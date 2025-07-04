Пятница, 4 июля, 2025
28.4 C
Киев
type here...
Курс валют в Украине на 4 июля 2025: покупка и продажа валюты в банках и обменниках. Актуальные курсы доллара, евро, фунта и других валют.
Курс валют в Украине на 4 июля 2025: покупка и продажа валюты в банках и обменниках. Актуальные курсы доллара, евро, фунта и других валют.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Курс валют в Украине на 4 июля 2025 года: что предлагают банки и обменники

На 4 июля 2025 года курс валют в Украине продолжает изменяться, что влияет на финансовые операции и решение граждан об обмене валюты. Знание текущих котировок в банках и обменных пунктах помогает оптимизировать расходы при обмене валюты. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим средний курс валют в банках Украины, а также обновленные данные обменников. Приведем данные по курсам доллару США, евро, польскому злотому, британскому фунту и швейцарскому франку.

Текущий курс валют в банках Украины на 4 июля 2025

Сегодня курс валют в украинских банках выглядит следующим образом:

  • USD: Покупка — 41,4250 грн, Продажа — 41,9700 грн, Курс НБУ — 41,7239 грн.
  • EUR: Покупка — 48,8000 грн, Продажа — 49,5750 грн, Курс НБУ — 49,1758 грн.
  • PLN: Покупка — 11,2000 грн, Продажа — 11,8000 грн, Курс НБУ — 11,5733 грн.
  • GBP: Покупка — 56,4500 грн, Продажа — 57,5500 грн, Курс НБУ — 56,9907 грн.
  • CHF: Покупка — 52,4250 грн, Продажа — 53,4250 грн, Курс НБУ — 52,5854 грн.

Цифры показывают небольшие изменения по сравнению с предыдущими днями. Некоторые валюты, такие как доллар и евро, показали снижение, в то время как швейцарский франк немного подорожал.

Кроме того, на рынке наличных валют, средний курс в обменных пунктах выглядит следующим образом:

  • USD: Покупка — 41,65 грн, Продажа — 41,75 грн.
  • EUR: Покупка — 49,35 грн, Продажа — 49,59 грн.
  • PLN: Покупка — 11,53 грн, Продажа — 11,67 грн.
  • GBP: Покупка — 56,67 грн, Продажа — 57,42 грн.
  • CHF: Покупка — 52,50 грн, Продажа — 53,30 грн.

Обмен валют в банках Украины

Понимание того, как курс валют в разных банках Украины может колебаться, помогает выбрать наиболее выгодные условия для обмена. На 4 июля 2025 года курсы в банках имеют следующие значения:

  • ПриватБанк: Покупка USD — 41,35 грн, Продажа USD — 41,95 грн.
  • Райффайзен Банк: Покупка USD — 41,65 грн, Продажа USD — 41,94 грн.
  • ПУМБ: Покупка USD — 41,50 грн, Продажа USD — 42,10 грн.
  • Сенс Банк: Покупка USD — 41,55 грн, Продажа USD — 42,05 грн.
  • Таскомбанк: Покупка USD — 41,42 грн, Продажа USD — 41,96 грн.
  • Альянс Банк: Покупка USD — 41,40 грн, Продажа USD — 41,85 грн.

Эти курсы помогают клиентам выбрать лучший вариант обмена, с учетом их потребностей. Например, ПриватБанк и Райффайзен Банк предлагают довольно схожие условия, в то время как ПУМБ и Сенс Банк могут быть интересны для обмена на более высокие суммы.

Как выбрать обменник для выгодного курса валют

Для тех, кто хочет обменять валюту в обменных пунктах, важным аспектом является знание текущего курса и наличия свободных валют. На 4 июля 2025 года обменные пункты в крупных городах Украины также предоставляют различные курсы для покупки и продажи валюты:

  • Киев: Покупка USD — 41,65 грн, Продажа USD — 41,75 грн.
  • Львов: Покупка EUR — 49,35 грн, Продажа EUR — 49,59 грн.
  • Запорожье: Покупка PLN — 11,53 грн, Продажа PLN — 11,67 грн.
  • Харьков: Покупка GBP — 56,67 грн, Продажа GBP — 57,42 грн.

Этот список поможет выбрать оптимальный обменный пункт в зависимости от города, где находится клиент, и от необходимой валюты.

Динамика курса валют в Украине

Курс валют в Украине также зависит от колебаний на международных рынках. На 4 июля 2025 года наблюдается небольшое снижение курса доллара США и евро. Однако, стоит отметить, что курс на межбанке и в обменниках иногда может отличаться. Поэтому важно следить за изменениями и выбирать лучший момент для обмена валюты.

Как влияет курс валют на экономику Украины

Изменение курса валют в Украине оказывает влияние на стоимость товаров и услуг. Например, снижение курса доллара может привести к удешевлению импортируемых товаров, в то время как рост курса евро может повлиять на цену некоторых европейских товаров. Важно также учитывать, что колебания валют могут влиять на доходы населения и сбережения, особенно если люди держат свои деньги в иностранной валюте.

Прогноз курса валют в Украине на ближайшее будущее

Прогнозировать курс валют в Украине — задача непростая, поскольку он зависит от множества факторов, таких как политика Центрального банка, мировая экономическая ситуация и внутренние экономические изменения. Однако, по данным на 4 июля 2025 года, можно ожидать умеренные колебания валют в ближайшие недели. Курс доллара и евро скорее всего останется на уровне текущих значений, с возможными небольшими отклонениями.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.

Горячее за неделю

Статьи

Поливной календарь на июль 2025: астрологический прогноз для садоводов и огородников

0
Влияние Луны на полив в июле 2025 года. Как использовать астрологический прогноз для успешного ухода за растениями и повышения урожайности.
Общество

Когда стричься по Луне в июле 2025: календарь стрижек

0
Лунный календарь стрижек на июль 2025 поможет выбрать лучшие дни для стрижки и окрашивания волос. Здоровье ваших локонов зависит от Луны!
Статьи

Полоска от пупка до лобка: почему появляется и как избавиться

0
Тёмная полоска от пупка до лобка у мужчин и женщин: причины, опасность и как эффективно от неё избавиться — от лимона до лазера.
Общество

Точный гороскоп на сегодня 2 июля 2025 года по стихиям

0
Что принесёт 2 июля для Овна, Рыб, Льва и других? Узнайте точный гороскоп по стихиям на сегодня с практичными советами и предостережениями.
Статьи

Почему не снятся сны: причины и о чем это говорит

0
Почему не снятся сны? О причинах отсутствия сновидений и способах вернуть яркие сны. Читайте полезные советы и интересную информацию.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Роза перерождается в шиповник: почему и что делать
Следующая статья
Что делать, если в семье подросток-бунтарь

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Почему бизнесу обязательно нужен сайт

0
Почему бизнесу необходим сайт? Узнайте о преимуществах онлайн-присутствия, SEO и важности контента для бизнеса.

Когда стричься по Луне в июле 2025: календарь стрижек

0
Лунный календарь стрижек на июль 2025 поможет выбрать лучшие дни для стрижки и окрашивания волос. Здоровье ваших локонов зависит от Луны!

Во сколько рассвет и закат 30 июня 2025 года в Украине: точное время восхода и захода солнца

0
Точное время восхода и заката 30 июня 2025 года в Украине для 24 городов: Киев, Харьков, Одесса, Днепр и другие. Узнайте длину светового дня.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.