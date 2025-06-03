На фоне нестабильной экономической ситуации, колебания валют стали важным ориентиром для всех, кто сталкивается с покупками за границей, международными переводами и бизнесом. Даже те, кто редко следит за экономическими новостями, всё чаще интересуются курсом доллара, евро или злотого, ведь эти показатели прямо влияют на цены товаров, аренду и отпускные расходы. В 2025 году актуальность валютного курса усилилась из-за геополитических изменений, инфляционного давления и перемен в монетарной политике центральных банков.
Сегодня, 3 июня, валютные котировки особенно важны для тех, кто планирует обмен средств, оплату за границей или отслеживает тенденции для сбережений. Официальные данные от Национального банка Украины, а также информация из банков и обменных пунктов, помогут сориентироваться в выгодных предложениях и избежать переплат. В статье DNEWS представлены актуальные курсы валют, динамика за последнюю неделю и сравнение условий в разных финансовых учреждениях.
Средний курс валют в банках Украины на 3 июня 2025
Актуальные данные из крупнейших банков позволяют понять общую картину обменных условий. Ниже представлены средние показатели покупки и продажи.
Перед тем как отправиться в банк или обменник, важно сравнить данные нескольких источников. Это поможет найти наиболее выгодный курс и избежать неожиданных комиссий.
Доллар США (USD)
- Покупка: 41,25 грн
- Продажа: 41,79 грн
- Курс НБУ: 41,6184 грн
Евро (EUR)
- Покупка: 46,90 грн
- Продажа: 47,65 грн
- Курс НБУ: 47,5032 грн
Польский злотый (PLN)
- Покупка: 10,75 грн
- Продажа: 11,40 грн
- Курс НБУ: 11,1515 грн
Британский фунт стерлингов (GBP)
- Покупка: 55,65 грн
- Продажа: 56,60 грн
- Курс НБУ: 56,3243 грн
Швейцарский франк (CHF)
- Покупка: 49,90 грн
- Продажа: 50,95 грн
- Курс НБУ: 50,8907 грн
Наличный курс в обменниках: что предлагают пункты обмена
Перед обращением в обменный пункт стоит изучить предложения на черном рынке и в лицензированных кассах. Это особенно актуально в ситуациях, когда курс в банках не устраивает.
Информация по наличному курсу обновляется регулярно, и стоит учитывать возможные комиссии при обмене.
Доллар США
- Покупка: 41,40 грн
- Продажа: 41,45 грн
Евро
- Покупка: 47,36 грн
- Продажа: 47,55 грн
Польский злотый
- Покупка: 11,05 грн
- Продажа: 11,15 грн
Британский фунт
- Покупка: 55,72 грн
- Продажа: 56,28 грн
Швейцарский франк
- Покупка: 50,20 грн
- Продажа: 50,75 грн
Курсы валют в банках Украины: сравнение условий
Для тех, кто предпочитает пользоваться услугами конкретного банка, важно отслеживать индивидуальные котировки. Ниже — обзор предложений популярных банков на утро 3 июня.
Сравнение условий позволит выбрать банк с наиболее выгодными параметрами при обмене валют, как в кассе, так и при безналичной оплате.
Райффайзен Банк
- Касса: 41,54 / 41,80 грн
- По карте: 41,07 / 42,27 грн
Сенс Банк
- Касса: 41,45 / 41,90 грн
- По карте: 41,25 / 42,05 грн
Банк Львов
- Касса: 41,38 / 41,48 грн
Правекс Банк
- Касса: 41,20 / 41,75 грн
Пиреус Банк
- Касса: 41,40 / 41,69 грн
Юнекс Банк
- По карте: 41,95 / 41,95 грн
УБРР
- Касса: 40,10 / 41,85 грн
Динамика курса валют за неделю
Понимание тенденций за последние дни позволяет делать прогнозы и выбирать лучшее время для обмена. Данные указывают на устойчивость курса с незначительными колебаниями.
Инвесторам и тем, кто планирует крупные покупки, особенно важно отслеживать эту динамику, ведь даже 10 копеек разницы могут сыграть значимую роль при больших суммах.
Курс доллара
- 28 мая: покупка — 41,30 грн, продажа — 41,80 грн
- 03 июня: покупка — 41,25 грн, продажа — 41,79 грн
Курс евро
- 28 мая: покупка — 46,90 грн, продажа — 47,60 грн
- 03 июня: покупка — 46,90 грн, продажа — 47,65 грн
Курс злотого
- 28 мая: покупка — 10,72 грн, продажа — 11,38 грн
- 03 июня: покупка — 10,75 грн, продажа — 11,40 грн
На что влияет курс валют сегодня
Колебания валют оказывают влияние не только на туристов и бизнес, но и на внутренние цены. Рост доллара или евро может привести к увеличению стоимости импортных товаров, техники и даже аренды.
Следовательно, отслеживание курса валют — это не только финансовый интерес, но и способ адаптации к изменяющимся реалиям. Особенно важно это для малого бизнеса и фрилансеров.
Повседневные расходы
Покупка бытовой техники, одежды и продуктов, завезённых из Европы, напрямую зависит от курса валют.
Путешествия и переводы
Планирование поездок за границу требует расчёта бюджета на основе актуального курса. То же касается переводов родственникам и оплаты учёбы.
Цены на топливо и ЖКХ
Многие ресурсы, включая газ и нефтепродукты, закупаются за доллары, поэтому рост валюты может отразиться на коммунальных платежах.
Онлайн-конвертер и где искать актуальные курсы
Сервисы типа Minfin, официальные сайты банков и онлайн-конвертеры позволяют в любой момент узнать точный курс. Используйте проверенные источники, чтобы избежать дезинформации.
Проверка курса перед обменом может сэкономить значительную сумму, особенно если речь идёт о переводе в несколько тысяч гривен.
Примеры онлайн-инструментов
- Minfin.com.ua — отображает курсы в банках и обменниках
- НБУ — официальный курс для расчётов и отчётности
- Конвертер валют — удобно считать суммы в UAH, USD, EUR, PLN
Рекомендации перед обменом валюты
Перед тем как обменять валюту, следует учитывать несколько важных факторов. Это поможет избежать переплат, скрытых комиссий и неприятных сюрпризов.
Эти советы актуальны как для крупных операций, так и для повседневных расчётов в поездках или при онлайн-покупках.
Советы:
- Сравните курсы в 3–4 банках и обменниках
- Уточняйте наличие комиссий при обмене
- Выбирайте лицензированные обменные пункты
- Уточняйте курс при оплате картой — он может отличаться от наличного
- Проверяйте время обновления данных — курс может меняться каждые 10–15 минут
Чего ожидать от курса валют в ближайшие дни
На 3 июня курс валют в Украине демонстрирует умеренную стабильность. Доллар и евро удерживаются в узком коридоре, что создаёт комфортные условия для планирования покупок и поездок.
В ближайшие дни можно ожидать незначительных колебаний, обусловленных внешними экономическими факторами и политикой НБУ. Тем не менее, тенденция к плавному росту курса доллара остаётся в силе.
Следите за курсом ежедневно, особенно если планируются крупные покупки или международные транзакции. Используйте онлайн-конвертеры, доверяйте проверенным источникам и принимайте решения на основе полной информации.
Ранее мы писали о том, что доллар скоро может подорожать: прогноз курса валют на июнь 2025.