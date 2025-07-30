На 30 июля 2025 года курс валют в Украине продолжает оставаться под воздействием различных экономических факторов. Важные колебания наблюдаются в курсах доллара США, евро, злотого, фунта стерлингов и франка, что является ключевым моментом для тех, кто планирует обмен валюты, а также для тех, кто использует карты для международных платежей. В этой статье от DNEWS мы представляем актуальные данные по курсу валют, а также полезную информацию для обмена валюты в банках и обменных пунктах.
Обзор курса валют в банках Украины на 30 июля 2025 года
В зависимости от банка, курс покупки и продажи валют может немного варьироваться. Вот актуальные значения для основного набора валют на сегодняшний день:
Доллар США (USD):
- Покупка: 41,4750 UAH
- Продажа: 41,9700 UAH
- Курс НБУ: 41,7886 UAH
Евро (EUR):
- Покупка: 48,0000 UAH
- Продажа: 48,8000 UAH
- Курс НБУ: 48,224 UAH
Польский злотый (PLN):
- Покупка: 11,0000 UAH
- Продажа: 11,5500 UAH
- Курс НБУ: 11,268 UAH
Фунт стерлингов (GBP):
- Покупка: 55,3500 UAH
- Продажа: 56,5500 UAH
- Курс НБУ: 55,7293 UAH
Швейцарский франк (CHF):
- Покупка: 51,5000 UAH
- Продажа: 52,5000 UAH
- Курс НБУ: 51,8115 UAH
Эти данные можно использовать для принятия решения о выгодном обмене валюты.
Курс валют в обменниках Украины на 30 июля 2025 года
Средний курс валют в обменниках на сегодняшний день:
USD (доллар США):
- Покупка: 41,65 UAH
- Продажа: 41,72 UAH
EUR (евро):
- Покупка: 48,44 UAH
- Продажа: 48,65 UAH
PLN (польский злотый):
- Покупка: 11,35 UAH
- Продажа: 11,47 UAH
GBP (фунт стерлингов):
- Покупка: 55,70 UAH
- Продажа: 56,35 UAH
CHF (швейцарский франк):
- Покупка: 52,00 UAH
- Продажа: 52,52 UAH
Эти курсы могут варьироваться в зависимости от места обмена и времени обновления. Чтобы получить наиболее точную информацию, рекомендуется следить за актуальными курсами в приложениях или на сайтах обменников.
Динамика курсов валют за последние дни
Курс валют на протяжении нескольких дней демонстрирует следующие изменения:
Доллар США:
- 28 июля: Покупка — 41,45 UAH, Продажа — 42,00 UAH
- 30 июля: Покупка — 41,47 UAH, Продажа — 41,97 UAH
Евро:
- 28 июля: Покупка — 48,20 UAH, Продажа — 48,50 UAH
- 30 июля: Покупка — 48,00 UAH, Продажа — 48,80 UAH
Эти изменения могут помочь тем, кто планирует обмен валюты в ближайшие дни, так как они показывают общий тренд изменения курса валют.
Как выбрать лучший курс валют в Украине
- Сравнение курсов в разных банках и обменниках. Курсы валют могут различаться в зависимости от банка или обменного пункта, поэтому для того, чтобы выбрать лучший курс, рекомендуется сравнивать несколько предложений.
- Онлайн-курсы. Использование онлайн-конвертеров и агрегаторов курсов валют, таких как Minfin, может помочь выбрать наиболее выгодное предложение.
- Комиссии и дополнительные сборы. Банки и обменники могут взимать комиссии за проведение операции. Это также важно учитывать при выборе места обмена валюты.
Почему важно отслеживать курсы валют
Отслеживание курса валют актуально не только для путешественников, но и для тех, кто регулярно совершает международные переводы или проводит оплату товаров и услуг за рубежом. Понимание динамики курса валют поможет избежать неприятных сюрпризов при обмене и поможет сэкономить средства.
Конвертер валют (для 100 единиц)
Для вашего удобства мы добавили конвертер, который поможет вам рассчитать сумму при обмене 100 единиц каждой валюты на 30 июля 2025 года:
USD (доллар США):
- Покупка: 4,165 UAH
- Продажа: 4,172 UAH
EUR (евро):
- Покупка: 4,844 UAH
- Продажа: 4,865 UAH
PLN (польский злотый):
- Покупка: 1,135 UAH
- Продажа: 1,147 UAH
GBP (фунт стерлингов):
- Покупка: 5,570 UAH
- Продажа: 5,635 UAH
CHF (швейцарский франк):
- Покупка: 5,200 UAH
- Продажа: 5,252 UAH
Примечание: Для того чтобы рассчитать сумму, умножьте 100 единиц валюты на соответствующий курс.
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