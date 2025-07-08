На 8 июля 2025 года курс валют в Украине продолжает изменяться, и эти изменения важны для тех, кто планирует обмен валюты в ближайшие дни или интересуется экономической ситуацией. Знание актуальных цифр поможет вам сделать более выгодные финансовые решения. Давайте разберем, как изменился курс валют по состоянию на 8 июля и какие прогнозы можно сделать на ближайшие недели.

Обзор курса валют в Украине на 8 июля

Средний курс валют в банках Украины на 8 июля демонстрирует определенные колебания. Доллар, евро, злотый и фунт остаются в пределах стабильных значений, но некоторые изменения дают повод для размышлений.

На сегодняшний день, курс валют показывает следующие результаты:

Доллар США (USD)

Покупка : 41,50 UAH

: 41,50 UAH Продажа : 42,00 UAH

: 42,00 UAH Курс НБУ: 41,7975 UAH

Доллар США на сегодня сохраняет стабильность, оставаясь в пределах 41,50 – 42 гривны за доллар. Это говорит о стабильности американской валюты на рынке, что полезно для тех, кто планирует обмен валюты или готовится к поездкам за рубеж.

Текущий курс валюты несколько выше, чем в прошлом месяце, но колебания незначительные, что придает уверенности на ближайшую неделю.

Евро (EUR)

Покупка : 49,00 UAH

: 49,00 UAH Продажа : 49,50 UAH

: 49,50 UAH Курс НБУ: 49,0285 UAH

Евро также не претерпел существенных изменений, однако колебания на 0,09 UAH говорят о небольших коррекциях. Если сравнивать с курсом на начало июля, евро немного подешевел, но остается достаточно стабильным.

Злотый (PLN)

Покупка : 11,20 UAH

: 11,20 UAH Продажа : 11,80 UAH

: 11,80 UAH Курс НБУ: 11,5424 UAH

Злотый продолжает оставаться в пределах 11,5 гривны за 1 PLN. Для тех, кто планирует поездки в страны Восточной Европы, злотый в стабильной зоне. Однако изменения в курсе могут свидетельствовать о внутренней экономической нестабильности в регионе.

Фунт стерлингов (GBP)

Покупка : 56,30 UAH

: 56,30 UAH Продажа : 57,55 UAH

: 57,55 UAH Курс НБУ: 56,9198 UAH

Фунт стерлингов на сегодняшний день также демонстрирует незначительные колебания, но находится в пределах того же диапазона, что и на прошлой неделе. Этот курс важен для тех, кто планирует обмен валюты для поездки в Великобританию или другие страны с использованием фунта.

Динамика курса валют в банках Украины

Средний курс валют в банках Украины отражает следующие данные:

Доллар США (USD)

Покупка : 41,50 UAH

: 41,50 UAH Продажа : 42,00 UAH

: 42,00 UAH Курс НБУ: 41,7975 UAH

На 8 июля доллар продолжает сохраняться на стабильном уровне. Межбанковский курс не демонстрирует резких колебаний, что также подтверждается данными о курсе в различных банках.

Евро (EUR)

Покупка : 49,00 UAH

: 49,00 UAH Продажа : 49,50 UAH

: 49,50 UAH Курс НБУ: 49,0285 UAH

Евро в банках также демонстрирует небольшие колебания. Обмен валюты на евро в банках можно провести по курсу, близкому к 49,0-49,5 гривен за евро.

Злотый (PLN)

Покупка : 11,20 UAH

: 11,20 UAH Продажа : 11,80 UAH

: 11,80 UAH Курс НБУ: 11,5424 UAH

Злотый стабильный и в пределах разумных колебаний. Этот курс остается выгодным для тех, кто планирует поездки в Польшу и другие страны Европы.

Фунт стерлингов (GBP)

Покупка : 56,30 UAH

: 56,30 UAH Продажа : 57,55 UAH

: 57,55 UAH Курс НБУ: 56,9198 UAH

Фунт стерлингов немного колеблется в пределах 56,30 и 57,55 UAH, что также указывает на умеренные колебания валюты.

Как выбрать лучший курс валют

Для того чтобы обменять валюту выгодно, важно следить за курсом в разных обменных пунктах и банках. Курс может варьироваться в зависимости от места обмена, а также от выбранной валюты. Некоторые банки и обменники предлагают более выгодные курсы, но могут взимать комиссию за конвертацию.

Прогнозы на ближайшие недели

Анализируя текущий курс, можно ожидать дальнейшую стабильность в курсе доллара и евро, но возможны небольшие колебания в зависимости от ситуации на мировых рынках.

На 8 июля 2025 года курс валют в Украине продолжает оставаться в пределах стабильности. Для тех, кто планирует обмен валюты, важно отслеживать изменения и выбирать наиболее выгодные моменты для конверсии. В ближайшие дни можно ожидать легкие колебания в курсах доллара и евро, но они не будут значительными.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.