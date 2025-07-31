На 31 июля 2025 года курс валют в Украине стабилизировался, но продолжает демонстрировать колебания. В этой статье мы подробно рассмотрим актуальные курсы валют в банках, обменных пунктах и на межбанке. Также предоставим полезную информацию, которая поможет вам выбрать самый выгодный способ обмена валюты.

В условиях изменчивости валютного рынка Украины очень важно следить за курсом валют в реальном времени. Особенно это касается тех, кто планирует обменивать валюту в банках, обменных пунктах или на межбанке. В обзоре от DNEWS мы подробно рассмотрим актуальные данные о курсе доллара, евро, польского злотого, британского фунта и швейцарского франка.

Средний курс валют в банках Украины на 31 июля 2025 года

На 31 июля курс валют в крупнейших банках Украины выглядит следующим образом:

USD (Доллар США)

Покупка: 41,4500 грн

41,4500 грн Продажа: 41,9400 грн

41,9400 грн Курс НБУ: 41,7662 грн

EUR (Евро)

Покупка: 47,6000 грн

47,6000 грн Продажа: 48,4750 грн

48,4750 грн Курс НБУ: 48,1481 грн

PLN (Польский злотый)

Покупка: 11,0000 грн

11,0000 грн Продажа: 11,5000 грн

11,5000 грн Курс НБУ: 11,2818 грн

GBP (Британский фунт)

Покупка: 55,0000 грн

55,0000 грн Продажа: 56,4000 грн

56,4000 грн Курс НБУ: 55,8268 грн

CHF (Швейцарский франк)

Покупка: 51,0000 грн

51,0000 грн Продажа: 52,4000 грн

52,4000 грн Курс НБУ: 51,7709 грн

Эти курсы отражают средние значения, которые могут варьироваться в зависимости от банка и времени суток. При этом стоит учитывать, что курсы валют в банках могут изменяться не только по дням, но и в течение дня в зависимости от спроса и предложения.

Курс валют в обменных пунктах на 31 июля

В обменных пунктах крупнейших городов Украины ситуация несколько отличается. На 31 июля в Киеве, Львове, Запорожье, Харькове, Днепре и Одессе курс валют следующий:

USD (Доллар США)

Покупка: 41,65 грн

41,65 грн Продажа: 41,72 грн

EUR (Евро)

Покупка: 48,00 грн

48,00 грн Продажа: 48,42 грн

PLN (Польский злотый)

Покупка: 11,25 грн

11,25 грн Продажа: 11,43 грн

GBP (Британский фунт)

Покупка: 55,38 грн

55,38 грн Продажа: 56,04 грн

CHF (Швейцарский франк)

Покупка: 51,50 грн

51,50 грн Продажа: 52,50 грн

Кроме того, обменные пункты могут взимать дополнительные комиссии, которые также влияют на итоговый курс обмена. Это важно учитывать при планировании обмена валюты, чтобы избежать неожиданных затрат.

Динамика курса валют на межбанке 31 июля

Межбанк, как правило, представляет собой самый гибкий рынок, на котором происходят основные торговые операции валют. Курс валют на межбанке 31 июля 2025 года составил:

USD (Доллар США)

Покупка: 41,6900 грн

41,6900 грн Продажа: 41,7300 грн

EUR (Евро)

Покупка: 47,7725 грн

47,7725 грн Продажа: 47,8017 грн

Как видно, межбанк показывает незначительные колебания по сравнению с курсами, установленными банками и обменниками. Однако даже незначительные изменения могут оказывать влияние на спрос и предложение.

Как выбрать лучший способ обмена валюты

Чтобы выбрать наиболее выгодный способ обмена валюты, необходимо учитывать не только текущие курсы, но и дополнительные комиссии и сборы, которые могут быть начислены при обмене. Например, банки могут взимать комиссию за конвертацию при оплате картой или за снятие наличных в банкоматах.

Обменные пункты часто предлагают более выгодные курсы, но их следует выбирать с осторожностью, так как некоторые из них могут иметь скрытые комиссии. Чтобы получить точную информацию о всех возможных сборах, всегда уточняйте условия в обменниках или банках.

Курс валют в Украине на 31 июля 2025 года демонстрирует небольшие колебания, но остаётся достаточно стабильным. При этом, для тех, кто планирует обмен валюты, важно внимательно следить за курсами и учитывать все дополнительные сборы и комиссии. Независимо от того, где вы планируете обменивать валюту, всегда выбирайте наиболее выгодный курс, который соответствует вашим финансовым целям.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в августе 2025 года в Украине: прогноз и реальные ожидания.