Ляшко рассказал, как правительство планирует не допустить роста стоимости лекарства в аптеках

С начала текущего месяца, согласно решению Кабмина, отечественные аптечные сети обязаны 30% снизить цены на 100 самых популярных медпрепаратов, а с 1 апреля — еще на 116 наименований.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на заявление, озвученное главой Минздрава Виктором Ляшко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) получила тысячи жалоб на аптеки, не снизившие цены на некоторые препараты в указанные сроки.

В частности, специалисты Госпродпотребслужбы за последние 28 дней рассмотрели 1 156 вышеописанных жалоб, и, согласно результатам проверок, подтвердивших нарушение законодательства, владельцев аптек оштрафовали на 213 000 гривен.

Чиновник добавил: с целью дальнейшего снижения стоимости лекарств для конечного потребителя, правительство планирует ввести референтную систему, которая будет регулярно сравнивать европейские цены и не позволит фармацевтам-производителям, поставщикам и импортерам зарегистрировать в Украине лекарственный препарат, — «если они его собираются продавать дороже», чем в странах, с какими.