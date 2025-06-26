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Узнайте актуальный курс валют в Украине на 26 июня 2025. Обменные пункты и банки. Сравнение покупки и продажи доллара, евро и других валют.
Узнайте актуальный курс валют в Украине на 26 июня 2025. Обменные пункты и банки. Сравнение покупки и продажи доллара, евро и других валют.
Экономика
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Курс валют в Украине на 26 июня 2025 года

Курс валют на 26 июня 2025 года в Украине показывает небольшие колебания на фоне стабильной экономической ситуации. Важно отслеживать изменения курса, чтобы вовремя принять решение о конвертации средств или обмене валюты. Этот обзор поможет вам разобраться, как изменились котировки валют в банках и обменных пунктах Украины. DNEWS рассмотрит, какой курс валют в Украине установлен на сегодня и как он изменяется в зависимости от источников.

Средний курс валют в банках Украины

На 26 июня 2025 года курс валют в украинских банках отражает незначительные изменения по сравнению с предыдущими днями. Курс доллара США (USD) и евро (EUR) продолжает оставаться в пределах определённых рамок, что важным образом влияет на обменные операции, как в кассах банков, так и при оплате картой.

Курс валют в банках Украины (покупка и продажа):

  • USD: 41,3500 – 41,8900
  • EUR: 48,3000 – 49,0000
  • PLN: 10,9000 – 11,5000
  • GBP: 56,0500 – 57,2500
  • CHF: 51,2500 – 52,4000

Эти данные предоставлены с учетом текущих изменений на 26 июня и могут немного варьироваться в зависимости от банка.

Курс валют в обменных пунктах Украины

В обменных пунктах курс валют также показывает небольшие изменения по сравнению с банками. Важно отметить, что разница между курсом покупки и продажи в обменниках может отличаться, что стоит учитывать при обмене валюты.

Средний курс в обменных пунктах:

  • USD: 41,55 / 41,64
  • EUR: 48,73 / 48,98
  • PLN: 11,35 / 11,49
  • GBP: 56,40 / 57,00
  • CHF: 51,70 / 52,43

Эти значения актуальны на момент 11:00 26 июня 2025 года.

Динамика курса валют в последние дни

За последние несколько дней курс валют не претерпел существенных изменений. Например, курс доллара и евро демонстрируют небольшие колебания, что является обычным для межбанковских торгов. Если рассматривать динамику на 19 июня, то можно заметить следующие изменения:

  • USD: В последние дни курс колебался около 42,15 на продажу и 41,6 на покупку.
  • EUR: Также наблюдается плавный рост курса евро, достигнув отметки 48,98 на покупку и 49,00 на продажу.

Эти показатели подтверждают стабильность валютного рынка в Украине, несмотря на небольшие колебания.

Курс валют в разных банках

Среди крупных банков, предлагающих валютные операции на 26 июня 2025 года, стоит отметить следующие:

  • Приватбанк: 41,20 / 41,80 (покупка/продажа USD)
  • Райффайзен Банк: 41,50 / 41,75 (покупка/продажа USD)
  • ПУМБ: 41,40 / 42,00 (покупка/продажа USD)
  • Сенс Банк: 41,40 / 41,85 (покупка/продажа USD)

Эти банки предоставляют клиентам различные курсы обмена, и они могут варьироваться в зависимости от времени обновления и политик банка. Если вы планируете обмен валюты в ближайшие дни, важно заранее уточнить актуальный курс в выбранном учреждении.

Как влияет курс валют на экономику Украины

Изменения курса валют оказывают влияние на экономику страны, особенно на рынок импорта и экспорта. Курс доллара влияет на стоимость товаров и услуг, привозимых из-за рубежа, а также на цену нефти и газа. Колебания курса евро напрямую сказываются на импорте европейских товаров и услуг. Поэтому важно отслеживать все изменения на валютном рынке.

Кроме того, курс валют влияет на финансовые операции, такие как кредиты и депозиты в иностранной валюте. В случае увеличения курса доллара или евро в Украине, это может повлиять на повышение процентных ставок по таким кредитам.

На 26 июня 2025 года курс валют в Украине продолжает оставаться стабильным, несмотря на небольшие колебания. Стабильность обменного курса — важный показатель для бизнеса и обычных граждан, планирующих валютные операции. Не забывайте всегда следить за курсом и выбирать наиболее выгодные условия для обмена валют.

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