Согласно данным соответствующих украинских структур, по меньшей мере 20 000 детей были насильственно увезены в РФ с момента полномасштабного вторжения.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал The Mirror, в результате масштабных сокращений финансирования правительством США, инициированных с подачи главы Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска, приостановлена работа специалистов Йельского университета (Ель), которые помогли спасти сотни украинских детей, похищенных.

Ранее администрация США выделяла средства группе ученых, задействованных в Гуманитарной исследовательской лаборатории Йеля. Специалисты применяли технологические решения с открытым кодом, что позволяло отслеживать местонахождение пропавших детей и передавать аналитику властям Украины.

Таким образом, только благодаря вышеописанным усилиям сотни маленьких украинцев вернулись домой, однако теперь подобный процесс прекратится — Илон Маск существенно урезал федеральное финансирование множества гуманитарных проектов.