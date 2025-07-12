Сегодняшний курс валют в Украине интересует не только тех, кто работает с валютой напрямую — он влияет на цены, отпускные планы и даже выбор способа оплаты. С 12 июля 2025 года в стране сохраняется стабильная, но слегка колеблющаяся динамика по основным валютам. Средний курс доллара США в банках находится в диапазоне 41,50–41,95 гривен, а евро торгуется в пределах 48,65–49,35 гривен. Такие значения становятся ориентирами как для обменных пунктов, так и для безналичных расчетов. Важно понимать не только текущие цифры, но и причины колебаний, их отражение в курсе Национального банка и перспективы движения в ближайшие дни. Эта статья от DNEWS поможет разобраться, где выгоднее менять валюту, чем отличаются банковские курсы, и как использовать полученную информацию в своей финансовой стратегии.

Средний курс валют в банках на 12 июля

На фоне валютных торгов курс валют в Украине на 12 июля 2025 года отличается умеренной волатильностью. Ведущие банки уже обновили котировки, ориентируясь на тренды межбанка и курс НБУ.

Курс доллара США (USD)

Средний курс доллара в банках сегодня составляет:

Покупка — 41,50 грн (−0,05)

— 41,50 грн (−0,05) Продажа — 41,95 грн (−0,09)

— 41,95 грн (−0,09) Курс НБУ — 41,8232 грн

При этом в некоторых банках можно найти выгодные условия для определённых типов операций. Например:

ПриватБанк предлагает покупку по 41,35 и продажу по 41,95

предлагает покупку по 41,35 и продажу по 41,95 Коминбанк — 41,59 / 41,85

— 41,59 / 41,85 Агропросперис Банк — 41,63 / 42,02

Таким образом, разница между покупкой и продажей у большинства банков укладывается в диапазон 40–60 копеек, что относительно приемлемо для обычных операций.

Курс евро (EUR)

По состоянию на 12 июля, курс евро в Украине составляет:

Покупка — 48,65 грн (−0,05)

— 48,65 грн (−0,05) Продажа — 49,35 грн (+0,10)

— 49,35 грн (+0,10) Курс НБУ — 48,975 грн

Изменение в 10 копеек по продаже говорит о слабом повышательном давлении, но общая динамика остаётся в боковом коридоре.

В банках:

ПУМБ предлагает 41,60 / 41,90 по доллару и 49,05 / 49,25 по евро

предлагает 41,60 / 41,90 по доллару и 49,05 / 49,25 по евро Сенс Банк — 41,50 / 42,05 (доллар), 48,90 / 49,40 (евро)

Показатели евро сигнализируют об устойчивости европейской валюты на фоне украинской гривны.

Обменный курс в кассах и наличные операции

Переходя от среднего курса к реальным значениям в обменных пунктах, важно учитывать и разницу между курсами покупки и продажи, и их стабильность.

Наличный курс в обменных пунктах

На 12 июля наличный курс основных валют в кассах банков и обменниках выглядит так:

Доллар США — покупка 41,62 грн / продажа 41,70 грн

— покупка 41,62 грн / продажа 41,70 грн Евро — покупка 49,05 грн / продажа 49,25 грн

— покупка 49,05 грн / продажа 49,25 грн Польский злотый (PLN) — 11,47 / 11,60 грн

— 11,47 / 11,60 грн Фунт стерлингов (GBP) — 56,50 / 57,10 грн

— 56,50 / 57,10 грн Швейцарский франк (CHF) — 52,50 / 53,00 грн

Разница между безналичным и наличным курсом невелика. В обменниках курс может быть выгоднее, особенно если речь идет о крупных суммах и умелом выборе места обмена.

Факторы, влияющие на наличный курс

Наличный курс валют в Украине формируется с учетом не только официального курса НБУ, но и ситуации на межбанковском рынке, ликвидности в обменных сетях и потребительского спроса. Как правило, по пятницам и понедельникам курс может колебаться сильнее — это связано с формированием недельных стратегий у банков и трейдеров.

Курс валют в разных банках Украины

Актуальные курсы валют по банкам позволяют определить, где именно выгоднее менять деньги — будь то наличная валюта или конвертация по карте.

Обзор предложений по доллару и евро

Рассмотрим предложения нескольких банков по курсу валют в Украине на 12 июля:

ПриватБанк — 41,35 / 41,95

— 41,35 / 41,95 ПУМБ — 41,50 / 42,10

— 41,50 / 42,10 Сенс Банк — 41,55 / 42,05

— 41,55 / 42,05 monobank — 41,55 / 42,01

— 41,55 / 42,01 Коминбанк — 41,59 / 41,85

При оплате картой наблюдаются небольшие отклонения — разница может составлять до 15–20 копеек. Например, ПУМБ при оплате картой предлагает 41,60 / 41,90.

Влияние комиссии на реальный курс

Некоторые банки могут взимать скрытые комиссии при безналичной оплате, что увеличивает фактический курс. Поэтому перед покупкой за границей или онлайн стоит уточнить условия у оператора или через мобильное приложение.

Конвертация валют по актуальному курсу

Для расчета стоимости иностранной валюты в гривне удобно использовать онлайн-конвертер, который опирается на средний курс в банках. Например:

100 USD = 4155 UAH

100 EUR = 4897,50 UAH

100 PLN = 1152,79 UAH

Как правильно использовать конвертер

Онлайн-конвертер особенно полезен при:

Подготовке к поездке за границу

Онлайн-покупках в иностранных магазинах

Переводе денег между счетами в разных валютах

Следует помнить, что точная сумма в гривне может отличаться в зависимости от метода оплаты и политики банка.

Где курс выгоднее — банк или обменник

На практике, курсы в обменниках часто немного выше при продаже и чуть ниже при покупке по сравнению с банками. Однако банки предлагают больше прозрачности и защиты транзакции, особенно при крупных суммах.

Динамика валют на межбанковском рынке

Межбанковский рынок служит ориентиром для всех финансовых учреждений. По состоянию на вечер 11 июля 2025 года:

USD — 41,76 / 41,80 грн

— 41,76 / 41,80 грн EUR — 48,83 / 48,86 грн

Небольшое снижение по доллару (−0,04 грн) говорит о сохранении умеренного давления на гривну, но без резких колебаний.

Что влияет на динамику межбанка

Межбанк реагирует на:

Заявки импортеров и экспортеров

Внутренний спрос на валюту

Решения НБУ по интервенциям

Влияние международных рынков

На текущий момент нет признаков агрессивных колебаний — торговля остается в пределах ожидаемой нормы.

Прогноз до конца недели

Эксперты предполагают, что курс валют в Украине до конца недели сохранится в диапазоне:

USD — 41,50–42,00 грн

— 41,50–42,00 грн EUR — 48,80–49,40 грн

Существенных макроэкономических изменений не ожидается, что способствует относительной предсказуемости курса.

Городские различия в обменных пунктах

Курс валют по городам Украины показывает, что в зависимости от региона курс может немного отличаться.

Примеры по крупным городам

Киев — 41,62 / 41,70 (USD), 49,05 / 49,25 (EUR)

— 41,62 / 41,70 (USD), 49,05 / 49,25 (EUR) Львов — 41,61 / 41,72, 49,00 / 49,27

— 41,61 / 41,72, 49,00 / 49,27 Одесса — 41,60 / 41,69, 49,04 / 49,28

— 41,60 / 41,69, 49,04 / 49,28 Харьков — 41,63 / 41,73, 49,07 / 49,22

— 41,63 / 41,73, 49,07 / 49,22 Днепр — 41,60 / 41,71, 49,06 / 49,26

Почему курс меняется в зависимости от города

На курс влияет уровень конкуренции между обменниками, доступ к наличной валюте и даже местные экономические особенности. В туристических зонах курс может быть выше из-за повышенного спроса.

Практические советы по обмену валюты

В условиях небольшой разницы между курсами важно подбирать не только лучшее место обмена, но и учитывать другие нюансы.

Как обменивать выгодно

Сравнивайте предложения в банках и обменниках

Уточняйте комиссии при оплате картой

Выбирайте момент обмена, избегая пиковых дат

Следите за динамикой на межбанке и курсе НБУ

Безопасность и прозрачность

При крупных суммах лучше обращаться в банковские отделения или лицензированные обменники. Также важно сохранять квитанции для подтверждения операций при необходимости.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.