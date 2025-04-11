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Экономика
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Магнітні бурі 11 квітня: якої потужності очікується сонячна активність

Експерти повідомляють, що сьогодні очікуються потужні геомагнітні збурення, у зв’язку з чим треба більш пильно стежити за станом свого здоров’я.

Магнітні бурі 11 квітня: якої потужності очікується сонячна активність

За даними ресурсу meteoagent, у п’ятницю, 11 квітня, очікується сильна магнітна буря (K-index 5). Враховуючи червоний рівень небезпеки, є загроза негативного впливу на здоров’я метеозалежних, людей із серцево-судинними захворюваннями, хронічними розладами нервом системи, мігренню та гіпертонією.

Щоб уникнути загострення хронічних захворювань та значного погіршення самопочуття, необхідно дотримуватися низки простих порад, пише видання «Kreschatic».

Під час потужних геомагнітних збурень рекомендується:

Уникати стресів та перевтоми;

Підтримувати стабільний розпорядок дня;

Спати не менше 7 годин;

Підтримувати гідратацію організму;

Відмовитися від кави, енергетиків, алкоголю;

Більше часу знаходитися на свіжому повітрі.

Серед симптомів, які можуть з’явитися сьогодні: зміни настрою, сонливість, безсоння, підвищення/зниження артеріального тиску, головні болі, зниження концентрації, нудота, прискорене серцебиття. У разі значного погіршення самопочуття не варто зволікати – необхідно звернутися до лікаря.

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