28 июня 2025 года валютный рынок Украины демонстрирует интересные изменения. Для тех, кто следит за колебаниями курса валют, важно знать, какие расценки действуют в банках и обменных пунктах на этот день. В статье DNEWS подробно рассмотрит текущие курсы валют, а также предоставит информацию о динамике изменения валютных курсов за неделю и месяц. Эти данные могут быть полезны не только для туристов, но и для инвесторов и обычных граждан, которые планируют конвертацию валюты.
В ближайшие несколько абзацев мы раскроем, какие изменения произошли на валютном рынке Украины, а также какие курсы действуют в разных банках и обменных пунктах по состоянию на 28 июня 2025 года.
Средний курс валют в банках Украины
На 28 июня 2025 года в украинских банках средний курс валют выглядит следующим образом:
- USD (доллар США): Покупка — 41,3500 UAH, Продажа — 41,8500 UAH. Курс НБУ — 41,5852 UAH.
- EUR (евро): Покупка — 48,5000 UAH, Продажа — 49,1500 UAH. Курс НБУ — 48,638 UAH.
- PLN (польский злотый): Покупка — 10,9000 UAH, Продажа — 11,5000 UAH. Курс НБУ — 11,4538 UAH.
- GBP (фунт стерлингов): Покупка — 56,6000 UAH, Продажа — 58,0000 UAH. Курс НБУ — 57,0008 UAH.
- CHF (швейцарский франк): Покупка — 51,6500 UAH, Продажа — 52,5500 UAH. Курс НБУ — 51,8648 UAH.
Средние курсы валют в банках Украины показывают стабильность, но с незначительными колебаниями, которые могут повлиять на решение о конвертации.
Курсы валют в обменных пунктах
В обменных пунктах в разных городах Украины на 28 июня 2025 года курсы валют следующие:
- USD: Покупка — 41,61 UAH, Продажа — 41,70 UAH.
- EUR: Покупка — 49,03 UAH, Продажа — 49,25 UAH.
- PLN: Покупка — 11,40 UAH, Продажа — 11,55 UAH.
- GBP: Покупка — 56,55 UAH, Продажа — 57,19 UAH.
- CHF: Покупка — 51,90 UAH, Продажа — 52,50 UAH.
Эти курсы могут варьироваться в зависимости от региона. Например, в Киеве курс валют может отличаться от курсов в других городах, таких как Львов, Харьков или Одесса. Важно учитывать также комиссии, которые могут взиматься в обменных пунктах и банках за конвертацию.
Динамика курса валют
Курс валют в Украине в последние недели показывал незначительные колебания, но остаётся относительно стабильным. С 24 по 28 июня 2025 года курс доллара колебался в пределах от 41,30 до 42,00 UAH. Это свидетельствует о стабильности валютного рынка, несмотря на изменения на международной арене.
Средний курс евро в банках за последнюю неделю также незначительно изменился, от 48,50 до 49,15 UAH. Эти изменения могут быть связаны с колебаниями на межбанке и изменениями в спросе на валюту.
Курс валют по городам Украины
В разных городах Украины курс валют может немного отличаться, что обусловлено региональными особенностями. В крупных городах, таких как Киев и Львов, часто можно встретить лучшие условия обмена, тогда как в менее населённых областях курсы могут быть менее выгодными. Поэтому всегда стоит проверять актуальные данные перед обменом валюты.
Киев
В столице Украины на 28 июня 2025 года курс валют в обменных пунктах составляет:
- USD: Покупка — 41,61 UAH, Продажа — 41,70 UAH.
- EUR: Покупка — 49,03 UAH, Продажа — 49,25 UAH.
Львов
В Львове курс валют выглядит следующим образом:
- USD: Покупка — 41,60 UAH, Продажа — 41,80 UAH.
- EUR: Покупка — 48,90 UAH, Продажа — 49,10 UAH.
Это подтверждает, что в разных областях Украины курс может незначительно изменяться, и важно следить за актуальными данными.
Одесса
Курс валют в Одессе на 28 июня 2025 года:
- USD: Покупка — 41,55 UAH, Продажа — 41,85 UAH.
- EUR: Покупка — 48,70 UAH, Продажа — 49,20 UAH.
Как видно, в Одессе курс немного отличается от курса в столице.
Курс валют в Украине на 28 июня 2025 года демонстрирует стабильность с небольшими колебаниями. Это важная информация для тех, кто планирует обмен валюты в ближайшее время. Важно следить за курсами в различных обменных пунктах и банках, чтобы выбрать наилучший вариант для обмена валюты.
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