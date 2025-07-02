Курс валют в Украине является важным индикатором для всех, кто занимается международными транзакциями, а также для тех, кто планирует поездки за границу или инвестиции. Важно знать, какие колебания происходят на рынке валют, чтобы сделать выгодные операции. Сегодня, 2 июля 2025 года, курс валют в банках и обменных пунктах Украины демонстрирует интересные изменения, которые будут полезны как частным клиентам, так и бизнесу. DNEWS рассказывает подробно.

Что влияет на курс валют

Колебания курсов валют происходят под воздействием множества факторов. Среди них — экономическая ситуация в стране, изменения в мировой экономике, политическая стабильность, а также решения, принимаемые Национальным банком Украины (НБУ).

Прежде чем рассматривать текущие курсы валют, важно отметить, что сегодня, 2 июля, наблюдаются незначительные колебания на межбанковском рынке, что может повлиять на курс как в банках, так и в обменных пунктах.

Средний курс валют на сегодня

На 2 июля 2025 года, средний курс валют в Украине выглядит следующим образом:

Курс доллара США

Покупка : 41,45 UAH

: 41,45 UAH Продажа : 42,10 UAH

: 42,10 UAH Курс НБУ: 41,82 UAH

Курс евро

Покупка : 48,98 UAH

: 48,98 UAH Продажа : 49,75 UAH

: 49,75 UAH Курс НБУ: 49,41 UAH

Курс польского злотого (PLN)

Покупка : 11,20 UAH

: 11,20 UAH Продажа : 11,80 UAH

: 11,80 UAH Курс НБУ: 11,64 UAH

Курс британского фунта (GBP)

Покупка : 56,50 UAH

: 56,50 UAH Продажа : 58,00 UAH

: 58,00 UAH Курс НБУ: 57,54 UAH

Курс швейцарского франка (CHF)

Покупка : 52,38 UAH

: 52,38 UAH Продажа : 53,50 UAH

: 53,50 UAH Курс НБУ: 53,04 UAH

Эти показатели отражают средний курс в банках на 2 июля 2025 года и являются важными для тех, кто планирует совершать валютные операции.

Разница между курсами покупки и продажи

Разница между курсами покупки и продажи валюты у разных банков может существенно варьироваться, что влияет на итоговую стоимость валютных операций для клиентов. Например, если рассматривать курс Приватбанка, то разница в курсе покупки и продажи составляет:

USD : 41,39 / 41,99 UAH

: 41,39 / 41,99 UAH EUR: 48,75 / 49,75 UAH

Таким образом, важно выбирать банк, который предлагает более выгодные условия для совершения валютных операций.

Курс валют в обменных пунктах

На 2 июля 2025 года в обменных пунктах Украины также наблюдаются следующие курсы:

USD : 41,65 UAH (покупка), 41,71 UAH (продажа)

: 41,65 UAH (покупка), 41,71 UAH (продажа) EUR : 49,40 UAH (покупка), 49,60 UAH (продажа)

: 49,40 UAH (покупка), 49,60 UAH (продажа) PLN : 11,55 UAH (покупка), 11,65 UAH (продажа)

: 11,55 UAH (покупка), 11,65 UAH (продажа) GBP : 56,90 UAH (покупка), 57,50 UAH (продажа)

: 56,90 UAH (покупка), 57,50 UAH (продажа) CHF: 52,60 UAH (покупка), 53,35 UAH (продажа)

Эти данные касаются обменных пунктов в крупных городах Украины, таких как Киев, Львов, Запорожье, Харьков и Одесса.

Курс валют по данным НБУ

Курс, установленный Национальным банком Украины (НБУ), является ориентиром для банков и обменных пунктов. Сегодня курс НБУ показывает следующие значения:

USD : 41,82 UAH

: 41,82 UAH EUR : 49,41 UAH

: 49,41 UAH PLN : 11,64 UAH

: 11,64 UAH GBP : 57,54 UAH

: 57,54 UAH CHF: 53,04 UAH

Для расчетов и аналитики важно учитывать именно эти данные, так как они определяют валютные ставки на межбанковском рынке.

Динамика курса валют за последние дни

В последние дни наблюдаются небольшие изменения в курсе валют. Например, с 25 июня по 2 июля 2025 года доллар США подорожал на 0,05 UAH, евро увеличился на 0,13 UAH, а фунт стерлингов подрос на 0,25 UAH. Эта тенденция продолжает отражать общий рост цен на международных рынках.

Как выбрать лучший курс валют

Чтобы выбрать лучший курс для обмена валюты, важно учитывать несколько факторов. В первую очередь следует смотреть на разницу между курсами покупки и продажи. Часто обменные пункты и банки предлагают разные условия, и для выгодной сделки стоит тщательно сравнить эти данные.

Также полезно использовать онлайн-конвертеры валют, чтобы оперативно получать актуальные данные по курсам валют в реальном времени.

Что влияет на курс валют в Украине

Несомненно, курс валют в Украине зависит от множества факторов. Важнейшими из них являются:

Экономическая ситуация в стране. Решения, принимаемые НБУ. Мировые экономические тенденции и изменения на внешнем рынке. Политическая ситуация и внутренние изменения в стране.

Все эти факторы могут повлиять на курс валют в ближайшие дни.

Курс валют на 2 июля 2025 года демонстрирует незначительные колебания, что важно учитывать при проведении валютных операций. Независимо от того, планируете ли вы обмен валюты в банке или в обменном пункте, всегда обращайте внимание на актуальные данные и курсы покупки и продажи. Следите за динамикой курса и принимайте решения на основе последних изменений на валютном рынке.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.