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Экономика
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Microsoft показала версию игры Quake 2, сгенерированную нейросетью Muse (ВИДЕО)

В феврале корпорацией Microsoft представлена нейросеть Muse и архитектура World and Human Action Model (WHAM), позволяющая в реальном времени генерировать видеоигры.

Microsoft показала версію гри Quake 2, згенеровану нейромережею Muse (ВІДЕО)

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу Microsoft, на днях вышел передовой инструмент World and Human Action MaskGIT Model (WHAMM), применив который, удалось обновить технологии и выпустить демо/нейроверсию Quake 2.

В частности, разработчики смогли:

  • повысить скорость генерации видео — WHAMM позволил создавать до 10 кадров в секунду, когда предыдущая версия достигала всего 1 FPS;
  • сформировать компактный датасет на основе в течение одной недели;
  • повысить разрешение до 640×360 пикселей (у устаревшей версии – 300×180).

Минусы обновленной игры:

  • неправильное отображение моделей врагов;
  • длительность контекста составляет 0,9 секунды (9 кадров при 10 FPS) игрового процесса;
  • доступна только небольшая часть одного уровня Quake 2.

Протестировать нейроверсию Quake 2 можно в ШИ-сервисе Copilot.

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