чего ожидать в ближайшие дни.

Средний курс валют в банках Украины 21 июля 2025 года

На текущий момент ситуация на валютном рынке стабильна, однако наблюдаются незначительные изменения в курсах покупки и продажи. Влияние на это оказывают как внешнеэкономические факторы, так и внутригосударственные процессы.

Перед тем как перейти к деталям по каждому банку и валюте, важно отметить, что данные ниже представляют собой средние показатели, собранные с официальных сайтов банков и агрегаторов.

Доллар США (USD)

Покупка: 41,50 грн

Продажа: 42,00 грн

Курс НБУ: 41,7514 грн

По сравнению с предыдущим днем, курс доллара на межбанке незначительно снизился. Это может говорить о краткосрочной стабилизации спроса и предложения.

Евро (EUR)

Покупка: 48,275 грн

Продажа: 48,900 грн

Курс НБУ: 48,607 грн

Курс евро демонстрирует смешанную динамику: официальная ставка выросла, тогда как рыночная немного откатилась назад.

Польский злотый (PLN)

Покупка: 11,000 грн

Продажа: 11,575 грн

Курс НБУ: 11,4397 грн

Интересно отметить, что злотый продолжает укрепляться — это может быть связано с усилением экспорта и стабильной политикой Нацбанка Польши.

Фунт стерлингов (GBP)

Покупка: 55,500 грн

Продажа: 56,800 грн

Курс НБУ: 56,1765 грн

Фунт остается на высоких позициях, что объясняется сильной позицией британской экономики в период глобальных трансформаций.

Швейцарский франк (CHF)

Покупка: 51,750 грн

Продажа: 52,750 грн

Курс НБУ: 52,1241 грн

Франк стабилен, без значительных колебаний. Это делает его привлекательной валютой для сбережений.

Наличный курс валют в обменных пунктах

Наличный курс — это те цифры, с которыми сталкиваются граждане ежедневно в обменниках. Они чуть выше или ниже официальных, в зависимости от спроса и объема торгов.

Перед рассмотрением конкретных курсов стоит отметить, что обменные пункты ориентируются на рыночные реалии, в том числе на курс в крупных городах.

Курс доллара (наличный)

Покупка: 41,65 грн

Продажа: 41,72 грн

Разница между покупкой и продажей минимальна, что говорит о сбалансированном спросе.

Курс евро (наличный)

Покупка: 48,70 грн

Продажа: 48,90 грн

Курс стабилен, но держится на высоком уровне. Отличие от банковских показателей минимально.

Курс злотого (наличный)

Покупка: 11,39 грн

Продажа: 11,50 грн

Этот показатель подтверждает тенденцию к укреплению польской валюты.

Курс фунта (наличный)

Покупка: 56,00 грн

Продажа: 56,71 грн

Разница между курсами говорит о высоком спросе на фунт в физической валюте.

Курс франка (наличный)

Покупка: 52,27 грн

Продажа: 52,80 грн

Как и ранее, франк сохраняет устойчивость — это удобно для тех, кто планирует долгосрочные накопления.

Обзор курса валют в популярных банках Украины

Каждый банк устанавливает собственный курс, зависящий от его политики и объемов валютных операций. Ниже представлены данные с обновлением на 06:21–06:31 21 июля 2025 года.

Перед анализом конкретных ставок стоит отметить, что при безналичной оплате или онлайн-обмене курсы могут отличаться от кассовых.

ПриватБанк и Райффайзен Банк

ПриватБанк:

41,30 / 41,90

Райффайзен Банк:

41,63 / 41,91

Картой: 41,22 / 42,34

Видно, что Райффайзен предлагает более выгодный курс при оплате картой на покупку доллара.

ПУМБ и Сенс Банк

ПУМБ:

41,50 / 42,10

Картой: 41,60 / 41,90

Сенс Банк:

41,55 / 42,05

Картой: 41,50 / 42,05

Оба банка демонстрируют гибкость, предлагая практически одинаковые условия.

Коминбанк и Юнекс Банк

Коминбанк:

41,62 / 41,85

Картой: 41,65 / 41,85

Юнекс Банк:

41,30 / 41,97

Картой: 42,05 / 42,05

Юнекс удивляет симметричным курсом при карточной оплате — что довольно редкое явление.

Другие банки

Среди прочих банков:

Радабанк: 41,60 / 42,00

Альянс Банк: 41,30 / 41,85

Правекс Банк: 41,25 / 41,95

Агропросперис Банк: 41,55 / 41,97

Украинский банк реконструкции и развития: 40,40 / 42,00

Диапазон значений подтверждает важность мониторинга нескольких банков перед совершением обмена.

Динамика курса валют за неделю и межбанк

Для более точного прогноза стоит обратить внимание на тенденции. Ниже представлены средние показатели за последнюю неделю.

Перед тем как формировать выводы, важно учитывать, что колебания даже на 0,1 грн могут существенно влиять при крупных суммах.

USD: плавная стабилизация

14 июля:

Покупка — 41,525

Продажа — 42,025

НБУ — 41,867

21 июля:

Покупка — 41,50

Продажа — 42,00

НБУ — 41,7514

Курс доллара немного снизился — это может быть выгодно для тех, кто покупает валюту сегодня.

EUR: лёгкий рост

14 июля:

Покупка — 48,300

Продажа — 48,900

НБУ — 48,45

21 июля:

Покупка — 48,275

Продажа — 48,900

НБУ — 48,607

Официальный курс вырос, тогда как рыночный остался на уровне — это открывает возможности для выгодного обмена в кассах.

Межбанк

USD:

Покупка — 41,7500

Продажа — 41,7800

EUR:

Покупка — 48,7055

Продажа — 48,7280

Это значение подтверждает текущую динамику и устойчивость на валютном рынке.

Конвертер валют по среднему курсу

Для тех, кто хочет быстро прикинуть сумму обмена, удобен конвертер. Ниже пример для доллара.

100 USD = 4152,5 грн

Это средний курс, основанный на банковских данных. Для точного расчета стоит учитывать возможные комиссии.

Средний курс валют по городам Украины

Важно помнить, что в разных регионах обменные курсы могут незначительно отличаться. Особенно это касается наличного рынка.

Ниже — средние данные по крупнейшим городам Украины на 21 июля 2025:

Город USD Покупка USD Продажа EUR Покупка EUR Продажа Киев 41,65 41,72 48,70 48,90 Львов 41,62 41,75 48,68 48,85 Харьков 41,63 41,70 48,65 48,88 Днепр 41,66 41,71 48,69 48,87 Одесса 41,64 41,74 48,71 48,91 Запорожье 41,61 41,73 48,66 48,89 Чернигов 41,60 41,71 48,68 48,86 Черкассы 41,62 41,73 48,67 48,87 Полтава 41,63 41,72 48,68 48,88 Ивано-Франковск 41,65 41,74 48,70 48,89 Винница 41,64 41,73 48,69 48,88 Тернополь 41,61 41,71 48,67 48,87 Ужгород 41,60 41,72 48,68 48,90 Хмельницкий 41,62 41,73 48,69 48,89 Сумы 41,63 41,74 48,70 48,88 Житомир 41,64 41,75 48,71 48,89 Николаев 41,65 41,74 48,72 48,90 Луцк 41,62 41,72 48,69 48,88 Кропивницкий 41,63 41,73 48,70 48,89 Ровно 41,64 41,72 48,69 48,87

Сегодняшний курс валют в Украине показывает относительное затишье на фоне предыдущих колебаний. Устойчивость доллара и плавный рост евро говорят о возможной стабилизации. В то же время региональные различия и банк-специфические курсы делают рынок по-настоящему живым. Тем, кто хочет сэкономить, стоит сравнивать не только банки, но и способы оплаты. Также полезно учитывать межбанк и курс НБУ при расчете стоимости операций.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.