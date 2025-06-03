На фоне нестабильной экономической ситуации, колебания валют стали важным ориентиром для всех, кто сталкивается с покупками за границей, международными переводами и бизнесом. Даже те, кто редко следит за экономическими новостями, всё чаще интересуются курсом доллара, евро или злотого, ведь эти показатели прямо влияют на цены товаров, аренду и отпускные расходы. В 2025 году актуальность валютного курса усилилась из-за геополитических изменений, инфляционного давления и перемен в монетарной политике центральных банков.

Сегодня, 3 июня, валютные котировки особенно важны для тех, кто планирует обмен средств, оплату за границей или отслеживает тенденции для сбережений. Официальные данные от Национального банка Украины, а также информация из банков и обменных пунктов, помогут сориентироваться в выгодных предложениях и избежать переплат. В статье DNEWS представлены актуальные курсы валют, динамика за последнюю неделю и сравнение условий в разных финансовых учреждениях.

Средний курс валют в банках Украины на 3 июня 2025

Актуальные данные из крупнейших банков позволяют понять общую картину обменных условий. Ниже представлены средние показатели покупки и продажи.

Перед тем как отправиться в банк или обменник, важно сравнить данные нескольких источников. Это поможет найти наиболее выгодный курс и избежать неожиданных комиссий.

Доллар США (USD)

Покупка: 41,25 грн

Продажа: 41,79 грн

Курс НБУ: 41,6184 грн

Евро (EUR)

Покупка: 46,90 грн

Продажа: 47,65 грн

Курс НБУ: 47,5032 грн

Польский злотый (PLN)

Покупка: 10,75 грн

Продажа: 11,40 грн

Курс НБУ: 11,1515 грн

Британский фунт стерлингов (GBP)

Покупка: 55,65 грн

Продажа: 56,60 грн

Курс НБУ: 56,3243 грн

Швейцарский франк (CHF)

Покупка: 49,90 грн

Продажа: 50,95 грн

Курс НБУ: 50,8907 грн

Наличный курс в обменниках: что предлагают пункты обмена

Перед обращением в обменный пункт стоит изучить предложения на черном рынке и в лицензированных кассах. Это особенно актуально в ситуациях, когда курс в банках не устраивает.

Информация по наличному курсу обновляется регулярно, и стоит учитывать возможные комиссии при обмене.

Доллар США

Покупка: 41,40 грн

Продажа: 41,45 грн

Евро

Покупка: 47,36 грн

Продажа: 47,55 грн

Польский злотый

Покупка: 11,05 грн

Продажа: 11,15 грн

Британский фунт

Покупка: 55,72 грн

Продажа: 56,28 грн

Швейцарский франк

Покупка: 50,20 грн

Продажа: 50,75 грн

Курсы валют в банках Украины: сравнение условий

Для тех, кто предпочитает пользоваться услугами конкретного банка, важно отслеживать индивидуальные котировки. Ниже — обзор предложений популярных банков на утро 3 июня.

Сравнение условий позволит выбрать банк с наиболее выгодными параметрами при обмене валют, как в кассе, так и при безналичной оплате.

Райффайзен Банк

Касса: 41,54 / 41,80 грн

По карте: 41,07 / 42,27 грн

Сенс Банк

Касса: 41,45 / 41,90 грн

По карте: 41,25 / 42,05 грн

Банк Львов

Касса: 41,38 / 41,48 грн

Правекс Банк

Касса: 41,20 / 41,75 грн

Пиреус Банк

Касса: 41,40 / 41,69 грн

Юнекс Банк

По карте: 41,95 / 41,95 грн

УБРР

Касса: 40,10 / 41,85 грн

Динамика курса валют за неделю

Понимание тенденций за последние дни позволяет делать прогнозы и выбирать лучшее время для обмена. Данные указывают на устойчивость курса с незначительными колебаниями.

Инвесторам и тем, кто планирует крупные покупки, особенно важно отслеживать эту динамику, ведь даже 10 копеек разницы могут сыграть значимую роль при больших суммах.

Курс доллара

28 мая: покупка — 41,30 грн, продажа — 41,80 грн

03 июня: покупка — 41,25 грн, продажа — 41,79 грн

Курс евро

28 мая: покупка — 46,90 грн, продажа — 47,60 грн

03 июня: покупка — 46,90 грн, продажа — 47,65 грн

Курс злотого

28 мая: покупка — 10,72 грн, продажа — 11,38 грн

03 июня: покупка — 10,75 грн, продажа — 11,40 грн

На что влияет курс валют сегодня

Колебания валют оказывают влияние не только на туристов и бизнес, но и на внутренние цены. Рост доллара или евро может привести к увеличению стоимости импортных товаров, техники и даже аренды.

Следовательно, отслеживание курса валют — это не только финансовый интерес, но и способ адаптации к изменяющимся реалиям. Особенно важно это для малого бизнеса и фрилансеров.

Повседневные расходы

Покупка бытовой техники, одежды и продуктов, завезённых из Европы, напрямую зависит от курса валют.

Путешествия и переводы

Планирование поездок за границу требует расчёта бюджета на основе актуального курса. То же касается переводов родственникам и оплаты учёбы.

Цены на топливо и ЖКХ

Многие ресурсы, включая газ и нефтепродукты, закупаются за доллары, поэтому рост валюты может отразиться на коммунальных платежах.

Онлайн-конвертер и где искать актуальные курсы

Сервисы типа Minfin, официальные сайты банков и онлайн-конвертеры позволяют в любой момент узнать точный курс. Используйте проверенные источники, чтобы избежать дезинформации.

Проверка курса перед обменом может сэкономить значительную сумму, особенно если речь идёт о переводе в несколько тысяч гривен.

Примеры онлайн-инструментов

Minfin.com.ua — отображает курсы в банках и обменниках

НБУ — официальный курс для расчётов и отчётности

Конвертер валют — удобно считать суммы в UAH, USD, EUR, PLN

Рекомендации перед обменом валюты

Перед тем как обменять валюту, следует учитывать несколько важных факторов. Это поможет избежать переплат, скрытых комиссий и неприятных сюрпризов.

Эти советы актуальны как для крупных операций, так и для повседневных расчётов в поездках или при онлайн-покупках.

Советы:

Сравните курсы в 3–4 банках и обменниках

Уточняйте наличие комиссий при обмене

Выбирайте лицензированные обменные пункты

Уточняйте курс при оплате картой — он может отличаться от наличного

Проверяйте время обновления данных — курс может меняться каждые 10–15 минут

Чего ожидать от курса валют в ближайшие дни

На 3 июня курс валют в Украине демонстрирует умеренную стабильность. Доллар и евро удерживаются в узком коридоре, что создаёт комфортные условия для планирования покупок и поездок.

В ближайшие дни можно ожидать незначительных колебаний, обусловленных внешними экономическими факторами и политикой НБУ. Тем не менее, тенденция к плавному росту курса доллара остаётся в силе.

Следите за курсом ежедневно, особенно если планируются крупные покупки или международные транзакции. Используйте онлайн-конвертеры, доверяйте проверенным источникам и принимайте решения на основе полной информации.

Ранее мы писали о том, что доллар скоро может подорожать: прогноз курса валют на июнь 2025.