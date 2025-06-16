Сегодняшняя валютная ситуация вызывает живой интерес у всех, кто связан с экономикой, бизнесом, покупками за границей и туристическими поездками. Каждый день курсы валют могут меняться под воздействием геополитики, экономических решений и спроса на рынке. 16 июня 2025 года курс валют в Украине отличается стабильностью, но содержит нюансы, на которые стоит обратить внимание. Особенно это касается доллара, евро, злотого и других популярных валют. Их стоимость различается в зависимости от банков, обменников, НБУ и межбанка.

Понимание разницы между официальным курсом и рыночным, выбор выгодного предложения от банка или обменника, а также знание актуальной тенденции — всё это помогает грамотно распорядиться своими средствами. Курс валют в Украине сегодня — это не просто цифры, а индикатор состояния экономики и ориентир для будущих решений. В этом материале DNEWS собраны все актуальные данные и объяснения, чтобы вы могли точно сориентироваться в изменениях на валютном рынке 16 июня.

Средний курс валют в банках Украины

Актуальный курс валют в украинских банках 16 июня демонстрирует сдержанное колебание на фоне общей стабилизации на финансовом рынке. При этом разница между покупкой и продажей сохраняется практически на уровне предыдущих дней, что говорит о выравнивании спроса и предложения.

Перед тем как перейти к сравнению банковских предложений, важно учитывать, что курсы могут варьироваться не только по регионам, но и в зависимости от того, производите ли вы обмен наличными или по карте.

Курс доллара США в банках

Курс доллара остаётся стабильным. Средний курс покупки — 41,15 грн, а продажи — 41,70 грн. Курс НБУ на сегодня составляет 41,4466 грн. Это минимальные колебания по сравнению с предыдущим днём, когда курс НБУ был 41,488 грн.

Среди предложений банков можно отметить:

ПриватБанк : 41,05 / 41,65

: 41,05 / 41,65 ПУМБ : 41,20 / 41,80

: 41,20 / 41,80 Коминбанк : 41,25 / 41,59

: 41,25 / 41,59 Райффайзен Банк: 41,35 / 41,60

Такое распределение показывает, что выгоднее покупать доллар в ПриватБанке, а продавать — в ПУМБ или Сенс Банке.

Курс евро по банкам

По евро также наблюдается незначительное снижение. Средняя покупка составляет 47,575 грн, продажа — 48,275 грн. Курс НБУ снизился на 0,39 копейки и находится на уровне 47,6926 грн.

Наиболее выгодные курсы:

ПУМБ : 41,30 / 41,60 (по карте)

: 41,30 / 41,60 (по карте) Юнекс Банк : 41,85 / 41,85

: 41,85 / 41,85 Райффайзен Банк: 40,89 / 42,08 (по карте)

Из этого видно, что покупки по карте могут существенно отличаться от кассовых значений. Для крупных операций важно уточнять, где именно осуществляется расчёт.

Курс польского злотого в банках

Злотый стал популярной валютой в связи с сезонной миграцией и торговыми отношениями. Сегодня его курс составляет: покупка 10,80 грн, продажа 11,50 грн, курс НБУ — 11,1581 грн. В сравнении с прошлыми днями, колебания минимальны.

Динамика за неделю показывает снижение интереса к злотому, однако спрос остаётся устойчивым в западных регионах страны.

Курс фунта стерлингов и швейцарского франка

Фунт также немного просел: покупка — 55,50 грн, продажа — 57,00 грн, НБУ — 56,1104 грн. По франку средние значения составляют: 50,50 / 51,50 грн, НБУ — 50,9736 грн. Оба курса демонстрируют предсказуемость и низкую волатильность.

Курс валют в наличных обменниках 16 июня

При обмене наличных валют курс может отличаться от банковского. Обменные пункты стремятся предложить конкурентные ставки, особенно в городах с высоким турпотоком и трудовой миграцией.

Перед тем как перейти к цифрам, отметим: на наличном рынке разница между покупкой и продажей минимальна, что делает его привлекательным для обмена небольших сумм.

Доллар в обменниках

На наличном рынке доллар продают по 41,45 грн, а покупают по 41,40 грн. Колебания за сутки отсутствуют, что говорит о стабилизации рынка.

Евро в обменниках

Курс евро в обменных пунктах установлен на уровне 48,05 / 48,25 грн. Это выгоднее, чем в некоторых банках, особенно при обмене крупных сумм.

Злотый, фунт и франк в обменниках

Польский злотый: 11,15 / 11,25 грн,

Фунт стерлингов: 56,00 / 56,50 грн,

Швейцарский франк: 50,92 / 51,48 грн.

Особенно активен обмен злотого во Львове, Ужгороде и Тернополе. В этих регионах популярен кросс-курс между евро и злотым.

Курсы валют в отдельных банках Украины

Не все банки работают по одинаковым схемам, некоторые применяют дополнительную комиссию или устанавливают курс выше в зависимости от суммы.

Перед переходом к конкретике отметим: курс по карте может отличаться от кассового, и для онлайн-переводов банки часто используют отдельные внутренние значения.

Лучшие предложения по доллару

ПУМБ : 41,20 / 41,80

: 41,20 / 41,80 Коминбанк : 41,25 / 41,59

: 41,25 / 41,59 Агропросперис Банк : 41,20 / 41,60

: 41,20 / 41,60 Банк Львов: 41,32 / 41,42

Лучшие предложения по евро

Юнекс Банк : 41,85 / 41,85

: 41,85 / 41,85 ПУМБ : 41,30 / 41,60

: 41,30 / 41,60 Правекс Банк : 41,30 / 41,58

: 41,30 / 41,58 Райффайзен Банк: 40,89 / 42,08

Показательно, что Юнекс Банк предлагает одинаковую ставку и на покупку, и на продажу, что делает его интересным вариантом для обмена в обе стороны.

Курс валют в обменниках крупных городов

Спрос и предложение в обменниках зависят от локации. В столице и прифронтовых регионах фиксируются разные значения в зависимости от логистики и наличия наличности.

Перед тем как перейти к городам, отметим: данные обновляются несколько раз в день, и окончательный курс может отличаться даже в пределах одного города.

Киев

Доллар: 41,40 / 41,45

Евро: 48,05 / 48,25

Злотый: 11,15 / 11,25

Киев остаётся наиболее стабильным по курсам, благодаря плотности банковской сети.

Львов и западный регион

Доллар: 41,38 / 41,44

Евро: 48,00 / 48,20

Злотый: 11,13 / 11,23

Здесь курс злотого наиболее выгодный, особенно при обмене с возвратом из Польши.

Одесса, Харьков, Днепр

Доллар: 41,40 / 41,45

Евро: 48,00 / 48,25

Злотый: 11,14 / 11,25

Южные и восточные регионы повторяют столичную динамику, но с чуть большими разлётами между покупкой и продажей.

Курс на межбанке 16 июня 2025

Торги на межбанковском рынке остаются активными. Это основной индикатор для установления валютной политики банков на ближайшие дни.

Перед цифрами отметим: межбанк — это курс, по которому банки покупают валюту друг у друга, и он влияет на будущий курс для клиентов.

Данные по курсам

Доллар США : покупка — 41,46 грн , продажа — 41,50 грн

: покупка — , продажа — Евро: покупка — 47,795 грн, продажа — 47,8246 грн

Данные обновлены 13 июня, но тенденция сохраняется в пределах тех же значений. Это подтверждает стабильность на фоне ожиданий решений от Нацбанка.

Динамика курса валют и тенденции

Проанализировав курсы за неделю, можно отметить:

Доллар остаётся в коридоре 41,15–41,70 грн ,

, Евро — 47,50–48,30 грн ,

, Злотый — 10,80–11,50 грн.

Стабилизация курса свидетельствует о замедлении инфляционных процессов и укреплении гривны.

Прогноз на ближайшие дни

Финансовые аналитики ожидают плавных изменений курса на фоне отсутствия громких внешнеполитических новостей. Возможны точечные изменения в зависимости от решений НБУ.

Ранее мы писали о том, что доллар скоро может подорожать: прогноз курса валют на июнь 2025.