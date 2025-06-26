Курс валют на 26 июня 2025 года в Украине показывает небольшие колебания на фоне стабильной экономической ситуации. Важно отслеживать изменения курса, чтобы вовремя принять решение о конвертации средств или обмене валюты. Этот обзор поможет вам разобраться, как изменились котировки валют в банках и обменных пунктах Украины. DNEWS рассмотрит, какой курс валют в Украине установлен на сегодня и как он изменяется в зависимости от источников.
Средний курс валют в банках Украины
На 26 июня 2025 года курс валют в украинских банках отражает незначительные изменения по сравнению с предыдущими днями. Курс доллара США (USD) и евро (EUR) продолжает оставаться в пределах определённых рамок, что важным образом влияет на обменные операции, как в кассах банков, так и при оплате картой.
Курс валют в банках Украины (покупка и продажа):
- USD: 41,3500 – 41,8900
- EUR: 48,3000 – 49,0000
- PLN: 10,9000 – 11,5000
- GBP: 56,0500 – 57,2500
- CHF: 51,2500 – 52,4000
Эти данные предоставлены с учетом текущих изменений на 26 июня и могут немного варьироваться в зависимости от банка.
Курс валют в обменных пунктах Украины
В обменных пунктах курс валют также показывает небольшие изменения по сравнению с банками. Важно отметить, что разница между курсом покупки и продажи в обменниках может отличаться, что стоит учитывать при обмене валюты.
Средний курс в обменных пунктах:
- USD: 41,55 / 41,64
- EUR: 48,73 / 48,98
- PLN: 11,35 / 11,49
- GBP: 56,40 / 57,00
- CHF: 51,70 / 52,43
Эти значения актуальны на момент 11:00 26 июня 2025 года.
Динамика курса валют в последние дни
За последние несколько дней курс валют не претерпел существенных изменений. Например, курс доллара и евро демонстрируют небольшие колебания, что является обычным для межбанковских торгов. Если рассматривать динамику на 19 июня, то можно заметить следующие изменения:
- USD: В последние дни курс колебался около 42,15 на продажу и 41,6 на покупку.
- EUR: Также наблюдается плавный рост курса евро, достигнув отметки 48,98 на покупку и 49,00 на продажу.
Эти показатели подтверждают стабильность валютного рынка в Украине, несмотря на небольшие колебания.
Курс валют в разных банках
Среди крупных банков, предлагающих валютные операции на 26 июня 2025 года, стоит отметить следующие:
- Приватбанк: 41,20 / 41,80 (покупка/продажа USD)
- Райффайзен Банк: 41,50 / 41,75 (покупка/продажа USD)
- ПУМБ: 41,40 / 42,00 (покупка/продажа USD)
- Сенс Банк: 41,40 / 41,85 (покупка/продажа USD)
Эти банки предоставляют клиентам различные курсы обмена, и они могут варьироваться в зависимости от времени обновления и политик банка. Если вы планируете обмен валюты в ближайшие дни, важно заранее уточнить актуальный курс в выбранном учреждении.
Как влияет курс валют на экономику Украины
Изменения курса валют оказывают влияние на экономику страны, особенно на рынок импорта и экспорта. Курс доллара влияет на стоимость товаров и услуг, привозимых из-за рубежа, а также на цену нефти и газа. Колебания курса евро напрямую сказываются на импорте европейских товаров и услуг. Поэтому важно отслеживать все изменения на валютном рынке.
Кроме того, курс валют влияет на финансовые операции, такие как кредиты и депозиты в иностранной валюте. В случае увеличения курса доллара или евро в Украине, это может повлиять на повышение процентных ставок по таким кредитам.
На 26 июня 2025 года курс валют в Украине продолжает оставаться стабильным, несмотря на небольшие колебания. Стабильность обменного курса — важный показатель для бизнеса и обычных граждан, планирующих валютные операции. Не забывайте всегда следить за курсом и выбирать наиболее выгодные условия для обмена валют.
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