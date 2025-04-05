Microsoft добавила в Windows 11 инструмент, позволяющий обновить ОС без перезагрузки

Функцию Hotpatching, позволяющую не допустить частых перезагрузок операционной системы (ОС) после установки пакетов обновлений, разработчики Microsoft впервые протестировали в Windows 11 в феврале прошлого года.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал NeoWin, опция Windows Hotpatch станет доступна для пользователей Windows 11 Enterprise сборки 24H2 (Enterprise E3/E5/F3 или Education A3/A5 или 365 Enterprise).

Как говорят специалисты, Windows 11 Home и Professional не поддерживают интеграцию Hotpatch. Также обновленный программный протокол будет запускаться на ПК с процессором от Intel или AMD, а ARM-CPU получат Hotpatch позже.

Следует отметить – Hotpatch дает возможность применять обновления безопасности к процессам в памяти, игнорируя процесс перезагрузки, что намного удобнее для пользователей. Кроме того, IT-специалисты могут быть уверены – все сотрудники получат последние обновления независимо от того, чем они заняты и когда намерены перезагрузить свои компьютеры.

Впрочем, перезагрузка все же будет необходима, но реже – раз в 3 месяца, когда ОС компьютеров получит консолидированный пакет обновлений.