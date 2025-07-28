Сегодня, 28 июля 2025 года, курс валют в Украине демонстрирует незначительные колебания. Это позволяет жителям и бизнесу более эффективно планировать финансовые операции. В статье от DNEWS рассмотрим актуальные данные о курсах основных валют в банках и обменных пунктах Украины. Важно обратить внимание на динамику курса и особенности обмена, которые могут повлиять на ваши финансовые решения.

В первой части статьи мы обсудим, как изменился курс доллара, евро, польского злотого, фунта стерлингов и швейцарского франка в украинских банках. Также представим информацию о курсе валют в обменниках и проведем анализ динамики изменений за последние дни.

Как выбрать лучший курс обмена валют

Если вы планируете обмен валюты в ближайшее время, важно учитывать не только текущий курс, но и динамику изменения валютных котировок. По информации, предоставленной различными источниками, такие как банки и обменники, изменения курса происходят на основе множества факторов: от внутренней политики Украины до колебаний международных рынков.

Сравнив курсы валют, представленные в банках и обменных пунктах, можно заметить, что разница в курсах покупки и продажи по валютам составляет от 0,01 до 0,10 гривны за доллар, евро и другие валюты. Также стоит учесть, что различные банки и обменники могут устанавливать комиссии за конвертацию, что также влияет на итоговую сумму обмена.

Средний курс валют в банках Украины на 28 июля 2025 года

Для удобства читателей, в этой части статьи приведены актуальные курсы валют на 28 июля 2025 года, предоставленные крупнейшими банками Украины. Включены данные по валютам: доллар США (USD), евро (EUR), польский злотый (PLN), фунт стерлингов (GBP) и швейцарский франк (CHF).

Курс доллара США (USD) в банках Украины

Покупка : 41,4500 грн

: 41,4500 грн Продажа : 41,9500 грн

: 41,9500 грн Курс НБУ: 41,7824 грн

Доллар продолжает быть одной из самых востребованных валют на фоне стабильности в финансовом секторе. Стоит отметить, что курс доллара в обменниках и банках может варьироваться в зависимости от региона.

Курс евро (EUR) в банках Украины

Покупка : 48,8150 грн

: 48,8150 грн Продажа : 49,3750 грн

: 49,3750 грн Курс НБУ: 48,9815 грн

Евро продолжает оставаться популярной валютой для обмена. Особенно для туристов и международных транзакций. Курс евро в последние дни демонстрирует минимальные колебания. И это делает его относительно стабильным для обмена.

Курс польского злотого (PLN) в банках Украины

Покупка : 11,1000 грн

: 11,1000 грн Продажа : 11,6750 грн

: 11,6750 грн Курс НБУ: 11,5106 грн

Курс польского злотого остается на умеренном уровне. В последние месяцы наблюдается незначительное повышение курса покупки в некоторых банках. Связано это может быть с увеличением спроса на польскую валюту.

Курс фунта стерлингов (GBP) в банках Украины

Покупка : 55,8000 грн

: 55,8000 грн Продажа : 57,4000 грн

: 57,4000 грн Курс НБУ: 56,1994 грн

Фунт стерлингов, как и евро, демонстрирует стабильность. Его курс в банках и обменниках варьируется в пределах нескольких гривен, что делает его удобным для обмена, особенно для людей, имеющих бизнес в Великобритании или путешествующих туда.

Курс швейцарского франка (CHF) в банках Украины

Покупка : 52,0000 грн

: 52,0000 грн Продажа : 53,0000 грн

: 53,0000 грн Курс НБУ: 52,4378 грн

Швейцарский франк остаётся в числе популярных валют для инвесторов и граждан, предпочитающих хранить сбережения в стабильных валютах. Его курс также находится в пределах допустимых колебаний. И это делает его привлекательным для обмена в условиях нестабильности.

Курс валют в обменных пунктах

В обменных пунктах курс валют может немного отличаться от банковского, поскольку обменники ориентируются на текущие рыночные условия. На 28 июля 2025 года в обменных пунктах Украины курс валют выглядит следующим образом:

Доллара США в обменных пунктах

Покупка : 41,64 грн

: 41,64 грн Продажа: 41,70 грн

Курс евро в обменных пунктах

Покупка : 49,02 грн

: 49,02 грн Продажа: 49,20 грн

Курс польского злотого в обменных пунктах

Покупка : 11,42 грн

: 11,42 грн Продажа: 11,53 грн

Курс фунта стерлингов в обменных пунктах

Покупка : 56,00 грн

: 56,00 грн Продажа: 56,59 грн

Курс швейцарского франка в обменных пунктах

Покупка : 52,11 грн

: 52,11 грн Продажа: 52,80 грн

Сравнив данные из банков и обменных пунктов, можно заметить, что разница в курсах покупки и продажи варьируется от 0,01 до 0,20 гривны, что важно учитывать при планировании обмена валюты.

Динамика курса валют на межбанке и в банках Украины

Динамика курса валют на межбанке и в банках показывает стабильность на 28 июля 2025 года. Сравнив с курсами за предыдущие дни, можно увидеть, что изменения минимальны и составляют около 0,1-0,2 гривны за доллар и евро. Такие изменения могут быть вызваны различными экономическими и политическими факторами, в том числе состоянием мировых рынков и внутренней экономикой Украины.

Кроме того, банки и обменники могут немного менять свои курсы в зависимости от ситуации на валютном рынке, что стоит учитывать при обмене валюты в различных точках.

Курс валют на 28 июля 2025 года в Украине продолжает оставаться стабильным. Несмотря на незначительные колебания курса доллар-евро и других валют, ситуация на валютном рынке в стране не вызывает существенных опасений. Примечание: при обмене валюты всегда проверяйте актуальные курсы в разных банках и обменниках, а также учитывайте возможные комиссии за конвертацию.

Ранее мы писали о том, почему не меняют доллары старого образца: что нужно знать.