На 30 июля 2025 года курс валют в Украине продолжает оставаться под воздействием различных экономических факторов. Важные колебания наблюдаются в курсах доллара США, евро, злотого, фунта стерлингов и франка, что является ключевым моментом для тех, кто планирует обмен валюты, а также для тех, кто использует карты для международных платежей. В этой статье от DNEWS мы представляем актуальные данные по курсу валют, а также полезную информацию для обмена валюты в банках и обменных пунктах.

Обзор курса валют в банках Украины на 30 июля 2025 года

В зависимости от банка, курс покупки и продажи валют может немного варьироваться. Вот актуальные значения для основного набора валют на сегодняшний день:

Доллар США (USD):

Покупка: 41,4750 UAH

Продажа: 41,9700 UAH

Курс НБУ: 41,7886 UAH

Евро (EUR):

Покупка: 48,0000 UAH

Продажа: 48,8000 UAH

Курс НБУ: 48,224 UAH

Польский злотый (PLN):

Покупка: 11,0000 UAH

Продажа: 11,5500 UAH

Курс НБУ: 11,268 UAH

Фунт стерлингов (GBP):

Покупка: 55,3500 UAH

Продажа: 56,5500 UAH

Курс НБУ: 55,7293 UAH

Швейцарский франк (CHF):

Покупка: 51,5000 UAH

Продажа: 52,5000 UAH

Курс НБУ: 51,8115 UAH

Эти данные можно использовать для принятия решения о выгодном обмене валюты.

Курс валют в обменниках Украины на 30 июля 2025 года

Средний курс валют в обменниках на сегодняшний день:

USD (доллар США):

Покупка: 41,65 UAH

Продажа: 41,72 UAH

EUR (евро):

Покупка: 48,44 UAH

Продажа: 48,65 UAH

PLN (польский злотый):

Покупка: 11,35 UAH

Продажа: 11,47 UAH

GBP (фунт стерлингов):

Покупка: 55,70 UAH

Продажа: 56,35 UAH

CHF (швейцарский франк):

Покупка: 52,00 UAH

Продажа: 52,52 UAH

Эти курсы могут варьироваться в зависимости от места обмена и времени обновления. Чтобы получить наиболее точную информацию, рекомендуется следить за актуальными курсами в приложениях или на сайтах обменников.

Динамика курсов валют за последние дни

Курс валют на протяжении нескольких дней демонстрирует следующие изменения:

Доллар США:

28 июля: Покупка — 41,45 UAH, Продажа — 42,00 UAH

30 июля: Покупка — 41,47 UAH, Продажа — 41,97 UAH

Евро:

28 июля: Покупка — 48,20 UAH, Продажа — 48,50 UAH

30 июля: Покупка — 48,00 UAH, Продажа — 48,80 UAH

Эти изменения могут помочь тем, кто планирует обмен валюты в ближайшие дни, так как они показывают общий тренд изменения курса валют.

Как выбрать лучший курс валют в Украине

Сравнение курсов в разных банках и обменниках. Курсы валют могут различаться в зависимости от банка или обменного пункта, поэтому для того, чтобы выбрать лучший курс, рекомендуется сравнивать несколько предложений. Онлайн-курсы. Использование онлайн-конвертеров и агрегаторов курсов валют, таких как Minfin, может помочь выбрать наиболее выгодное предложение. Комиссии и дополнительные сборы. Банки и обменники могут взимать комиссии за проведение операции. Это также важно учитывать при выборе места обмена валюты.

Почему важно отслеживать курсы валют

Отслеживание курса валют актуально не только для путешественников, но и для тех, кто регулярно совершает международные переводы или проводит оплату товаров и услуг за рубежом. Понимание динамики курса валют поможет избежать неприятных сюрпризов при обмене и поможет сэкономить средства.

Конвертер валют (для 100 единиц)

Для вашего удобства мы добавили конвертер, который поможет вам рассчитать сумму при обмене 100 единиц каждой валюты на 30 июля 2025 года:

USD (доллар США):

Покупка: 4,165 UAH

Продажа: 4,172 UAH

EUR (евро):

Покупка: 4,844 UAH

Продажа: 4,865 UAH

PLN (польский злотый):

Покупка: 1,135 UAH

Продажа: 1,147 UAH

GBP (фунт стерлингов):

Покупка: 5,570 UAH

Продажа: 5,635 UAH

CHF (швейцарский франк):

Покупка: 5,200 UAH

Продажа: 5,252 UAH

Примечание: Для того чтобы рассчитать сумму, умножьте 100 единиц валюты на соответствующий курс.

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