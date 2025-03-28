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Экономика
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Мэлони стала в защиту Трампа, назвав его «первым союзником Италии»

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони не разделяет мнение европейских лидеров относительно американского президента Дональда Трампа.

В интервью британскому изданию Financial Times глава правительства Италии заявила, что не видит в президенте США противника, назвав реакцию некоторых лидеров ЕС на Трампа «слишком политической».

По ее словам, она продолжит уважать «первого союзника Италии». Мелони отметила, что она понимает лидера, защищающего свои национальные интересы, пишет «Kreschatic».

Премьер считает, что «конфронтационный» подход главы Белого дома к обороне европейских государств станет мотивацией для членов ЕС взять на себя ответственность за собственную безопасность. Политика не отметила, что «кризис всегда скрывает в себе возможности».

В Европе есть опасения по поводу намерения американского лидера заставить Киев заключить невыгодное соглашение с РФ, однако Мелони верит в его миротворческие усилия. Глава правительства скептически отнеслась к инициативе Франции и Великобритании разместить в Украине европейские войска, по ее мнению, Кремль может воспринять этот шаг как угрозу.

В то же время, министерша предложила распространить на Украине статью 5 НАТО о взаимной обороне, даже без интеграции страны в Альянс. Она считает, что это «проще и эффективнее» других предложений.

Как сообщалось, в Греции были названы главные условия участия страны в европейской миротворческой миссии на территории Украины.

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