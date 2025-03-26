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Экономика
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Microsoft рассказала о новых приложениях, упрощающих поиск данных в Windows 11

В прошлом году американский техногигант Microsoft разработал ряд новых приложений для ОС (операционной системы) Windows 11 — People и File Search.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу Microsoft Tech Community, вышеуказанные приложения предназначены облегчить пользователям поиск файлов и контактов.

В частности, речь идет о:

  • People — распределяет/реорганизует контакты и получает информацию о них, что позволяет оптимизировать списки, и искать людей по должностям, отделам, расположению и проектам, а также отправлять быстрые сообщения в Teams (замена Skype);
  • File Search — находит недавно открытые файлы (ищет их содержимое, фильтрует по типу и может многое другое, включая предварительный просмотр).

Впрочем, People и File Search можно пока воспользоваться только в рамках программы Microsoft 365 Insider по подпискам Enterprise или Business Edition, установив десктопную версию этой офисной оболочки.

Более подробно о других сопутствующих приложениях Microsoft 365, можно узнать в публикации на Tech Community.

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Новые приложения. Фото – habr.com

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