Лунин прокомментировал непростую победу «Реал-Мадрид» над «Леганесом»

В сезоне 2024/2025 «Реал-Мадрид» поднялся на вторую позицию турнирной таблицы Ла Лиги (по итогу 29 сыгранных матчей), но вчерашний поединок с пригородным «Леганесом» оказался весьма сложным.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Андрея Лунина, украинский голкипер «Реал-Мадрид» достаточно лаконично высказался о волевой победе над «Леганесом» со счетом 3 до 2.

В частности, после матча вратарь минималистически отреагировал на трудную победу «сливочных», лишь подчеркнув — его команда всегда стремится бороться до триумфального конца, в то же время поблагодарив спортивное сообщество «за постоянную поддержку».

Следует напомнить, что в течение 90-минутной игры, Лунин пропустил 2 мяча из 4. Впрочем, украинцу удалось совершить 2 «сейва», подать 12 точных бросков из 12, и 1 раз «вынести» мяч.

Согласно данным статистически-аналитических порталов WhoScored и SofaScore, Лунин удостоился посредственных оценок за указанную игру – 6,1 и 6,8 балла соответственно.