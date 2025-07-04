На 4 июля 2025 года курс валют в Украине продолжает изменяться, что влияет на финансовые операции и решение граждан об обмене валюты. Знание текущих котировок в банках и обменных пунктах помогает оптимизировать расходы при обмене валюты. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим средний курс валют в банках Украины, а также обновленные данные обменников. Приведем данные по курсам доллару США, евро, польскому злотому, британскому фунту и швейцарскому франку.

Текущий курс валют в банках Украины на 4 июля 2025

Сегодня курс валют в украинских банках выглядит следующим образом:

USD : Покупка — 41,4250 грн, Продажа — 41,9700 грн, Курс НБУ — 41,7239 грн.

: Покупка — 41,4250 грн, Продажа — 41,9700 грн, Курс НБУ — 41,7239 грн. EUR : Покупка — 48,8000 грн, Продажа — 49,5750 грн, Курс НБУ — 49,1758 грн.

: Покупка — 48,8000 грн, Продажа — 49,5750 грн, Курс НБУ — 49,1758 грн. PLN : Покупка — 11,2000 грн, Продажа — 11,8000 грн, Курс НБУ — 11,5733 грн.

: Покупка — 11,2000 грн, Продажа — 11,8000 грн, Курс НБУ — 11,5733 грн. GBP : Покупка — 56,4500 грн, Продажа — 57,5500 грн, Курс НБУ — 56,9907 грн.

: Покупка — 56,4500 грн, Продажа — 57,5500 грн, Курс НБУ — 56,9907 грн. CHF: Покупка — 52,4250 грн, Продажа — 53,4250 грн, Курс НБУ — 52,5854 грн.

Цифры показывают небольшие изменения по сравнению с предыдущими днями. Некоторые валюты, такие как доллар и евро, показали снижение, в то время как швейцарский франк немного подорожал.

Кроме того, на рынке наличных валют, средний курс в обменных пунктах выглядит следующим образом:

USD : Покупка — 41,65 грн, Продажа — 41,75 грн.

: Покупка — 41,65 грн, Продажа — 41,75 грн. EUR : Покупка — 49,35 грн, Продажа — 49,59 грн.

: Покупка — 49,35 грн, Продажа — 49,59 грн. PLN : Покупка — 11,53 грн, Продажа — 11,67 грн.

: Покупка — 11,53 грн, Продажа — 11,67 грн. GBP : Покупка — 56,67 грн, Продажа — 57,42 грн.

: Покупка — 56,67 грн, Продажа — 57,42 грн. CHF: Покупка — 52,50 грн, Продажа — 53,30 грн.

Обмен валют в банках Украины

Понимание того, как курс валют в разных банках Украины может колебаться, помогает выбрать наиболее выгодные условия для обмена. На 4 июля 2025 года курсы в банках имеют следующие значения:

ПриватБанк : Покупка USD — 41,35 грн, Продажа USD — 41,95 грн.

: Покупка USD — 41,35 грн, Продажа USD — 41,95 грн. Райффайзен Банк : Покупка USD — 41,65 грн, Продажа USD — 41,94 грн.

: Покупка USD — 41,65 грн, Продажа USD — 41,94 грн. ПУМБ : Покупка USD — 41,50 грн, Продажа USD — 42,10 грн.

: Покупка USD — 41,50 грн, Продажа USD — 42,10 грн. Сенс Банк : Покупка USD — 41,55 грн, Продажа USD — 42,05 грн.

: Покупка USD — 41,55 грн, Продажа USD — 42,05 грн. Таскомбанк : Покупка USD — 41,42 грн, Продажа USD — 41,96 грн.

: Покупка USD — 41,42 грн, Продажа USD — 41,96 грн. Альянс Банк: Покупка USD — 41,40 грн, Продажа USD — 41,85 грн.

Эти курсы помогают клиентам выбрать лучший вариант обмена, с учетом их потребностей. Например, ПриватБанк и Райффайзен Банк предлагают довольно схожие условия, в то время как ПУМБ и Сенс Банк могут быть интересны для обмена на более высокие суммы.

Как выбрать обменник для выгодного курса валют

Для тех, кто хочет обменять валюту в обменных пунктах, важным аспектом является знание текущего курса и наличия свободных валют. На 4 июля 2025 года обменные пункты в крупных городах Украины также предоставляют различные курсы для покупки и продажи валюты:

Киев : Покупка USD — 41,65 грн, Продажа USD — 41,75 грн.

: Покупка USD — 41,65 грн, Продажа USD — 41,75 грн. Львов : Покупка EUR — 49,35 грн, Продажа EUR — 49,59 грн.

: Покупка EUR — 49,35 грн, Продажа EUR — 49,59 грн. Запорожье : Покупка PLN — 11,53 грн, Продажа PLN — 11,67 грн.

: Покупка PLN — 11,53 грн, Продажа PLN — 11,67 грн. Харьков: Покупка GBP — 56,67 грн, Продажа GBP — 57,42 грн.

Этот список поможет выбрать оптимальный обменный пункт в зависимости от города, где находится клиент, и от необходимой валюты.

Динамика курса валют в Украине

Курс валют в Украине также зависит от колебаний на международных рынках. На 4 июля 2025 года наблюдается небольшое снижение курса доллара США и евро. Однако, стоит отметить, что курс на межбанке и в обменниках иногда может отличаться. Поэтому важно следить за изменениями и выбирать лучший момент для обмена валюты.

Как влияет курс валют на экономику Украины

Изменение курса валют в Украине оказывает влияние на стоимость товаров и услуг. Например, снижение курса доллара может привести к удешевлению импортируемых товаров, в то время как рост курса евро может повлиять на цену некоторых европейских товаров. Важно также учитывать, что колебания валют могут влиять на доходы населения и сбережения, особенно если люди держат свои деньги в иностранной валюте.

Прогноз курса валют в Украине на ближайшее будущее

Прогнозировать курс валют в Украине — задача непростая, поскольку он зависит от множества факторов, таких как политика Центрального банка, мировая экономическая ситуация и внутренние экономические изменения. Однако, по данным на 4 июля 2025 года, можно ожидать умеренные колебания валют в ближайшие недели. Курс доллара и евро скорее всего останется на уровне текущих значений, с возможными небольшими отклонениями.

Ранее мы писали о том, каким будет курс валют в июле 2025 года в Украине: колебания на рынке.