На фоне экономической нестабильности и мировой напряжённости обменный курс продолжает оставаться чувствительной темой. Малейшие колебания курсов валют в Украине отражаются на повседневной жизни граждан — от цен в супермаркетах до ставок по кредитам. 6 июня 2025 года курс доллара и евро демонстрирует умеренное движение, но многие всё же задаются вопросом, где выгоднее обменять валюту, какие банки предлагают оптимальные ставки и что происходит на межбанке. Эта статья DNEWS поможет вам сориентироваться в актуальной ситуации, чтобы сохранить свои финансы и принять обоснованные решения.

Средний курс валют в банках Украины на 6 июня

Перед тем как идти в банк или обменный пункт, важно понимать общую картину по стране. Средние курсы в банках демонстрируют устойчивую динамику, а Национальный банк Украины продолжает публиковать актуальные официальные значения.

Перед тем как перейти к обзору курсов в отдельных учреждениях, рассмотрим усреднённые показатели на сегодня. Это позволит соотнести предложения банков и обменников с рыночной реальностью.

Курс доллара США

Сегодня средний курс покупки доллара в банках составляет 41,13 грн, продажа — 41,70 грн. Национальный банк установил официальный курс на уровне 41,4717 грн. По сравнению с предыдущим днём доллар продемонстрировал незначительное снижение, что может говорить о временной стабилизации.

Курс евро

Евро держится стабильно: средняя покупка — 47,15 грн, продажа — 47,75 грн. Официальный курс НБУ составляет 47,3773 грн, что на 18 копеек выше предыдущего значения. Такая динамика говорит о небольшом укреплении европейской валюты.

Польский злотый, британский фунт и швейцарский франк

Курс злотого варьируется в банках от 10,80 грн (покупка) до 11,45 грн (продажа), в то время как официальный курс — 11,0559 грн. Британский фунт стабилен: 55,50 грн на покупку и 56,50 грн на продажу, по данным НБУ — 56,2729 грн. Франк продаётся в банках по 50,85 грн, при покупке — по 50,00 грн, официальный курс — 50,5938 грн.

Наличный курс валют в обменниках

В розничных обменных пунктах колебания менее заметны. Однако для практического использования именно эти курсы имеют наибольшее значение для большинства граждан.

Чтобы принять взвешенное решение, стоит учитывать не только курсы покупки и продажи, но и потенциальные комиссии. Наличный курс может отличаться даже внутри одного города.

Обменный курс доллара и евро

На 6 июня 2025 года курс доллара наличный стабилен: 41,34 грн за покупку и 41,40 грн за продажу. Евро немного скорректировался: 47,45 грн и 47,65 грн соответственно. При этом изменений по сравнению с 5 июня практически нет.

Курс злотого, фунта и франка

Польский злотый можно приобрести по 11,15 грн, а сдать — по 11,05 грн. Британский фунт стоит 55,80 грн при покупке и 56,40 грн при продаже. Франк оценивается в 50,30–50,88 грн. Все эти значения говорят об устойчивости курсов и отсутствии резких скачков.

Обзор курсов валют в популярных банках

Прежде чем отправляться в отделение, разумно сравнить предложения ведущих банков Украины. Ниже представлена выборка из актуальных данных на 6 июня 2025 года.

Это поможет тем, кто предпочитает официальные учреждения, подобрать лучшее предложение с учётом своих целей — будь то обмен, оплата картой или расчёты в иностранной валюте.

ПриватБанк и Райффайзен Банк

ПриватБанк предлагает курс доллара 41,05 / 41,65, при оплате картой — 41,15 / 41,67. Райффайзен устанавливает немного иной курс — 41,29 / 41,54 в кассах и 40,85 / 42,07 по безналу. Как видно, здесь можно найти выгоду в зависимости от метода оплаты.

ПУМБ и Универсал Банк

ПУМБ предлагает курс 41,30 / 41,90 в кассе и 41,40 / 41,70 при оплате картой. Универсал Банк держит курс на уровне 40,65 / 41,65, не предоставляя данных по карточным операциям.

Сенс Банк и Укрсиббанк

Сенс Банк зафиксировал курс 41,25 / 41,70 в кассе и 41,20 / 41,90 по карте. Укрсиббанк предлагает 41,10 / 41,70, но без дополнительной информации по картам.

Таскомбанк, абанк и Прокредит Банк

У Таскомбанка курс — 41,10 / 41,65, у абанка — 41,20 / 41,90. Прокредит Банк предлагает одинаковый курс как в кассе, так и по карте — 41,20 / 41,75.

Актуальные предложения в других банках

Для более полной картины стоит обратить внимание и на меньшие финансовые учреждения. Некоторые из них могут предложить более выгодные условия, особенно в зависимости от региона.

Особенно это актуально для тех, кто планирует обменять крупные суммы и заинтересован в лучшем курсе.

Банк Кредит Днепр и МТБ Банк

Курс в Банке Кредит Днепр — 41,32 / 41,67, в МТБ — 41,20 / 41,70. Эти значения укладываются в среднерыночный диапазон.

Банк Львов и Правекс Банк

Банк Львов предлагает 41,24 / 41,35, а Правекс — 41,00 / 41,50 в кассе и 41,20 / 41,50 при безналичном расчёте.

Коминбанк, Клиринговый Дом и Юнекс Банк

Коминбанк: 41,13 / 41,65, Клиринговый Дом: 41,15 / 41,50. Юнекс Банк интересен тем, что предлагает 41,95 / 41,95 при оплате картой.

Агропросперис Банк

Агропросперис Банк предлагает 41,25 / 41,65 в кассе и 41,55 / – по карте. Некоторые данные не указываются, поэтому рекомендуется уточнять условия по телефону.

Курс валют на межбанке

Межбанковский рынок задаёт тон всему валютному сектору Украины. Именно здесь формируются основные ориентиры, на которые ориентируются банки и обменные пункты.

На 6 июня торги открыты, и данные показывают незначительное снижение. Это может говорить о понижении спроса на валюту со стороны бизнеса.

Курс доллара и евро на межбанке

Покупка доллара — 41,3900 грн, продажа — 41,4200 грн. Евро торгуется по 47,2508 / 47,2767 грн, что демонстрирует снижение на 30 копеек. Такая коррекция может быть временной и зависеть от спроса импортеров.

Динамика курса валют за последние дни

Отслеживание тренда важно для тех, кто планирует валютные операции. Даже небольшое колебание может повлиять на выгодность обмена.

Графики показывают, что доллар с 3 июня снизился с 41,825 грн (продажа) до 41,700 грн, а курс покупки опустился с 41,3 грн до 41,13 грн. Евро тоже откорректировался в пределах нескольких копеек.

Рекомендации тем, кто планирует обмен валюты

Не спешите с обменом, если нет срочной необходимости. При возможности — сравнивайте предложения разных банков, следите за курсами на межбанке и уточняйте комиссии. Особенно это актуально при операциях с картами.

Для крупных сумм разумнее обратиться в банк с лучшими условиями. При небольших операциях можно воспользоваться обменниками, но важно проверять актуальные данные.

Анализ курсов валют на 6 июня 2025 года показывает относительную стабильность на фоне глобальных колебаний. Доллар и евро удерживаются в пределах привычного коридора, банки не демонстрируют значительных отклонений от средних значений, а наличный рынок остаётся спокойным.

Следите за динамикой, принимайте взвешенные решения и обращайте внимание на комиссии. Консервативный подход и внимательное изучение рыночных условий помогут вам сохранить и приумножить финансы.

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