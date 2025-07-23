Сегодня, 23 июля 2025 года, валютные курсы в Украине переживают изменения. В частности, наблюдается небольшое ослабление доллара США и укрепление евро. Текущая ситуация на валютном рынке может оказать влияние на ряд экономических процессов, включая обменные курсы и экономическое положение граждан.

Для более детального понимания изменений курса валют, DNEWS рассмотрит данные по основным валютам и анализ динамики изменения их стоимости.

Курс доллара США на 23 июля 2025 года

Сегодня курс доллара США продолжает снижаться. В банках Украины средний курс покупки доллара составляет 41,50 гривен, а продажи — 42,00 гривны. Это указывает на определённое ослабление доллара на фоне других валют.

Средний курс в банках:

Покупка: 41,50 UAH

41,50 UAH Продажа: 42,00 UAH

42,00 UAH Курс НБУ: 41,7653 UAH (-0,05)

Средний курс в обменных пунктах:

Покупка: 41,60 UAH

41,60 UAH Продажа: 41,70 UAH

Это снижение курса доллара может повлиять на повседневные обменные операции и стоимость импортных товаров.

Курс евро на 23 июля 2025 года

Евро продолжает укрепляться в условиях экономической стабилизации в странах Евросоюза. Сегодня его покупка составляет 48,50 гривен, а продажа — 49,10 гривен. Это подтверждает тренд на рост евро в последние недели.

Средний курс в банках:

Покупка: 48,50 UAH

48,50 UAH Продажа: 49,10 UAH

49,10 UAH Курс НБУ: 48,8654 UAH (+0,07)

Средний курс в обменных пунктах:

Покупка: 48,87 UAH

48,87 UAH Продажа: 49,10 UAH

Рост курса евро может оказывать влияние на потребительские цены на импортные товары, что важно учитывать при планировании покупок и обмена валют.

Курс польского злотого на 23 июля 2025 года

Польский злотый также демонстрирует небольшие колебания на валютном рынке Украины. Средний курс покупки составляет 11,00 гривен, а продажи — 11,60 гривен.

Средний курс в банках:

Покупка: 11,00 UAH

11,00 UAH Продажа: 11,60 UAH

11,60 UAH Курс НБУ: 11,4797 UAH (-0,02)

Средний курс в обменных пунктах:

Покупка: 11,40 UAH

11,40 UAH Продажа: 11,50 UAH

Хотя курс польского злотого остаётся относительно стабильным, его изменения всё равно имеют значение для бизнеса и граждан, которые используют эту валюту в обменных операциях.

Курс британского фунта и швейцарского франка на 23 июля 2025 года

Курс британского фунта продолжает оставаться высоким, несмотря на небольшие колебания. Сегодня его покупка составляет 55,70 гривен, а продажа — 57,00 гривен. Швейцарский франк, в свою очередь, немного укрепился, его покупка составляет 51,87 гривен, а продажа — 52,70 гривен.

Средний курс в банках:

GBP: Покупка: 55,70 UAH Продажа: 57,00 UAH Курс НБУ: 56,3205 UAH (-0,04)

CHF: Покупка: 51,87 UAH Продажа: 52,70 UAH Курс НБУ: 52,4064 UAH (+0,07)



Средний курс в обменных пунктах:

GBP: Покупка: 56,00 UAH Продажа: 56,56 UAH

CHF: Покупка: 52,20 UAH Продажа: 52,80 UAH



Эти валюты могут иметь значение для граждан, проводящих операции с иностранной валютой, а также для бизнеса, работающего с международными партнёрами.

Почему важен курс валют

Курс валют является индикатором состояния экономики. Он отражает спрос и предложение на валютном рынке и влияет на множество процессов в экономике. Для обычных граждан колебания валютных курсов означают изменения в ценах на импортные товары, оплату кредитов в иностранной валюте и обменные операции.

Динамика изменения курсов валют на неделю и месяц

Изменения в курсах валют в последние недели подтверждают стабильность ситуации с евро и постепенное снижение курса доллара. За последние 7 дней курс доллара снизился на 0,05 гривен, а евро укрепился на 0,07 гривен.

Эти изменения указывают на постепенную стабилизацию на валютном рынке Украины, а также на определённые экономические процессы, которые влияют на общую картину.

Как обмен валют влияет на экономику

Обмен валюты — это не только процесс, который влияет на уровень цен на рынке, но и важный индикатор состояния внешней торговли и экономической политики. В условиях, когда курс доллара США снижается, а евро укрепляется, происходят изменения в спросе и предложении на валютном рынке.

Снижение курса доллара, как правило, снижает стоимость импортных товаров, что может привести к росту спроса на них. Однако это также может негативно сказаться на экспортных компаниях, которые получают доходы в долларах.

Прогнозы на будущее

В ближайшие недели не ожидается значительных изменений на валютном рынке Украины. Прогнозы показывают, что курс доллара и евро останется относительно стабильным, но могут продолжаться небольшие колебания.

Кроме того, стоит ожидать дальнейшего укрепления евро на фоне экономических процессов в странах Евросоюза. Это также может повлиять на рост курса евро в Украине, а значит, и на цены на импортные товары, в том числе тех, которые приходят из стран ЕС.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.