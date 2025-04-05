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Экономика
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Microsoft добавила в Windows 11 инструмент, позволяющий обновить ОС без перезагрузки

Функцию Hotpatching, позволяющую не допустить частых перезагрузок операционной системы (ОС) после установки пакетов обновлений, разработчики Microsoft впервые протестировали в Windows 11 в феврале прошлого года.

Microsoft додала в Windows 11 інструмент, що дозволяє оновити ОС без перезавантаження

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал NeoWin, опция Windows Hotpatch станет доступна для пользователей Windows 11 Enterprise сборки 24H2 (Enterprise E3/E5/F3 или Education A3/A5 или 365 Enterprise).

Как говорят специалисты, Windows 11 Home и Professional не поддерживают интеграцию Hotpatch. Также обновленный программный протокол будет запускаться на ПК с процессором от Intel или AMD, а ARM-CPU получат Hotpatch позже.

Следует отметить – Hotpatch дает возможность применять обновления безопасности к процессам в памяти, игнорируя процесс перезагрузки, что намного удобнее для пользователей. Кроме того, IT-специалисты могут быть уверены – все сотрудники получат последние обновления независимо от того, чем они заняты и когда намерены перезагрузить свои компьютеры.

Впрочем, перезагрузка все же будет необходима, но реже – раз в 3 месяца, когда ОС компьютеров получит консолидированный пакет обновлений.

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