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Экономика
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Магнитная буря 28 марта: какой мощности будет солнечная активность сегодня

В пятницу, 28 марта, ожидается мощная магнитная буря, поэтому сегодня следует позаботиться о своем самочувствии.

В Украине очередной день не утихают магнитные бури. В пятницу, 28 марта , ресурс meteoagent зафиксировал красный уровень опасности. Мощная магнитная буря может сменить ваш день, поэтому следует быть внимательными к своему самочувствию, пишет издание «Kreschatic».

По словам специалистов, около 75% населения планеты реагируют на повышенную солнечную активность. Во время мощной магнитной бури человек может испытывать раздражительность, усталость, головные боли, мигрень, учащенное сердцебиение, снижение или повышение давления, общее недомогание и страдать бессонницей.

Для улучшения самочувствия медики советуют уравновесить эмоциональное состояние, избегать стрессов, уменьшить физические нагрузки, позаботиться о качественном отдыхе ночью и спокойном режиме дня.

Советуем обращать внимание на прогнозы солнечной активности, чтобы вовремя подготовиться к возможным изменениям в окружающей среде и избежать ухудшения состояния здоровья.

Как сообщалось, в Государственной налоговой службе рассказали, по каким категориям украинцев запрещено взимать налоговые долги.

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