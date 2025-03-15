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Экономика
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Маск аннулировал финансирование команды Еля, которая помогала разыскивать похищенных украинских детей

Согласно данным соответствующих украинских структур, по меньшей мере 20 000 детей были насильственно увезены в РФ с момента полномасштабного вторжения.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал The Mirror, в результате масштабных сокращений финансирования правительством США, инициированных с подачи главы Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска, приостановлена работа специалистов Йельского университета (Ель), которые помогли спасти сотни украинских детей, похищенных.

Ранее администрация США выделяла средства группе ученых, задействованных в Гуманитарной исследовательской лаборатории Йеля. Специалисты применяли технологические решения с открытым кодом, что позволяло отслеживать местонахождение пропавших детей и передавать аналитику властям Украины.

Таким образом, только благодаря вышеописанным усилиям сотни маленьких украинцев вернулись домой, однако теперь подобный процесс прекратится — Илон Маск существенно урезал федеральное финансирование множества гуманитарных проектов.

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