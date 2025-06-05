Планируя обмен валют, каждый стремится выбрать лучший курс. Но в условиях постоянной турбулентности на финансовом рынке Украины даже небольшие колебания курсов могут существенно повлиять на итоговую сумму. Особенно это чувствуется при покупке или продаже крупных сумм, оплате заказов за границей или при переводе средств между счетами в разных валютах. На фоне экономических и геополитических изменений такие операции требуют осознанного подхода и актуальной информации. Поэтому понимание реальной картины валютного рынка становится необходимостью, а не просто интересом.

Сегодня, 5 июня 2025 года, курсы валют в Украине демонстрируют разнонаправленную динамику. Банки и обменники предлагают различные условия, что открывает возможности для выгодного обмена, но требует внимательного сравнения предложений. В этой статье DNEWS представлены данные по курсам доллара, евро, злотого, фунта стерлингов и швейцарского франка, собранные из надёжных источников: Минфин, НБУ и официальные сайты банков.

Средний курс валют по данным НБУ и банков

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют, зафиксировав некоторые изменения по сравнению с предыдущими днями. Средний курс в банках также претерпел сдвиги, особенно это касается доллара и евро.

Перед тем как перейти к подробному обзору по валютам, важно отметить: расхождения между курсами покупки и продажи могут достигать 50–70 копеек, особенно в небольших отделениях банков. Кроме того, возможны дополнительные сборы, о которых стоит узнавать заранее.

Курс доллара на 5 июня 2025 года

Средний курс доллара США в банках Украины сегодня составляет:

Покупка : 41,25 грн

: 41,25 грн Продажа : 41,79 грн

: 41,79 грн Курс НБУ: 41,48 грн

В наличном обмене показатели чуть выше:

Покупка : 41,38 грн

: 41,38 грн Продажа: 41,45 грн

На межбанковском рынке доллар торгуется в пределах 41,53–41,56 грн. Это свидетельствует о стабилизации курса, но при этом сохраняется небольшой нисходящий тренд. По сравнению с предыдущим днём курс доллара снизился на 1–2 копейки, что особенно заметно при безналичных расчетах.

Курс евро на сегодня в Украине

На 5 июня 2025 года средние курсы евро следующие:

Покупка в банках : 47,10 грн

: 47,10 грн Продажа в банках : 47,80 грн

: 47,80 грн Курс НБУ: 47,20 грн

Наличный курс:

Покупка : 47,43 грн

: 47,43 грн Продажа: 47,60 грн

Межбанк зафиксировал евро на уровне 47,44–47,46 грн. Незначительный рост в пределах 8 копеек указывает на мягкое укрепление европейской валюты, что может быть связано с ожиданиями решений от Европейского центробанка.

Польский злотый и его динамика

Польский злотый остаётся интересным для многих, кто работает или часто бывает в Польше. Курсы по состоянию на сегодня:

Покупка : 10,70 грн

: 10,70 грн Продажа : 11,50 грн

: 11,50 грн Курс НБУ: 11,02 грн

В обменниках:

Покупка : 11,05 грн

: 11,05 грн Продажа: 11,15 грн

Злотый демонстрирует незначительное снижение в банках, однако в обменниках ситуация более стабильная. С учётом сезона отпусков и рабочих поездок, актуальный курс злотого особенно важен для тех, кто планирует обмен в ближайшие дни.

Фунт стерлингов и швейцарский франк

На фоне общей стабильности на валютном рынке фунт и франк показывают противоречивые сигналы:

Фунт стерлингов (GBP) : Покупка: 55,50 грн Продажа: 56,70 грн НБУ: 56,06 грн

: Швейцарский франк (CHF) : Покупка: 50,00 грн Продажа: 50,75 грн НБУ: 50,36 грн

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В обменных пунктах курс фунта: 55,76–56,30 грн, франка: 50,30–50,80 грн. Несмотря на некоторое снижение курсов от НБУ, розничные показатели остались без изменений.

Курсы в банках Украины: где выгоднее менять

Предложения украинских банков варьируются. Некоторые банки предоставляют лучшие условия при оплате картой, а другие — при обмене в кассе. Учитывать это стоит особенно тем, кто планирует крупные операции.

Перед конкретными примерами стоит подчеркнуть: банковские комиссии и условия могут отличаться в зависимости от региона и формы обмена.

Обзор предложений по курсу доллара

ПриватБанк : 41,15 / 41,75

: 41,15 / 41,75 ПУМБ : 41,20 / 41,80

: 41,20 / 41,80 Сенс Банк : 41,40 / 41,85

: 41,40 / 41,85 Коминбанк : 41,20 / 41,75

: 41,20 / 41,75 Прокредит Банк: 41,25 / 41,80

Самый выгодный курс продажи наблюдается у Сенс Банка — 41,85 грн. Лучший курс покупки — в ПриватБанке — 41,15 грн. Для тех, кто хочет сэкономить на обмене, имеет смысл выбирать момент, когда разница между банками наибольшая.

Курс евро: сравнение по банкам

ПриватБанк : 47,43 / 47,60

: 47,43 / 47,60 Райффайзен : 47,00 / 47,85

: 47,00 / 47,85 Таскомбанк : 47,30 / 47,80

: 47,30 / 47,80 АБанк: 47,30 / 47,80

Выгоднее всего продавать евро в Райффайзен Банке, где покупка — 47,00 грн. Лучший курс продажи — 47,85 грн. Интересно, что в некоторых банках наблюдается разница в 50–60 копеек между кассой и оплатой картой.

Где выгодно обменять злотые

ПриватБанк : 11,05 / 11,15

: 11,05 / 11,15 Таскомбанк : 11,00 / 11,20

: 11,00 / 11,20 Пиреус Банк: 10,90 / 11,25

Разница по злотому между лучшими курсами покупки и продажи составляет до 35 копеек. Поэтому перед обменом стоит уточнить комиссию и возможные надбавки.

Обменные пункты: стабильность и доступность

Средний курс в обменниках Украины сегодня следующий:

Доллар США : 41,38 / 41,45

: 41,38 / 41,45 Евро : 47,43 / 47,60

: 47,43 / 47,60 Злотый : 11,05 / 11,15

: 11,05 / 11,15 Фунт : 55,76 / 56,30

: 55,76 / 56,30 Франк: 50,30 / 50,80

Заметно, что обменные пункты держат курс на уровне чуть выше НБУ, но ниже банковских продаж. Это делает их привлекательными для небольших операций.

Особенности и советы при обмене валют

Проверяйте время обновления курсов — они меняются в течение дня.

— они меняются в течение дня. Узнавайте о комиссиях , особенно при оплате картой.

, особенно при оплате картой. Уточняйте, возможен ли обмен по предварительной заявке .

. Сравнивайте курсы в вашем городе — в регионах и столице они могут различаться.

Прогноз и динамика на ближайшее время

Анализ динамики показывает, что:

Доллар постепенно снижается, но остаётся в коридоре 41,20–41,80.

постепенно снижается, но остаётся в коридоре 41,20–41,80. Евро демонстрирует лёгкую волатильность и склонен к росту.

демонстрирует лёгкую волатильность и склонен к росту. Злотый стабилен.

стабилен. Фунт и франк остаются в пределах прошлых показателей.

Финансовые аналитики не прогнозируют резких скачков до конца недели, однако важно следить за геополитическими и экономическими событиями, влияющими на рынок.

На что обратить внимание 5 июня 2025 года

Сегодняшний курс валют в Украине демонстрирует сдержанную динамику. Для выгодного обмена стоит внимательно анализировать предложения банков и обменных пунктов. Особое внимание стоит уделить разнице между курсами покупки и продажи, а также учитывать комиссии. Сравнение по регионам и банкам даёт возможность сэкономить от 20 до 60 копеек на каждой единице валюты.

Используйте курс валют на сегодня, чтобы принимать взвешенные финансовые решения.

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