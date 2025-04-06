Microsoft показала версию игры Quake 2, сгенерированную нейросетью Muse (ВИДЕО)

В феврале корпорацией Microsoft представлена нейросеть Muse и архитектура World and Human Action Model (WHAM), позволяющая в реальном времени генерировать видеоигры.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу Microsoft, на днях вышел передовой инструмент World and Human Action MaskGIT Model (WHAMM), применив который, удалось обновить технологии и выпустить демо/нейроверсию Quake 2.

В частности, разработчики смогли:

повысить скорость генерации видео — WHAMM позволил создавать до 10 кадров в секунду, когда предыдущая версия достигала всего 1 FPS;

сформировать компактный датасет на основе в течение одной недели;

повысить разрешение до 640×360 пикселей (у устаревшей версии – 300×180).

Минусы обновленной игры:

неправильное отображение моделей врагов;

длительность контекста составляет 0,9 секунды (9 кадров при 10 FPS) игрового процесса;

доступна только небольшая часть одного уровня Quake 2.

Протестировать нейроверсию Quake 2 можно в ШИ-сервисе Copilot.