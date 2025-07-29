29 июля 2025 года валютные курсы в Украине показывают небольшие колебания по сравнению с предыдущими днями. Эти изменения влияют на курс доллара, евро, польского злотого и других валют в банках, обменниках и на межбанке. Важно следить за актуальными курсами, чтобы выбрать наиболее выгодные условия для обмена валюты. Детали — в материале от DNEWS.

Покупка и продажа валют в Украине на 29 июля 2025 года

Валютные курсы могут изменяться в зависимости от разных факторов, и на 29 июля 2025 года мы видим следующие данные:

Средний курс валют в банках Украины:

USD : Покупка: 41,4500 UAH Продажа: 41,9500 UAH Курс НБУ: 41,7997 UAH

: EUR : Покупка: 48,3000 UAH Продажа: 49,2000 UAH Курс НБУ: 48,6967 UAH

: PLN : Покупка: 11,0500 UAH Продажа: 11,6250 UAH Курс НБУ: 11,4341 UAH

: GBP : Покупка: 55,7000 UAH Продажа: 56,8500 UAH Курс НБУ: 56,1224 UAH

: CHF : Покупка: 52,0000 UAH Продажа: 52,8000 UAH Курс НБУ: 52,1714 UAH

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Эти значения актуальны в банковских учреждениях Украины. Курс покупки и продажи может незначительно варьироваться в зависимости от банка.

Динамика курса валют в банках Украины

Изменения курса валют за последние несколько дней показывают, что курс доллара США остаётся стабильным, а евро и другие валюты немного изменились. Например, курс евро снизился на 0,42 грн по сравнению с предыдущими днями. Это подтверждает, что на рынке могут быть краткосрочные колебания.

Курс валют в обменных пунктах

Обменные пункты в крупных городах Украины, таких как Киев, Львов, Запорожье, Харьков и Днепр, предлагают следующие курсы на 29 июля:

USD : Покупка: 41,61 UAH Продажа: 41,70 UAH

: EUR : Покупка: 48,60 UAH Продажа: 48,95 UAH

: PLN : Покупка: 11,38 UAH Продажа: 11,50 UAH

: GBP : Покупка: 55,94 UAH Продажа: 56,50 UAH

: CHF : Покупка: 52,00 UAH Продажа: 52,70 UAH

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Эти значения актуальны для обменников и показывают, что курс валют в обменных пунктах может незначительно отличаться от банковского.

Межбанк: Влияние на курс валют

На межбанке курс валют на 28 июля был следующим:

USD : Покупка: 41,7200 UAH Продажа: 41,7500 UAH

: EUR : Покупка: 48,5412 UAH Продажа: 48,5594 UAH

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На межбанке также наблюдаются небольшие колебания курса валют. Эти изменения влияют на окончательные курсы, которые банки и обменники предлагают своим клиентам.

Курс валют по банкам Украины

Курс валют в различных банках на 29 июля также отличается. Например, ПриватБанк на 29 июля предлагает следующие курсы:

USD : Покупка: 41,32 UAH Продажа: 41,92 UAH

: EUR : Покупка: 48,60 UAH Продажа: 49,00 UAH

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Другие банки, такие как Райффайзен Банк и Сенс Банк, предлагают немного другие курсы, что также важно учитывать при обмене валюты.

Факторы, влияющие на колебания курса валют в Украине

На изменения курсов валют в Украине влияет несколько факторов, среди которых:

Экономическая ситуация в стране. Политическая нестабильность. Изменения на мировых валютных рынках. Решения Национального банка Украины по валютным интервенциям.

Влияние этих факторов может оказывать как краткосрочные, так и долгосрочные колебания на курс валют, что особенно важно для тех, кто часто обменивает валюту.

Как выбрать лучший курс валют в Украине

Если вы планируете обмен валюты, важно следить за курсами в разных банках и обменных пунктах, чтобы выбрать наиболее выгодные условия. При этом не забывайте о возможных комиссиях и дополнительных сборах, которые могут взимать банки и обменники.

Что стоит учитывать при обмене валюты

Курс валют на 29 июля 2025 года в Украине остаётся относительно стабильным, однако важные колебания могут происходить в зависимости от места обмена валюты. Рекомендуется регулярно проверять актуальные курсы валют в банках и обменных пунктах, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.

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