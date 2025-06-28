28 июня 2025 года валютный рынок Украины демонстрирует интересные изменения. Для тех, кто следит за колебаниями курса валют, важно знать, какие расценки действуют в банках и обменных пунктах на этот день. В статье DNEWS подробно рассмотрит текущие курсы валют, а также предоставит информацию о динамике изменения валютных курсов за неделю и месяц. Эти данные могут быть полезны не только для туристов, но и для инвесторов и обычных граждан, которые планируют конвертацию валюты.

В ближайшие несколько абзацев мы раскроем, какие изменения произошли на валютном рынке Украины, а также какие курсы действуют в разных банках и обменных пунктах по состоянию на 28 июня 2025 года.

Средний курс валют в банках Украины

На 28 июня 2025 года в украинских банках средний курс валют выглядит следующим образом:

USD (доллар США) : Покупка — 41,3500 UAH, Продажа — 41,8500 UAH. Курс НБУ — 41,5852 UAH.

: Покупка — 41,3500 UAH, Продажа — 41,8500 UAH. Курс НБУ — 41,5852 UAH. EUR (евро) : Покупка — 48,5000 UAH, Продажа — 49,1500 UAH. Курс НБУ — 48,638 UAH.

: Покупка — 48,5000 UAH, Продажа — 49,1500 UAH. Курс НБУ — 48,638 UAH. PLN (польский злотый) : Покупка — 10,9000 UAH, Продажа — 11,5000 UAH. Курс НБУ — 11,4538 UAH.

: Покупка — 10,9000 UAH, Продажа — 11,5000 UAH. Курс НБУ — 11,4538 UAH. GBP (фунт стерлингов) : Покупка — 56,6000 UAH, Продажа — 58,0000 UAH. Курс НБУ — 57,0008 UAH.

: Покупка — 56,6000 UAH, Продажа — 58,0000 UAH. Курс НБУ — 57,0008 UAH. CHF (швейцарский франк): Покупка — 51,6500 UAH, Продажа — 52,5500 UAH. Курс НБУ — 51,8648 UAH.

Средние курсы валют в банках Украины показывают стабильность, но с незначительными колебаниями, которые могут повлиять на решение о конвертации.

Курсы валют в обменных пунктах

В обменных пунктах в разных городах Украины на 28 июня 2025 года курсы валют следующие:

USD : Покупка — 41,61 UAH, Продажа — 41,70 UAH.

: Покупка — 41,61 UAH, Продажа — 41,70 UAH. EUR : Покупка — 49,03 UAH, Продажа — 49,25 UAH.

: Покупка — 49,03 UAH, Продажа — 49,25 UAH. PLN : Покупка — 11,40 UAH, Продажа — 11,55 UAH.

: Покупка — 11,40 UAH, Продажа — 11,55 UAH. GBP : Покупка — 56,55 UAH, Продажа — 57,19 UAH.

: Покупка — 56,55 UAH, Продажа — 57,19 UAH. CHF: Покупка — 51,90 UAH, Продажа — 52,50 UAH.

Эти курсы могут варьироваться в зависимости от региона. Например, в Киеве курс валют может отличаться от курсов в других городах, таких как Львов, Харьков или Одесса. Важно учитывать также комиссии, которые могут взиматься в обменных пунктах и банках за конвертацию.

Динамика курса валют

Курс валют в Украине в последние недели показывал незначительные колебания, но остаётся относительно стабильным. С 24 по 28 июня 2025 года курс доллара колебался в пределах от 41,30 до 42,00 UAH. Это свидетельствует о стабильности валютного рынка, несмотря на изменения на международной арене.

Средний курс евро в банках за последнюю неделю также незначительно изменился, от 48,50 до 49,15 UAH. Эти изменения могут быть связаны с колебаниями на межбанке и изменениями в спросе на валюту.

Курс валют по городам Украины

В разных городах Украины курс валют может немного отличаться, что обусловлено региональными особенностями. В крупных городах, таких как Киев и Львов, часто можно встретить лучшие условия обмена, тогда как в менее населённых областях курсы могут быть менее выгодными. Поэтому всегда стоит проверять актуальные данные перед обменом валюты.

Киев

В столице Украины на 28 июня 2025 года курс валют в обменных пунктах составляет:

USD : Покупка — 41,61 UAH, Продажа — 41,70 UAH.

: Покупка — 41,61 UAH, Продажа — 41,70 UAH. EUR: Покупка — 49,03 UAH, Продажа — 49,25 UAH.

Львов

В Львове курс валют выглядит следующим образом:

USD : Покупка — 41,60 UAH, Продажа — 41,80 UAH.

: Покупка — 41,60 UAH, Продажа — 41,80 UAH. EUR: Покупка — 48,90 UAH, Продажа — 49,10 UAH.

Это подтверждает, что в разных областях Украины курс может незначительно изменяться, и важно следить за актуальными данными.

Одесса

Курс валют в Одессе на 28 июня 2025 года:

USD : Покупка — 41,55 UAH, Продажа — 41,85 UAH.

: Покупка — 41,55 UAH, Продажа — 41,85 UAH. EUR: Покупка — 48,70 UAH, Продажа — 49,20 UAH.

Как видно, в Одессе курс немного отличается от курса в столице.

Курс валют в Украине на 28 июня 2025 года демонстрирует стабильность с небольшими колебаниями. Это важная информация для тех, кто планирует обмен валюты в ближайшее время. Важно следить за курсами в различных обменных пунктах и банках, чтобы выбрать наилучший вариант для обмена валюты.

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