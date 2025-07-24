Сегодня, 24 июля 2025 года, курс валют в Украине продолжает оставаться на стабильном уровне. Тем не менее, как всегда, обменные курсы валют, такие как доллар США, евро и другие, могут варьироваться в зависимости от различных факторов: от ситуации на мировых рынках до политической обстановки. Важно следить за актуальными данными и учитывать их при проведении финансовых операций. Детали — в материале от DNEWS.

Обзор курса валют в Украине на 24 июля

Курс доллара на 24 июля 2025 года в Украине продолжает оставаться в пределах 41,5 — 42,0 гривен. Это довольно стабильный показатель по сравнению с предыдущими неделями. Подробные данные о курсе валют на этот день можно найти как в банках, так и в обменных пунктах. Для удобства обмена валют, важно знать не только курс покупки, но и курс продажи, который может отличаться в зависимости от точки обмена.

Курс доллара США

На данный момент средний курс доллара в украинских банках составляет:

Покупка : 41,50 грн

: 41,50 грн Продажа : 42,00 грн

: 42,00 грн Курс НБУ: 41,77 грн

Таким образом, курс доллара на 24 июля стабилен, а его разница между покупкой и продажей в банках и обменниках составляет 0,5 грн, что типично для текущего периода. Важно отметить, что курс может изменяться в зависимости от того, где именно проводится обмен валют — в обменных пунктах или в банках.

Курс евро на 24 июля 2025 года

Евро продолжает колебаться в районе 48-50 грн. В частности, на 24 июля 2025 года средний курс евро в банках составляет:

Покупка : 48,60 грн

: 48,60 грн Продажа : 49,30 грн

: 49,30 грн Курс НБУ: 48,98 грн

Как и в случае с долларом, на курс евро могут влиять различные экономические факторы, такие как изменение ставок Европейским Центральным Банком и макроэкономические показатели.

Курс польского злотого

Польский злотый, как и евро, также остаётся в пределах разумных значений, с небольшими колебаниями. На 24 июля 2025 года:

Покупка : 11,05 грн

: 11,05 грн Продажа : 11,60 грн

: 11,60 грн Курс НБУ: 11,50 грн

Этот курс также остаётся в пределах стабильности, однако изменения на валютном рынке Польши могут повлиять на его стоимость.

Курс британского фунта стерлингов

Британский фунт на 24 июля 2025 года в Украине стоит:

Покупка : 55,65 грн

: 55,65 грн Продажа : 57,05 грн

: 57,05 грн Курс НБУ: 56,55 грн

Курс фунта также имеет определённую изменчивость, поскольку он тесно связан с политической ситуацией в Великобритании, особенно в свете продолжающегося экономического восстановления после Брекзита.

Курс швейцарского франка

Швейцарский франк на 24 июля также демонстрирует стабильность:

Покупка : 52,00 грн

: 52,00 грн Продажа : 53,00 грн

: 53,00 грн Курс НБУ: 52,65 грн

Франк является довольно стабильной валютой, в связи с этим его курс изменяется незначительно. Однако стоит отметить, что он может варьироваться в зависимости от изменений на глобальных финансовых рынках.

Сравнение курса валют в разных банках и обменниках

Каждый банк и обменный пункт может предложить различный курс валют. Например, в Райффайзен Банк курс покупки доллара составляет 41,66 грн, а продажи — 41,94 грн. В то время как в Сенс Банк курс покупки составляет 41,55 грн, а продажи — 42,05 грн.

Это различие может быть важным при обмене значительных сумм, особенно если учесть возможные комиссии за конвертацию.

Обмен валют в Украине: как выбрать лучший курс

Чтобы получить наилучший курс обмена, необходимо сравнивать предложения разных банков и обменных пунктов. Многие украинские граждане предпочитают использовать онлайн-ресурсы для проверки актуальных курсов и для выбора наиболее выгодных предложений. Такие платформы, как Minfin.com.ua, предоставляют информацию о курсах валют в банках и обменных пунктах в реальном времени.

Влияние внешней экономики на курс валют

Необходимо учитывать, что курс валют не зависит исключительно от внутренней ситуации в Украине. Он также тесно связан с экономикой стран, чьи валюты используются в международной торговле, такими как США, Евросоюз и Великобритания. На курс валют могут влиять такие факторы, как политическая стабильность, экономические санкции и изменения в мировых ценах на нефть.

Ранее мы писали о том, почему не меняют доллары старого образца: что нужно знать.