Курс валют в Украине продолжает колебаться, влияя на экономическую ситуацию и решение граждан по вопросам обмена валюты. 22 июля 2025 года в банках и обменных пунктах страны можно наблюдать интересные изменения, которые могут повлиять на финансовые операции. В данной статье мы подробно рассмотрим текущие курсы валют, динамику их изменения и прогнозы на будущее.

Как узнать актуальные курсы валют в Украине

На сегодняшний день в Украине множество банков и обменных пунктов, предлагающих разные курсы валют для своих клиентов. Однако стоит учитывать, что курсы валют, представленные в официальных источниках, таких как НБУ и Minfin.com.ua, могут отличаться от тех, что предлагают конкретные банки и обменники.

В зависимости от города и обменного пункта, вы можете встретить разные расхождения в курсе валют. Так что при планировании обменных операций важно не только следить за текущими данными, но и учитывать возможные комиссии и дополнительные расходы. Более того, не все банки предоставляют возможность обмена валют по публичным курсам, некоторые могут установить свои условия для операций с наличной валютой и картами.

Средний курс валют на 22 июля 2025 года в банках и обменниках

Сегодня, 22 июля 2025 года, курс валют в банках Украины и обменных пунктах выглядит следующим образом:

Курс валют в банках

USD : Покупка — 41,5000, Продажа — 42,0500, Курс НБУ — 41,8194

: Покупка — 41,5000, Продажа — 42,0500, Курс НБУ — 41,8194 EUR : Покупка — 48,3500, Продажа — 49,0000, Курс НБУ — 48,7907

: Покупка — 48,3500, Продажа — 49,0000, Курс НБУ — 48,7907 PLN : Покупка — 11,0000, Продажа — 11,5750, Курс НБУ — 11,4986

: Покупка — 11,0000, Продажа — 11,5750, Курс НБУ — 11,4986 GBP : Покупка — 55,6000, Продажа — 56,8000, Курс НБУ — 56,3621

: Покупка — 55,6000, Продажа — 56,8000, Курс НБУ — 56,3621 CHF: Покупка — 51,7500, Продажа — 52,7000, Курс НБУ — 52,3331

Курс в обменных пунктах

USD : Покупка — 41,65, Продажа — 41,72

: Покупка — 41,65, Продажа — 41,72 EUR : Покупка — 48,80, Продажа — 49,00

: Покупка — 48,80, Продажа — 49,00 PLN : Покупка — 11,40, Продажа — 11,50

: Покупка — 11,40, Продажа — 11,50 GBP : Покупка — 56,00, Продажа — 56,60

: Покупка — 56,00, Продажа — 56,60 CHF: Покупка — 52,20, Продажа — 52,80

Эти курсы отражают среднее значение по всем обменникам Украины, включая крупные города, такие как Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. Примечание: в обменниках на территории Украины обменные курсы могут варьироваться в зависимости от региона и текущей ситуации на валютном рынке.

Динамика изменения валютных курсов

Курс валют может изменяться с каждым днем. В первую очередь на это влияют внутренние экономические факторы, а также глобальные финансовые процессы. Например, за последнюю неделю курс доллара США к гривне вырос на 0,07, евро — на 0,18, а фунт стерлингов — на 0,19. Это может означать стабилизацию ситуации или временное усиление интереса к иностранной валюте.

Изменения курса доллара и евро

На 22 июля курс доллара составил 41,82 грн, а евро — 48,79 грн. Изменение курса на несколько десятков копеек может повлиять на стоимость товаров и услуг в стране, а также на поведение потребителей, склонных к инвестициям в валюту или обмену валютных средств.

Курс фунта и швейцарского франка

Фунт стерлингов продолжает оставаться дорогим, с курсом покупки 55,6 грн и продажи 56,8 грн. Это связано с тем, что Великобритания сохраняет достаточно сильную экономику на фоне изменений в политике стран ЕС. Швейцарский франк в свою очередь также незначительно укрепился, с курсом покупки 51,75 грн и продажи 52,7 грн.

Что влияет на курс валют в Украине

Существует несколько факторов, которые могут повлиять на колебания валютных курсов:

Глобальные финансовые кризисы — такие события, как экономические санкции или мировой экономический спад, могут заставить валюты стран укрепляться или ослабевать. Политическая ситуация в стране — нестабильность в политике часто влияет на курс гривны относительно других валют. Процессы в мировой экономике — изменения в стоимости нефти, золота или других природных ресурсов могут повлиять на валютные курсы. Решения НБУ — Национальный банк Украины регулярно проводит валютные интервенции и устанавливает курсы для коммерческих банков, что также отражается на обменных курсах.

Прогноз на будущее

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы курс валют может продолжить колебаться, в зависимости от внешнеэкономических факторов. На текущий момент НБУ не планирует резких изменений курса гривны, однако в случае нестабильности экономической ситуации в Украине курс может измениться.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.